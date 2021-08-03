Дилер Mitsubishi продает последний новый Lancer за 8,6 млн рублей
Фото: carscoops.com
Фото: carscoops.com
Фото: carscoops.com
Фото: carscoops.com
Фото: carscoops.com
Фото: carscoops.com
Фото: carscoops.com
Фото: carscoops.com
Фото: carscoops.com
«Последний самурай» Lancer Evolution выкрашен в белый цвет, а крыша у него черная, как у всех автомобилей серии Final Edition. Сидения в салоне имеют красную прострочку, а на колесах установлены красные тормозные суппорты Brembo. Под капотом располагается стандартный 2,0-литровый рядный четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом от обычного Lancer Evolution GSR, но форсированный с 295 до 307 л.с., максимальный крутящий момент увеличен с 407 до 414 Нм. Трансмиссия – 5-ступенчатая «механика», привод – полный. За уникальный Lancer Evolution дилер просит 148 тысяч канадских долларов или порядка 8,6 млн рублей в пересчете по курсу.
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