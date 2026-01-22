Редкий пикап с пробегом вызвал ажиотаж — почему сделка сорвалась?

Дилер отказался продавать Ram 1500 TRX 2021 года даже за 5,5 млн рублей

Пикап Ram 1500 TRX 2021 года с пробегом почти 80 тысяч км не ушел с аукциона даже за 5,5 млн рублей. Дилер не согласился на такую цену, хотя автомобиль не идеален. Почему этот мощный грузовик так ценится?

Пикап Ram 1500 TRX 2021 года с пробегом почти 80 тысяч км не ушел с аукциона даже за 5,5 млн рублей. Дилер не согласился на такую цену, хотя автомобиль не идеален. Почему этот мощный грузовик так ценится?

В мире пикапов есть свои легенды, и Ram 1500 TRX 2021 года — один из них. Даже несмотря на то, что производитель уже анонсировал новую версию с еще более впечатляющим качеством, интерес к предыдущим моделям не угасает. Этот автомобиль по-прежнему вызывает завистливые взгляды и считается мечтой для многих поклонников мощных грузовиков.

Экземпляр, о котором идет речь, окрашен в серебристый цвет Billet Silver Metallic и дополнен черно-красным салоном. В его оснащении - 18-дюймовые диски, двойная выхлопная система с черными насадками, адаптивная подвеска, удлиненные колесные арки, светодиодные фары, автоматический задний стеклоподъемник и двухзонный климат-контроль. Автомобиль имеет чисто титул и находится в штате Юта.

Главная гордость Ram 1500 TRX - двигатель. Под капотом скрывается 6,2-литровый V8 с компрессором, выдающий 702 лошадиные силы и 881 Нм крутящего момента. Такой мотор разгоняет пикап до 100 км/ч всего за 4,5 секунды. Для сравнения, новая версия TRX еще мощнее, но и этот вариант может удивить даже искушенного водителя.

В сентябре 2025 года на пробеге 77 тысяч километров у пикапа были заменены втулки задних дверей, дополнительный насос охлаждения, воздушный фильтр, щетки стеклоочистителя и все четыре сиденья. Также обновили масло и фильтр двигателя. С тех пор автомобиль проехал еще около тысячи километров, дилер, купивший его в прошлом году, прибавил к одометру всего 200 миль.

Модификаций у этого Ram практически нет - только тонировка стекол. В остальном машина полностью соответствует заводским характеристикам. Однако назвать идеальным этот экземпляр нельзя: на водительском сиденье заметен износ, на передней части кузова есть сколы, а на крышке багажника и под лючком бензобака - небольшие вмятины.

Первоначальная стоимость этого пикапа составила 72 470 долларов. Сейчас, на рынке такие машины стоят от 60 до 80 тысяч долларов, а особо редкие и малопробежные экземпляры могут уйти и дороже. Неудивительно, что дилер не согласился продать этот Ram 1500 TRX за 55 555 долларов, именно такую ​​сумму предложили на аукционе в январе 2026 года.

Похоже, продавец уверен: его пикап стоит гораздо больше. И, судя по ажиотажу вокруг этой модели, он не так уж и ошибается. Ram 1500 TRX — это не просто рабочая лошадка, а настоящий символ силы и ответственности. Даже с пробегом и следами эксплуатации такие машины готовы удивлять на дороге.