Гарантия на авто ушедшей марки - кто крайний? Суд поставил точку

11 декабря 2025, 14:42
Дилер ответит за все: ВС РФ вынес решение по авто ушедших марок
Производитель покинул российский рынок. У машины обнаружился серьезный дефект. Дилер отказался от своих обязательств. Но суд принял сторону автовладельца. Теперь продавцам придется нести ответственность. Это решение изменит многое.
Верховный суд России поставил точку в спорах о гарантийных обязательствах на автомобили, производители которых покинули наш рынок. Теперь вся ответственность за заводской брак ложится на плечи дилера, продавшего машину. Уход бренда из страны больше не является оправданием для отказа в ремонте или замене некачественного транспортного средства.
Это решение создает важный прецедент. Продавец отвечает за свой товар перед покупателем, и новый автомобиль не исключение. Если в течение гарантийного срока выявляется дефект, дилер обязан его устранить. А если одна и та же поломка повторяется снова и снова, автосалону придется предоставить клиенту новую машину. И неважно, кто ее изготовил и продолжает ли он работать в России.
Поводом для такого разбирательства, как сообщает «Российская Газета», стала история автовладельца из Волгограда. Он приобрел Ford Transit, у которого в гарантийный период обнаружились серьезные проблемы с двигателем. Экспертиза подтвердила - это производственный дефект. Однако дилерский центр отказался проводить ремонт по гарантии, обвинив владельца в скручивании пробега.
Суды первой и апелляционной инстанций встали на сторону продавца. Их логика была проста: компания Ford ушла из России, новые автомобили Transit не поставляются, а значит, выполнить требование о замене машины невозможно. Кассационный суд с этим согласился. Но владелец не сдался и дошел до Верховного суда, который посмотрел на ситуацию совершенно иначе.
Высшая судебная инстанция указала, что наличие заводского брака было доказано экспертизами. Более того, истец предоставил доказательства, что аналогичные автомобили можно купить у других продавцов на рынке. Суд подчеркнул, что отсутствие товара на рынке не является обстоятельством непреодолимой силы, которое освобождает продавца от его обязательств. Проще говоря, это проблемы дилера, а не покупателя.
Этот вердикт имеет огромное значение не только для владельцев европейских, американских или японских машин. В последнее время мы видим, как на рынок приходят и иногда уходят китайские бренды. Теперь их дилеры будут знать: отвечать за проданную технику придется в любом случае. Поиск запчастей или аналогичного автомобиля для замены становится их головной болью. Закон должен исполнятся, и это решение - яркое тому подтверждение.
