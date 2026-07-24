Дилер рассказал о причинах высоких продаж гибридного EVOLUTE i‑SPACE

Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Borgward Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai iCar IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Leapmotor Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph VGV Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wiesmann Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye ZX АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дмитрий Новиков

24 июля 2026, 09:03

Дилер рассказал о причинах высоких продаж гибридного EVOLUTE i‑SPACE

Дилер рассказал о причинах высоких продаж гибридного EVOLUTE i‑SPACE

Обновленный гибридный кроссовер EVOLUTE i‑SPACE, производимый в Липецкой области, вышел на российский рынок прошлой осенью. В начале этого года к переднеприводному варианту автомобиля добавилась полноприводная версия.

Дилер рассказал о причинах высоких продаж гибридного EVOLUTE i‑SPACE

Обновленный гибридный кроссовер EVOLUTE i‑SPACE, производимый в Липецкой области, вышел на российский рынок прошлой осенью. В начале этого года к переднеприводному варианту автомобиля добавилась полноприводная версия.

Переднеприводный EVOLUTE i‑SPACE доступен в 5-ти и 7-местном исполнении. Мощность электродвигателя в этой версии составляет 218 л.с. Запас хода автомобиля без дозаправки и подзарядки – до 1250 км, из которых до 165 км он может преодолеть на электричестве благодаря тяговой батарее емкостью 25,1 кВт*ч. 

Полноприводная версия EVOLUTE i‑SPACE предлагается исключительно в 5-местном исполнении. Автомобиль оснащается силовой установкой с дополнительным электромотором на задней оси. Мощность полноприводной версии составляет 367 л.с., а запас хода – до 1000 км. При этом налогооблагаемая мощность, по информации от производителя, составляет 159 л.с.

Расход топлива EVOLUTE i‑SPACE в переднеприводной и полноприводной – 5,6 л на 100 км, и может быть снижен за счет подзарядки тяговой батареи. В полноприводной версии предусмотрена быстрая зарядка, которая позволяет зарядить автомобиль от 30% до 80% за 20 минут.

Согласно данным «Автостат», EVOLUTE по итогам первой половины года является лидером среди российских брендов по объему продаж новых легковых электромобилей и занимает 2-е место в сегменте автомобилей на новых источниках энергии. На EVOLUTE i‑SPACE за первые шесть месяцев пришлось 75% продаж марки - 4429 автомобилей. Доля модели в сегменте подключаемых гибридов составила за этот период 16,7%, а среди автомобилей на новых источниках энергии 14,8%.

Руководитель отдела продаж петербургского дилерского центра «EVOLUTE Аларм-Моторс» Никита Козлов в беседе с редактором 110km.ru отметил, что полноприводные версии являются сейчас более популярными среди покупателей EVOLUTE i‑SPACE. А продажи между 5-ти и 7-местными комплектациями автомобилей с передним приводом распределяются поровну. «Среди преимуществ EVOLUTE i‑SPACE покупатели называют экономичность и возможность задействовать только электрическую установку во время движения. Также они отмечают надежность машины и стоимость. EVOLUTE i‑SPACE включен в государственную программу субсидирования при покупке в кредит и лизинг, за счет которой цена снижается на 925 тысяч рублей. В салоне автомобиля обращает на себя внимание панорамная крыша площадью 1,14 кв.м. со сдвижным люком. Трансмиссионный тоннель выполнен в двухсекционной архитектуре с нишами для мелких вещей. Помимо 13 динамиков, кроссовер оснащается усилителем звука. Мультимедийная система с 15,6-дюймовым экраном высокой четкости поддерживает встроенные российские онлайн-сервисы. В любой из версий объем багажника машины может достигать 2125 литров при сложенных задних рядах сидений, что для многих путешественников и любителей активного отдыха является важным фактором. Дополнительным бонусом для владельцев EVOLUTE i‑SPACE можно назвать систему отдачи электричества бортовой батареи мощностью до 3,3 кВт. В этом режиме реально запитать бытовые электроприборы, при этом заряд батареи пополнится от ДВС». 

Всем владельцам EVOLUTE в AppStore и Google Play доступно бесплатное приложение для смартфонов собственной разработки, которым могут пользоваться как частные владельцы, так и компании, нуждающиеся в удаленном контроле и управлении автопарком. Приложение отображает актуальную информацию о состоянии электромобиля, его местонахождении, а также позволяет удаленно управлять его системами. Функционал приложения включает поиск и бронирование действующих зарядных станций.

Упомянутые марки: Evolute
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Эволют

Похожие материалы Эволют

Scania выпустила электрогрузовик с двухрядной кабиной для спецслужб
На что обратить внимание при выборе электросамоката для города и дачи
Mercedes-Maybach GLS 680: обновление флагмана с ИИ и уникальными деталями
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Купе спортивные
Ferrari Amalfi и еще 36 моделей
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники
Jaecoo J7 и еще 215 моделей
Кабриолеты и родстеры
Bristol Speedster и еще 35 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Курган Калужская область Иваново
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться