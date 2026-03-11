Почему владелец DeLorean DMC-12 не расстается с машиной и что привлекает внимание на дорогах

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Мария Степанова

11 марта 2026, 18:32

Редкий DeLorean DMC-12 с культовыми дверями-гильотинами стал ежедневным транспортом для своего владельца. В эпоху электрокаров и хайпа вокруг Tesla Cybertruck, эта машина продолжает удивлять прохожих и автолюбителей. Чем объясняется такой выбор и как реагируют окружающие - разбираемся в деталях.

В современном автомобильном мире, где внимание публики приковано к новым технологиям и электромобилям, появление на дороге DeLorean DMC-12 неизменно вызывает ажиотаж. Эта модель, прославившаяся благодаря культовым дверям-гильотинам и нержавеющему кузову, давно стала символом эпохи. Но для Боба Камминса DeLorean - не просто редкий экспонат, а часть повседневной жизни.

История началась с того, что дилер отказался продавать ему этот автомобиль, опасаясь, что машина быстро потеряет в цене или окажется слишком требовательной в обслуживании. Однако Боб не сдался: спустя время он все таки купил DMC-12 и теперь использует его в качестве основного транспорта. Каждый день он сталкивается с удивленными взглядами, вопросами и даже попытками сфотографироваться на фоне машины. По его словам, внимание к DeLorean не ослабевает даже спустя годы, интерес к необычному авто только растет.

В отличие от современных электрокаров, таких как Tesla Cybertruck, DeLorean не может обладать продвинутыми технологиями или высоким клиренсом. Но его внешний вид и узнаваемые линии делают его настоящей звездой в любом дорожном потоке. Владелец отмечает, что даже в мегаполисе, где сложно кого-то удивить, его автомобиль неизменно становится объектом обсуждения. Многие прохожие вспоминают, кто-то интересуется техническими деталями, а некоторые просто не верят, что такая машина может ездить по обычным дорогам.

Интересно, что подобные истории с необычными автомобилями встречаются не только среди поклонников ретро. Например, недавно один из владельцев Ford Mustang Mach-E из штата проехал на своем электромобиле более 500 000 километров, что стало настоящим испытанием для современных технологий и вызвало бурную реакцию среди экспертов. Более подробную информацию об этом случае можно узнать из материала о первом опыте эксплуатации электрокара по этой ссылке .

Возвращаясь к DeLorean, стоит отметить, что, несмотря на возраст и отсутствие современных опций, автомобиль продолжает радовать владельца и привлекать внимание окружающих. 

