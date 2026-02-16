Редкий Corvette в идеальном состоянии не находит покупателя — почему продавец не идет на уступки и что мешает сделке

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Автор: Мария Степанова

16 февраля 2026, 15:53

Chevrolet Corvette 1964 года в отличном состоянии выставлен на продажу за внушительную сумму, но продавец даже не заводит двигатель. Почему такие авто становятся заложниками ожиданий и как это отражает тенденции рынка - разбираемся в деталях.

Ситуация с продажей классических автомобилей в России становится все более показательной: на аукционе появился Chevrolet Corvette 1964 года, который дилер оценивает в 5 миллионов рублей, но даже не пытается продемонстрировать работу двигателя. Машина выглядит безупречно - лакокрасочное покрытие сияет, салон словно только что с завода, хромированные детали не имеют следов времени. Однако потенциальные покупатели остаются в недоумении: почему за такие деньги нельзя хотя бы услышать, как работает мотор?

В условиях, когда рынок коллекционных автомобилей переживает не лучшие времена, подобные предложения вызывают бурные обсуждения среди экспертов и автолюбителей. Многие отмечают, что продавцы часто переоценивают свои лоты, опираясь на внешний вид и редкость модели, но игнорируют техническое состояние и прозрачность истории эксплуатации. В случае с этим Corvette дилер явно рассчитывает на покупателя, который готов заплатить за «картинку», а не за реальный автомобиль с понятной судьбой.

Показательно, что подобные истории не единичны. Недавно на рынке обсуждалась ситуация с владельцем роскошного Rolls-Royce, который отказался снижать цену даже после того, как стало ясно: автомобиль теряет в стоимости быстрее, чем ожидалось. Подобные примеры, как в случае с продажей почти нового Rolls-Royce Wraith Black Badge, наглядно демонстрируют, что даже уникальные и редкие машины не всегда находят своего покупателя, если продавец не готов к компромиссам.

Возвращаясь к Corvette, стоит отметить: несмотря на идеальное состояние кузова и салона, отсутствие возможности проверить двигатель и другие ключевые узлы делает покупку крайне рискованной. Для коллекционеров и инвесторов важна не только внешняя привлекательность, но и техническая исправность, а также прозрачная история обслуживания. В противном случае даже самый красивый автомобиль может оказаться дорогой игрушкой, требующей серьезных вложений уже после покупки.

Пока дилер не готов идти навстречу рынку, аукцион постепенно теряет интерес со стороны потенциальных покупателей. Время покажет, изменится ли позиция продавца или Corvette так и останется экспонатом, который никто не решится приобрести за столь внушительную сумму.

Упомянутые модели: Chevrolet Corvette (от 6 200 000 Р)
Упомянутые марки: Chevrolet
