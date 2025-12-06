Редкая комплектация Corvette Z06 3LZ Z07 не ушла с молотка – почему дилер не согласился на щедрое предложение

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Автор: Мария Степанова

6 декабря 2025, 21:33

Дилер отказался продавать уникальный Corvette Z06 2024 за 125 тысяч долларов

Эксклюзивный Chevrolet Corvette Z06 2024 года с топовой комплектацией не нашел нового владельца. Дилер из Флориды не согласился на крупную скидку. Почему автомобиль оказался настолько ценным? Подробности сделки и редких опций – в нашем материале.

В США разгорелся очередной спор вокруг продажи редкой версии Chevrolet Corvette Z06 2024 года. На этот раз речь идет о купе в комплектации 3LZ с пакетом Z07, окрашенном в эффектный Hypersonic Gray Metallic и отделанном кожей Sky Cool Gray с черными вставками. Автомобиль был выставлен на продажу дилером из города Пампан-Бич, штат Флорида, и сразу привлек внимание коллекционеров и поклонников марки.

Особый интерес к этому Corvette вызван не только его внешним видом, но и техническим оснащением. Машина получила так называемый пакет Ultimate Performance Package, который включает в себя улучшенную подвеску, карбон-керамические тормоза, аэродинамический обвес и другие элементы, делающие ее максимально близкой к трековой версии. Пакет Z07 добавляет еще больше спортивных опций, что делает этот экземпляр одним из самых желанных среди современных Corvette.

Несмотря на ажиотаж, сделка не состоялась. Как сообщает autoevolution, максимальная ставка за автомобиль составила 125 тысяч долларов, что примерно на 50 тысяч ниже рекомендованной розничной цены. Дилер отказался продавать машину по такой цене, посчитав ее слишком низкой для столь редкой и востребованной комплектации. По мнению экспертов, реальная стоимость подобных автомобилей на рынке может быть значительно выше, особенно с учетом ограниченного тиража и уникальных опций.

Ситуация с этим Corvette Z06 наглядно демонстрирует, как изменился рынок эксклюзивных спорткаров в последние годы. Даже при наличии серьезных предложений продавцы не спешат расставаться с уникальными экземплярами, ожидая еще большего роста цен. Для коллекционеров и энтузиастов это означает, что приобрести редкую версию Corvette становится все сложнее, а стоимость таких машин продолжает расти.

Пока неизвестно, появится ли этот автомобиль снова на аукционе или дилер решит оставить его в своем шоуруме в ожидании более выгодного предложения. Ясно одно: спрос на эксклюзивные версии Corvette Z06 остается стабильно высоким, а их владельцы могут рассчитывать на серьезную прибыль при продаже. Для рынка спортивных автомобилей это еще один сигнал о том, что редкие комплектации становятся настоящими инвестициями.

Упомянутые марки: Chevrolet
В России стартовали продажи нового электрокроссовера Evolute i-Joy второго поколения
Только один «китаец» пробился в десятку самых продаваемых автомобилей в России
Changan CS75 Plus получил полный привод специально для России
