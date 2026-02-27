Владелец радикально переделал внедорожник, но предпочел мощный кроссовер — теперь дилер ищет ценителя

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Мария Степанова

27 февраля 2026, 04:52

Дилер не может продать уникальный Jeep Wrangler после обмена на BMW X5M

Редко встретишь настолько необычный Jeep Wrangler: после масштабных доработок владелец решил сменить его на BMW X5M. Теперь дилер не может найти покупателя на этот внедорожник с инопланетной внешностью. Почему такие машины вызывают споры и кто может заинтересоваться подобным авто - разбираемся в деталях.

Когда речь заходит о доработке внедорожников, фантазии владельцев зачастую не знают границ. Но иногда даже самые смелые проекты оказываются слишком экстравагантными – тогда и их судьба становится настоящей дилеммой для автосалонов. Именно такая история произошла с Jeep Wrangler 2013 года, который после некоторого тюнинга оказался на границе автомобильного абсурда.

Владелец вложил немалые средства и усилия, чтобы превратить стандартный Wrangler в нечто, напоминающее машину из фантастического фильма. Массивные обвесы, агрессивная оптика, нестандартные элементы кузова – все это сделало внедорожник абсолютно неузнаваемым. Однако, как это часто бывает, спустя время азарт угас, и хозяин решил поменять свое творчество на BMW X5M, выбрав комфорт и динамику премиального кроссовера вместо эпатажа.

Теперь дилер, принявший этот джип по трейд-ину, оказался в сложной ситуации. С одной стороны, автомобиль действительно уникален и может привлечь внимание на любой парковке. С другой стороны, его внешний вид настолько необычен, что покупатель, который оценит столь смелый стиль, найти довольно сложно. 

Встречающиеся случаи не редкость на рынке эксклюзивных автомобилей. Например, недавно на аукционе обсуждался другой необычный джип — Rubicon 392 с мощным V8 и пробегом 50 000 км, который, который так и не нашел нового владельца. Более подробную информацию о причинах можно узнать в материале о редком Rubicon 392 с V8 HEMI .

Этот Jeep Wrangler — яркий пример того, как даже самый смелый проект может столкнуться с суровой реальностью рынка. Решиться на покупку такого автомобиля рискнет не каждый: с одной стороны, он гарантированно приковывает взгляды, с другой — рискует вызвать недоумение у большинства прохожих.

Для дилера продажа этой машины — не просто вопрос выгоды, а настоящий вызов. Сможет ли он отыскать того единственного покупателя, который разглядит в этом внедорожнике не странный эксперимент, а автомобиль мечты?

Пока же Jeep продолжает терпеливо ждать своего владельца, а дилер надеется на встречу с настоящим ценителем автомобильной эксцентрики. Возможно, именно такие истории и делают рынок «спецпредложений» по-настоящему живым и непредсказуемым.

Упомянутые модели: Jeep Wrangler (от 3 060 000 Р), BMW X5M (от 6 300 000 Р)
Упомянутые марки: Jeep, BMW
