Почему даже опытные специалисты не решились на уборку этого пикапа и что обнаружили в салоне

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Polestar Pontiac Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

7 февраля 2026, 06:17

Дилер отказался принимать грязный GMC Sierra: авто отправили на экстремальную чистку

Дилер отказался принимать грязный GMC Sierra: авто отправили на экстремальную чистку

Почему даже опытные специалисты не решились на уборку этого пикапа и что обнаружили в салоне

Дилер отказался принимать грязный GMC Sierra: авто отправили на экстремальную чистку

В дилерский центр поступил GMC Sierra 2015 года, который оказался настолько загрязнен, что сотрудники отказались даже прикасаться к нему. Машину сразу отправили на глубокую чистку, а эксперты удивились масштабам запущенности. Почему такие случаи становятся все чаще - разбираемся в деталях.

В дилерский центр поступил GMC Sierra 2015 года, который оказался настолько загрязнен, что сотрудники отказались даже прикасаться к нему. Машину сразу отправили на глубокую чистку, а эксперты удивились масштабам запущенности. Почему такие случаи становятся все чаще - разбираемся в деталях.

История с этим GMC Sierra 2015 года выпуска сразу привлекла внимание не только автолюбителей, но и профессионалов рынка. Машина поступила в дилерский центр в таком состоянии, что сотрудники приняли беспрецедентное решение: не просто не выставлять ее на продажу, а даже не пытайтесь навести порядок в ней. Автомобиль был признан «неподдающимся очистке» и отправлен напрямую в специализированный сервис.

Причина такого решения - не только следы многолетнего курения в салоне. Sierra буквально превратилась в мобильную свалку: мусор, остатки еды, пятна неизвестного происхождения, слой пыли и грязи, которые не поддаются обычной уборкой. Такое ощущение, что владелец использовал пикап в качестве склада для мусора, о мойках и химчистках, вообще забыл на долгие годы. Даже опытные специалисты были поражены масштабной запущенностью — подобные случаи случаются крайне редко.

Салон автомобиля напоминал скорее контейнер для мусора, чем транспортное средство. Везде - окурки, пустые бутылки, упаковка, пятна на сиденьях и коврах. Запах въелся в обивку настолько, что стандартные средства не спасали. Детейлеры признаются: на восстановление такого авто уходит не один день, а иногда и неделя. При этом далеко не всегда удается вернуть салону первоначальный вид - последствия многолетних пренебрежений сохраняются навсегда.

Ситуация с Sierra – не единственный случай. В последние годы дилеры все чаще сталкиваются с машинами, которые эксплуатировались без элементарного ухода. Причины: кто-то по-разному использует авто в качестве рабочего инструмента и не заботится о чистоте, кто-то просто не уделяет особого внимания внешнему виду. Но итог всегда один - стоимость таких машин на вторичном рынке резко падает, восстановление требует значительных затрат.

Интересно, что даже среди премиальных автомобилей встречаются похожие истории. Например, недавно мы столкнулись с проблемой владения Rolls-Royce Wraith Black Badge, который столкнулся с неожиданным падением стоимости своего почти нового автомобиля. Несмотря на минимум пробега и идеальное техническое состояние, рынок оказался не готов платить прежнюю цену. Подробнее о том, почему даже элитные машины требуют такой цены и с какими сложностями сталкиваются их владельцы, можно узнать в наших материалах по этой ссылке .

Возвращаясь к Sierra, стоит отметить: дилеры все чаще предпочитают не связываться с такими автомобилями. Это не только вопрос репутации, но и экономической эффективности - восстановление салона и устранение запахов обходится дороже, чем потенциальная прибыль от продажи. 

Упомянутые модели: GMC Sierra
Упомянутые марки: GMC
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы ГМС

Похожие материалы ГМС

Какие автомобили исчезнут с рынка в 2026 году: неожиданный список моделей
GAC S7 выходит на российский рынок: дата старта продаж и интересные особенности
Рейтинг кроссоверов 2026: какие модели лидируют в России и сколько они стоят
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Коммерческие грузовики и фургоны
Skoda Praktik и еще 35 моделей
С
Москвич 6 и еще 169 моделей
Кабриолеты и родстеры Premium
Bentley Azure и еще 22 модели
О проекте Реклама FAQ по сайту
Тольятти Ульяновск Тюмень
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться