Сможет ли уникальный спорткар уйти за 400 тысяч долларов — интрига дня

Дилер Porsche в Калифорнии выставил редкий 911 Speedster на аукцион за рекордную сумму

В Калифорнии продают Porsche 911 Speedster 2019 года, один из 1948 выпущенных. Машина с черным салоном и кузовом, номер 65 в серии. Ставки уже превысили 260 тысяч долларов, но финальная цена может удивить.

В Калифорнии продают Porsche 911 Speedster 2019 года, один из 1948 выпущенных. Машина с черным салоном и кузовом, номер 65 в серии. Ставки уже превысили 260 тысяч долларов, но финальная цена может удивить.

В Калифорнии разгорелась настоящая битва за уникальный Porsche 911 Speedster 2019 года, 65-й экземпляр из лимитированной серии в 1948 штук. Автомобиль с черным кузовом и салоном в идеальном состоянии стал магнитом для коллекционеров. Дилер, выставивший его на аукцион, рассчитывает на крупную сумму — при изначально более скромной цене ставка уже достигла 264 тысяч долларов, а эксперты прогнозируют, что финальная стоимость может превысить 400 тысяч.

Этот Speedster — не просто коллекционный предмет. Он оснащен атмосферным 4-литровым оппозитным мотором мощностью 510 лошадиных сил и механической коробкой передач, что сегодня большая редкость. Такая комбинация предлагает подлинный драйв и эмоции, которые ценят настоящие энтузиасты. Внешний вид автомобиля, с классическими линиями 911 и узнаваемыми аэродинамическими элементами, остается сдержанным и актуальным, а интерьер выполнен с минимализмом и высочайшим вниманием к деталям.

Подобные экземпляры редко появляются в открытой продаже, обычно они меняют владельцев по закрытым каналам, поэтому аукцион вызвал ажиотаж среди коллекционеров как в США, так и в Европе. Эта ситуация наглядно демонстрирует стремительный рост стоимости эксклюзивных автомобилей Porsche, особенно лимитированных версий с атмосферными моторами и механической коробкой, которые становятся все более дефицитными.

Финал торгов обещает быть захватывающим, и независимо от того, останется ли автомобиль в Калифорнии или отправится в другую часть света, это событие уже стало одним из самых обсуждаемых на рынке эксклюзивных автомобилей. Оно подчеркивает ценность и притягательность подобных раритетов для поклонников бренда.