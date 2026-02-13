Редкий Ferrari 296 GTS с уникальной комплектацией не ушел с аукциона из-за высокой минимальной цены

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Мария Степанова

13 февраля 2026, 18:29

Эксклюзивный Ferrari 296 GTS 2025 года с роскошной отделкой и опциями на 79 тысяч долларов не нашел нового владельца на аукционе. Дилер из Калифорнии не согласился на максимальную ставку, что подчеркивает рост цен и интерес к редким суперкарам.

Ситуация с Ferrari 296 GTS 2025 года, который не был продан на аукционе, заметно удивила, как изменился рынок эксклюзивных автомобилей. Машина с ярко-красным кузовом Rosso Corsa и черным кожаным салоном Nero, укомплектованная дополнительными опциями стоимостью более 79 тысяч долларов, изначально была поставлена ​​официальному дилеру Ferrari в Лос-Анджелесе. Ее стартовая цена значительна — 452 476 долларов, что уже само по себе говорит о статусе и редкости модели.

Позже автомобиль появился у другого дилера в Калифорнии, который решил выставить его на аукцион. Однако, несмотря на интерес публики и максимальную цену, сделка не состоялась: предложенная сумма не дотянула до установленного порога. Дилер предпочел оставить машину у себя, рассчитывая на более выгодное предложение в будущем.

Этот случай отражает высокие ожидания продавцов на рынке суперкаров. Даже когда речь идет о сумме в 348 тысяч долларов, владелец не готов расставляться с такими автомобилями, если цена кажется недостаточной. Это особенно актуально для моделей с уникальной комплектацией, которые могут со временем только дорожить.

Ferrari 296 GTS – не просто очередной спорткар. Это гибрид с мощной силовой установкой, сочетающий в себе традиции итальянского бренда и современные технологии. Его внешний вид, технические характеристики и эксклюзивные опции делают его желанным объектом для коллекционеров и энтузиастов во всем мире. В условиях, когда спрос на подобные автомобили стабильно высок, а предложение ограничено, дилеры могут позволить себе диктовать условия и ждать идеальных покупателей.

Сложившаяся ситуация отражает не только особенности рынка люксовых автомобилей, но и общие тенденции в сегменте эксклюзивных машин. Владельцы и дилеры все чаще рассматривают такие автомобили как инвестиции, а не просто средства передвижения. Поэтому неудивительно, что даже крупные суммы не всегда приносят выгоду для заключения сделки.

Упомянутые модели: Ferrari 296
Упомянутые марки: Ferrari
