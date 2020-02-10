10 февраля 2020, 16:06
Дилер «Мега-Авто» продает 10 автосалонов
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Группа компаний «Мега-Авто» объявила о намерении продать 10 дилерских центров в четырех российских городах. На продажу выставлены салоны марок массового сегмента: Mazda, Mitsubishi, Skoda и Volkswagen.
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К покупке семи дилерских центров – Mazda и Mitsubishi в Санкт-Петербурге и Мурманске, а также Skoda и Volkswagen в Мурманске – уже проявила интерес «Объединенная Автомобильная Корпорация – РРТ». Сеть дилерских центров «Ключавто» ведет переговоры о покупке автосалона Mazda в Волгограде. Автомобильный холдинг «КорсГрупп» нацелился на дилерские центры Skoda и Volkswagen в Калуге.
ГК «Мега-авто» работает с 1993 года. В 2019 году дилер реализовал 9,8 тысяч новых легковых автомобилей и 6,9 тыс. машин с пробегом. После продажи 10 дилерских центров под управлением «Мега-авто» останется пять центров в Санкт-Петербурге: Audi, Jaguar, Land Rover, Genesis, а также Hyundai, который является объемообразующей маркой в портфеле брендов.
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