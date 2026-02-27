Владелец радикально переделал внедорожник, но предпочел мощный кроссовер — теперь дилер ищет ценителя

27 февраля 2026, 04:52
Дилер не может продать уникальный Jeep Wrangler после обмена на BMW X5M
Дилер не может продать уникальный Jeep Wrangler после обмена на BMW X5M
Редко встретишь настолько необычный Jeep Wrangler: после масштабных доработок владелец решил сменить его на BMW X5M. Теперь дилер не может найти покупателя на этот внедорожник с инопланетной внешностью. Почему такие машины вызывают споры и кто может заинтересоваться подобным авто - разбираемся в деталях.
Когда речь заходит о доработке внедорожников, фантазии владельцев зачастую не знают границ. Но иногда даже самые смелые проекты оказываются слишком экстравагантными – тогда и их судьба становится настоящей дилеммой для автосалонов. Именно такая история произошла с Jeep Wrangler 2013 года, который после некоторого тюнинга оказался на границе автомобильного абсурда.
Владелец вложил немалые средства и усилия, чтобы превратить стандартный Wrangler в нечто, напоминающее машину из фантастического фильма. Массивные обвесы, агрессивная оптика, нестандартные элементы кузова – все это сделало внедорожник абсолютно неузнаваемым. Однако, как это часто бывает, спустя время азарт угас, и хозяин решил поменять свое творчество на BMW X5M, выбрав комфорт и динамику премиального кроссовера вместо эпатажа.
Теперь дилер, принявший этот джип по трейд-ину, оказался в сложной ситуации. С одной стороны, автомобиль действительно уникален и может привлечь внимание на любой парковке. С другой стороны, его внешний вид настолько необычен, что покупатель, который оценит столь смелый стиль, найти довольно сложно.
Встречающиеся случаи не редкость на рынке эксклюзивных автомобилей. Например, недавно на аукционе обсуждался другой необычный джип — Rubicon 392 с мощным V8 и пробегом 50 000 км, который, который так и не нашел нового владельца. Более подробную информацию о причинах можно узнать в материале о редком Rubicon 392 с V8 HEMI .
Этот Jeep Wrangler — яркий пример того, как даже самый смелый проект может столкнуться с суровой реальностью рынка. Решиться на покупку такого автомобиля рискнет не каждый: с одной стороны, он гарантированно приковывает взгляды, с другой — рискует вызвать недоумение у большинства прохожих.
Для дилера продажа этой машины — не просто вопрос выгоды, а настоящий вызов. Сможет ли он отыскать того единственного покупателя, который разглядит в этом внедорожнике не странный эксперимент, а автомобиль мечты?
Пока же Jeep продолжает терпеливо ждать своего владельца, а дилер надеется на встречу с настоящим ценителем автомобильной эксцентрики. Возможно, именно такие истории и делают рынок «спецпредложений» по-настоящему живым и непредсказуемым.
Похожие материалы Джип, БМВ
-
25.02.2026, 17:15
Бронированный внедорожник Rezvani Tank Military Edition 2023 года выставлен на аукцион — чем уникален армейский SUV
В США на аукционе появился уникальный Rezvani Tank Military Edition 2023 года с военным уровнем защиты, EMP-экраном и ночным видением. Машина стоит в разы дешевле своей изначальной цены, но имеет ряд нюансов по состоянию и резервную ставку. Почему этот лот вызывает интерес у коллекционеров и что скрывается за его историей - разбираемся.Читать далее
-
20.02.2026, 06:23
Jeep Wrangler Rubicon 392 с мотором V8 не смогли продать на аукционе за $44 500
Jeep Wrangler Rubicon 392 2021 года с 6,4-литровым V8, чистой историей и пробегом почти 50 000 км выставили на онлайн-аукцион. Несмотря на максимальную ставку $44 500, владелец не согласился на продажу. В чем причина - разбираемся.Читать далее
-
13.01.2026, 07:16
Jeep отмечает 85-летие выпуском Wrangler 2026 с клетчатыми сиденьями
Jeep представил особую версию Wrangler 2026 года. Модель посвящена 85-летию легендарного бренда. В салоне появились клетчатые вставки на сиденьях. Стоимость выше обычной версии на 710 долларов. Какие еще сюрпризы подготовил производитель?Читать далее
-
13.12.2025, 05:52
Юбилейный Jeep Wrangler Whitecap: лимитированная серия к 85-летию бренда
Jeep отмечает 85 лет выпуском особого Wrangler Whitecap. Модель получила уникальный окрас и два варианта двигателя. Это вторая из двенадцати юбилейных версий. За 85 лет продано более пяти миллионов Wrangler. Чем еще удивит новинка – читайте далее.Читать далее
-
14.11.2025, 19:52
Jeep отзывает более 110 тысяч гибридных Wrangler и Grand Cherokee в США из-за проблем с двигателем
Jeep вновь сталкивается с масштабным отзывом своих гибридных моделей. На этот раз под вопросом безопасность двигателей. Владельцам стоит быть внимательнее. Подробности о причинах и последствиях – в нашем материале. Не пропустите важную информацию для владельцев Wrangler и Grand Cherokee.Читать далее
-
13.11.2025, 06:36
Jeep открывает заказы на Wrangler Moab 392 2026 года с V8 по цене от 6,5 млн рублей
Jeep возвращает легендарный внедорожник с V8 в новой версии Moab 392. Цена стала заметно ниже, чем у Rubicon. Заказы уже принимаются, а комплектация обещает удивить. Узнайте, чем отличается новинка и почему она может стать хитом.Читать далее
-
12.11.2025, 08:33
Jeep Wrangler Commando: внедорожник с HEMI V8 для военных и ветеранов
Jeep Wrangler Commando создан для военных и ветеранов. Мощный HEMI V8, уникальные опции и внедорожные возможности. В салоне – кожа и современные технологии. Узнайте, чем удивляет этот внедорожник. Ощутите дух приключений и силу настоящего Jeep.Читать далее
-
29.09.2025, 14:24
Jeep Wrangler Sahara 1989 года в стиле «Парк Юрского периода»: провал тюнинга
Необычный внедорожник вызывает споры среди поклонников. Внешний вид машины удивляет. История тюнинга не оставит равнодушным никого. Оцените неожиданный подход к культовой классике.Читать далее
-
28.12.2021, 12:50
5 мощных кроссоверов, которые дадут фору спорткарам
В прежние времена внедорожники выполняли исключительно утилитарные функции, и главными требованиями к ним были отличная проходимость и надежность. Современные кроссоверы зачастую призваны подчеркивать статус своего владельца, поэтому в линейках многих брендов можно встретить «заряженные» версии, рублевые цены которых выражаются восьмизначными числами.Читать далее
-
06.11.2021, 10:38
Jeep построил трехрядный Wrangler: хотели бы себе такой?
Всем известный внедорожник, но с рассадкой более 5 человек, называется Jeep Wrangler Overlook Concept, он базируется на модификации Wrangler Sahara, а показан на завершившемся вчера в Лас-Вегасе SEMA Show-2021.Читать далее
Похожие материалы Джип, БМВ
-
25.02.2026, 17:15
Бронированный внедорожник Rezvani Tank Military Edition 2023 года выставлен на аукцион — чем уникален армейский SUV
В США на аукционе появился уникальный Rezvani Tank Military Edition 2023 года с военным уровнем защиты, EMP-экраном и ночным видением. Машина стоит в разы дешевле своей изначальной цены, но имеет ряд нюансов по состоянию и резервную ставку. Почему этот лот вызывает интерес у коллекционеров и что скрывается за его историей - разбираемся.Читать далее
-
20.02.2026, 06:23
Jeep Wrangler Rubicon 392 с мотором V8 не смогли продать на аукционе за $44 500
Jeep Wrangler Rubicon 392 2021 года с 6,4-литровым V8, чистой историей и пробегом почти 50 000 км выставили на онлайн-аукцион. Несмотря на максимальную ставку $44 500, владелец не согласился на продажу. В чем причина - разбираемся.Читать далее
-
13.01.2026, 07:16
Jeep отмечает 85-летие выпуском Wrangler 2026 с клетчатыми сиденьями
Jeep представил особую версию Wrangler 2026 года. Модель посвящена 85-летию легендарного бренда. В салоне появились клетчатые вставки на сиденьях. Стоимость выше обычной версии на 710 долларов. Какие еще сюрпризы подготовил производитель?Читать далее
-
13.12.2025, 05:52
Юбилейный Jeep Wrangler Whitecap: лимитированная серия к 85-летию бренда
Jeep отмечает 85 лет выпуском особого Wrangler Whitecap. Модель получила уникальный окрас и два варианта двигателя. Это вторая из двенадцати юбилейных версий. За 85 лет продано более пяти миллионов Wrangler. Чем еще удивит новинка – читайте далее.Читать далее
-
14.11.2025, 19:52
Jeep отзывает более 110 тысяч гибридных Wrangler и Grand Cherokee в США из-за проблем с двигателем
Jeep вновь сталкивается с масштабным отзывом своих гибридных моделей. На этот раз под вопросом безопасность двигателей. Владельцам стоит быть внимательнее. Подробности о причинах и последствиях – в нашем материале. Не пропустите важную информацию для владельцев Wrangler и Grand Cherokee.Читать далее
-
13.11.2025, 06:36
Jeep открывает заказы на Wrangler Moab 392 2026 года с V8 по цене от 6,5 млн рублей
Jeep возвращает легендарный внедорожник с V8 в новой версии Moab 392. Цена стала заметно ниже, чем у Rubicon. Заказы уже принимаются, а комплектация обещает удивить. Узнайте, чем отличается новинка и почему она может стать хитом.Читать далее
-
12.11.2025, 08:33
Jeep Wrangler Commando: внедорожник с HEMI V8 для военных и ветеранов
Jeep Wrangler Commando создан для военных и ветеранов. Мощный HEMI V8, уникальные опции и внедорожные возможности. В салоне – кожа и современные технологии. Узнайте, чем удивляет этот внедорожник. Ощутите дух приключений и силу настоящего Jeep.Читать далее
-
29.09.2025, 14:24
Jeep Wrangler Sahara 1989 года в стиле «Парк Юрского периода»: провал тюнинга
Необычный внедорожник вызывает споры среди поклонников. Внешний вид машины удивляет. История тюнинга не оставит равнодушным никого. Оцените неожиданный подход к культовой классике.Читать далее
-
28.12.2021, 12:50
5 мощных кроссоверов, которые дадут фору спорткарам
В прежние времена внедорожники выполняли исключительно утилитарные функции, и главными требованиями к ним были отличная проходимость и надежность. Современные кроссоверы зачастую призваны подчеркивать статус своего владельца, поэтому в линейках многих брендов можно встретить «заряженные» версии, рублевые цены которых выражаются восьмизначными числами.Читать далее
-
06.11.2021, 10:38
Jeep построил трехрядный Wrangler: хотели бы себе такой?
Всем известный внедорожник, но с рассадкой более 5 человек, называется Jeep Wrangler Overlook Concept, он базируется на модификации Wrangler Sahara, а показан на завершившемся вчера в Лас-Вегасе SEMA Show-2021.Читать далее