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10 февраля 2020, 16:06

Дилер «Мега-Авто» продает 10 автосалонов

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Группа компаний «Мега-Авто» объявила о намерении продать 10 дилерских центров в четырех российских городах. На продажу выставлены салоны марок массового сегмента: Mazda, Mitsubishi, Skoda и Volkswagen.
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С января по июнь 2019 года петербургские дилеры реализовали 73,8 тыс. новых легковых и легких коммерческих ...
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Крупный петербургский авторитейлер «Мега-авто» объявил о намерении продать большую часть бизнеса, чтобы оптимизировать дилерский портфель. Компания решила сосредоточиться на продаже и обслуживании автомобилей премиум-класса: Audi, Jaguar, Land Rover, Genesis, а также усилить работу с брендом Hyundai, на автомобили которого приходится значительная доля продаж.

К покупке семи дилерских центров – Mazda и Mitsubishi в Санкт-Петербурге и Мурманске, а также Skoda и Volkswagen в Мурманске – уже проявила интерес «Объединенная Автомобильная Корпорация – РРТ». Сеть дилерских центров «Ключавто» ведет переговоры о покупке автосалона Mazda в Волгограде. Автомобильный холдинг «КорсГрупп» нацелился на дилерские центры Skoda и Volkswagen в Калуге.

ГК «Мега-авто» работает с 1993 года. В 2019 году дилер реализовал 9,8 тысяч новых легковых автомобилей и 6,9 тыс. машин с пробегом. После продажи 10 дилерских центров под управлением «Мега-авто» останется пять центров в Санкт-Петербурге: Audi, Jaguar, Land Rover, Genesis, а также Hyundai, который является объемообразующей маркой в портфеле брендов. 


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Какую автошколу выбрать?
Привет! Если выберете хорошую школу, то рекомендую потом ещё покататься с грамотным инструктором после получения прав!
Николай1234
Сколько раз можно пересдавать ПДД и что делать если срок ПДД истек,но сдана площадка?
Цитата:| Кому: Шумахер После сдачи ПДД нужно закрыть все этапы за 6 месяцев. Если не успел, то снова пересдавать на теорию. Платить ничего не нужно.
Николай1234
Какие шины отечественного производителя вы знаете?
Цитата:| Кому: Killlfish У Yokohama завод в Липецке работает. И говорят неплохо так работает. Чем не отечественный производитель)
Пан Тони
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Дилер «Мега-Авто» продает 10 автосалонов
{{material_127182}}Крупный петербургский авторитейлер «Мега-авто» объявил о намерении продать большую часть бизнеса, чтобы оптимизировать дилерский портфель. Компания решила сосредоточиться на продаже и обслуживании автомобилей премиум-класса: Audi, Jaguar, Land Rover, Genesis, а также усилить работу с брендом Hyundai, на автомобили которого приходится значительная доля продаж.К покупке семи дилерских центров – Mazda и Mitsubishi в Санкт-Петербурге и Мурманске, а также Skoda и Volkswagen в Мурманске – уже проявила интерес «Объединенная Автомобильная Корпорация – РРТ». Сеть дилерских центров «Ключавто» ведет переговоры о покупке автосалона Mazda в Волгограде. Автомобильный холдинг «КорсГрупп» нацелился на дилерские центры Skoda и Volkswagen в Калуге.ГК «Мега-авто» работает с 1993 года. В 2019 году дилер реализовал 9,8 тысяч новых легковых автомобилей и 6,9 тыс. машин с пробегом. После продажи 10 дилерских центров под управлением «Мега-авто» останется пять центров в Санкт-Петербурге: Audi, Jaguar, Land Rover, Genesis, а также Hyundai, который является объемообразующей маркой в портфеле брендов. 
2020-02-10
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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