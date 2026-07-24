Дилер рассказал о причинах высоких продаж гибридного EVOLUTE i‑SPACE

Обновленный гибридный кроссовер EVOLUTE i‑SPACE, производимый в Липецкой области, вышел на российский рынок прошлой осенью. В начале этого года к переднеприводному варианту автомобиля добавилась полноприводная версия.

Переднеприводный EVOLUTE i‑SPACE доступен в 5-ти и 7-местном исполнении. Мощность электродвигателя в этой версии составляет 218 л.с. Запас хода автомобиля без дозаправки и подзарядки – до 1250 км, из которых до 165 км он может преодолеть на электричестве благодаря тяговой батарее емкостью 25,1 кВт*ч.



Полноприводная версия EVOLUTE i‑SPACE предлагается исключительно в 5-местном исполнении. Автомобиль оснащается силовой установкой с дополнительным электромотором на задней оси. Мощность полноприводной версии составляет 367 л.с., а запас хода – до 1000 км. При этом налогооблагаемая мощность, по информации от производителя, составляет 159 л.с.



Расход топлива EVOLUTE i‑SPACE в переднеприводной и полноприводной – 5,6 л на 100 км, и может быть снижен за счет подзарядки тяговой батареи. В полноприводной версии предусмотрена быстрая зарядка, которая позволяет зарядить автомобиль от 30% до 80% за 20 минут.



Согласно данным «Автостат», EVOLUTE по итогам первой половины года является лидером среди российских брендов по объему продаж новых легковых электромобилей и занимает 2-е место в сегменте автомобилей на новых источниках энергии. На EVOLUTE i‑SPACE за первые шесть месяцев пришлось 75% продаж марки - 4429 автомобилей. Доля модели в сегменте подключаемых гибридов составила за этот период 16,7%, а среди автомобилей на новых источниках энергии 14,8%.



Руководитель отдела продаж петербургского дилерского центра «EVOLUTE Аларм-Моторс» Никита Козлов в беседе с редактором 110km.ru отметил, что полноприводные версии являются сейчас более популярными среди покупателей EVOLUTE i‑SPACE. А продажи между 5-ти и 7-местными комплектациями автомобилей с передним приводом распределяются поровну. «Среди преимуществ EVOLUTE i‑SPACE покупатели называют экономичность и возможность задействовать только электрическую установку во время движения. Также они отмечают надежность машины и стоимость. EVOLUTE i‑SPACE включен в государственную программу субсидирования при покупке в кредит и лизинг, за счет которой цена снижается на 925 тысяч рублей. В салоне автомобиля обращает на себя внимание панорамная крыша площадью 1,14 кв.м. со сдвижным люком. Трансмиссионный тоннель выполнен в двухсекционной архитектуре с нишами для мелких вещей. Помимо 13 динамиков, кроссовер оснащается усилителем звука. Мультимедийная система с 15,6-дюймовым экраном высокой четкости поддерживает встроенные российские онлайн-сервисы. В любой из версий объем багажника машины может достигать 2125 литров при сложенных задних рядах сидений, что для многих путешественников и любителей активного отдыха является важным фактором. Дополнительным бонусом для владельцев EVOLUTE i‑SPACE можно назвать систему отдачи электричества бортовой батареи мощностью до 3,3 кВт. В этом режиме реально запитать бытовые электроприборы, при этом заряд батареи пополнится от ДВС».

Всем владельцам EVOLUTE в AppStore и Google Play доступно бесплатное приложение для смартфонов собственной разработки, которым могут пользоваться как частные владельцы, так и компании, нуждающиеся в удаленном контроле и управлении автопарком. Приложение отображает актуальную информацию о состоянии электромобиля, его местонахождении, а также позволяет удаленно управлять его системами. Функционал приложения включает поиск и бронирование действующих зарядных станций.