Дилер назвал главные плюсы и минусы китайских автомобилей

Ранее мы писали Почему не стоит покупать китайские автомобили: эксперт назвал 4 причины На сегодняшний день китайские автомобили – практически единственная возможность приобрести новую современную ... Читать далее

Новые китайские бренды появляются на российском авторынке чуть ли не каждый месяц. К давно знакомым Haval, Chery, Geely в 2023 году присоединились новые Omoda, Jetour, Kaiyi, Voyah, которые уже успели обзавестись поклонниками в нашей стране. С января по сентябрь 2023 года российские автолюбители потратили на покупку новых автомобилей 1,8 трлн рублей, из них на долю китайских машин пришлось больше половины – 1,02 трлн рублей.

Как рассказал Ленте.ру топ-менеджер крупного отечественного автомобильного маркетплейса, главными плюсами китайских автомобилей можно считать широкие дилерские сети, доступные цены при высоком уровне качества и разнообразие ассортимента, а также солидную заводскую гарантию, отсутствие проблем с запчастями и выгодные страховые программы.

К основным недостаткам китайских автомобилей можно отнести наличие в составе кузова и комплектующих тонкого металла и деталей, не предназначенных к высоким поперечным нагрузкам и скручиванию. Кроме того, владельцы некоторых моделей жалуются на плохую адаптацию к сложным российским условиям эксплуатации и ошибки в русификации медиасистемы.

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