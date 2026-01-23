Почему культовый спорткар теперь никому не нужен — сенсация или закономерность?

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

23 января 2026, 05:56

Дилер отказался продать Chevrolet Corvette Z06 с огромной скидкой - покупатели в шоке

Дилер отказался продать Chevrolet Corvette Z06 с огромной скидкой - покупатели в шоке

Почему культовый спорткар теперь никому не нужен — сенсация или закономерность?

Дилер отказался продать Chevrolet Corvette Z06 с огромной скидкой - покупатели в шоке

Chevrolet Corvette Z06 еще недавно был мечтой коллекционеров. Теперь дилеры не могут найти на него покупателя даже с крупной скидкой. Аукцион закончился провалом, и это тревожный сигнал для рынка. Что происходит с легендарным спорткаром?

Chevrolet Corvette Z06 еще недавно был мечтой коллекционеров. Теперь дилеры не могут найти на него покупателя даже с крупной скидкой. Аукцион закончился провалом, и это тревожный сигнал для рынка. Что происходит с легендарным спорткаром?

Еще пару лет назад за новым Chevrolet Corvette Z06 устраивали онлайн-баталии. Покупатели были готовы платить больше предпочтительной цены, лишь бы заполучить этот культовый спорткар. Но времена изменились - теперь даже дилеры не могут найти желающих, несмотря на заманчивые предложения.

Недавно один из дилеров попытался продать Corvette Z06 через аукцион. Машина была в отличном состоянии, с незначительным пробегом и богатой комплектацией. Однако торги закончились неожиданно: максимальная ставка оказалась более чем на 40 тысяч долларов ниже предпочтительной цены. Дилер не согласился продавать автомобиль с такой скидкой, а Corvette остался без нового владельца.

Ситуация выглядит парадоксально. Еще недавно за такими машинами устроили гонку, а теперь интерес к ним резко упал. Причины могут быть разными: насыщение рынка, появление новых конкурентов, изменение предпочтений покупателей. Но факт остается фактом - даже самые желанные версии Corvette могут уйти в тень.

Особенно тревожит то, что речь идет о Z06 — одной из самых мощных и престижных модификаций. Если тенденция сохранится, то вскоре и топовая версия ZR1 может оказаться в такой же ситуации. Это уже не просто случайность, а явный сигнал о переменах на рынке автомобилей.

Многие эксперты считают, что подобные провалы на аукционах — лишь начало. В последние годы спрос на дорогие автомобили может продолжать снижаться. Покупатели становятся более прагматичными, рынок – менее выгодным. Впрочем, для настоящих фанатов Corvette такие новости могут стать поводом для выгодной покупки. Но дилеры явно не готовы расставаться с машинами по бросовым ценам.

В общем, история с неудачной продажей Corvette Z06 – это не просто курьез, а отражение изменений в автомобильной индустрии. Возможно, эпоха безумных цен на культовые спортсмены подходит к концу. А может быть, нас ждет новый виток интереса - но уже к другим моделям и брендам.

Упомянутые модели: Chevrolet Corvette (от 6 200 000 Р)
Упомянутые марки: Chevrolet
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Шевроле

Похожие материалы Шевроле

Две сенсационные премьеры Volvo: кроссовер EX60 и EX60 Cross Country
Владение LADA Iskra: сколько реально стоит месяц за рулем нового седана
FAW Bestune готовит локализацию моделей Т90, В70 и нового Т77 для России
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Компактные кроссоверы и внедорожники Business
Jeep Liberty и еще 8 моделей
Электромобили Premium
Xiaomi SU7 и еще 37 моделей
B
Solaris HS и еще 139 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Белгород Краснодарский край Иркутск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться