Дилер рассказал всю правду об обслуживании и ремонте китайских автомобилей
Сложности могут возникать по крупным запчастям. Доставка некоторых позиций занимает до 5 месяцев из-за особенностей логистики. Вместе с этим, официальные дилеры китайских брендов готовы не менять, а отремонтировать сложные агрегаты: оборудование и сотрудники с нужной квалификацией есть.
Кроме того, в «Автодоме» не заметили проблем с запчастями и для машин, ввезенных по схеме параллельного импорта. «Обслуживание автомобилей китайских брендов, в том числе, привезённых по параллельному импорту, в настоящее время производится в штатном режиме. Каких-либо изменений или новых трудностей в сфере сервиса не появилось», – подчеркнул Алексей Шпикалов.
-
09.02.2024, 12:48
Журналисты попробовали выгодно купить китайский автомобиль. Огромная скидка оказалась фейком
В январе дилеры китайских брендов объявили о внушительных скидках, достигающих сотен тысяч рублей. Якобы им требовалось срочно разгрузить склады от прошлогодних машин. Журналисты решили проверить, насколько выгодно сейчас купить автомобиль.Читать далее
-
09.02.2024, 10:54
Какие звуки в автомобиле могут обернуться потерей сотни тысяч рублей
Исправный автомобиль работает тихо и размеренно. Появление любых посторонних странных звуков должно насторожить водителя. И пока автомобильный «шазам» находится в стадии разработки, владельцу придется самому учиться распознавать неисправности на слух.Читать далее
-
09.02.2024, 08:11
Депутаты Госдумы предлагают запретить пользоваться за рулем электронными очками
Член думского комитета по безопасности Бийсултан Хамзаев обратился к главе ГИБДД РФ Михаилу Черникову с предложением запретить управлять автомобилем в очках смешанной реальности.Читать далее
-
09.02.2024, 07:46
Cултан Малайзии признался послу, что хотел бы купить российский автомобиль
Новый султан Малайзии недавно принял присягу. В беседе с послом РФ он рассказал об интересе к российским автомобиля и выразил желание поставить в свой гараж один из них.Читать далее
-
08.02.2024, 17:49
Лимит скорости на новой платной трассе М-12 «Восток» снизили до 70 км/ч
Автодор предупредил водителей об изменении скоростного режима на участке платной автомагистрали М-12 «Восток», проходящей по территории Республики Татарстан. Лимит понизили со 110 до 70 км/ч.Читать далее
-
08.02.2024, 17:12
Поездка на АЗС закончилась для водителя штрафом 200 000 рублей и конфискацией машины
Ночной визит на заправку дорого обошелся владельцу Audi A4 из Набережных Челнов. Судья не поверил в искренность его раскаяния и наказал нарушителя по всей строгости закона.Читать далее
-
09.02.2024, 12:48
Журналисты попробовали выгодно купить китайский автомобиль. Огромная скидка оказалась фейком
В январе дилеры китайских брендов объявили о внушительных скидках, достигающих сотен тысяч рублей. Якобы им требовалось срочно разгрузить склады от прошлогодних машин. Журналисты решили проверить, насколько выгодно сейчас купить автомобиль.Читать далее
-
09.02.2024, 10:54
Какие звуки в автомобиле могут обернуться потерей сотни тысяч рублей
Исправный автомобиль работает тихо и размеренно. Появление любых посторонних странных звуков должно насторожить водителя. И пока автомобильный «шазам» находится в стадии разработки, владельцу придется самому учиться распознавать неисправности на слух.Читать далее
-
09.02.2024, 08:11
Депутаты Госдумы предлагают запретить пользоваться за рулем электронными очками
Член думского комитета по безопасности Бийсултан Хамзаев обратился к главе ГИБДД РФ Михаилу Черникову с предложением запретить управлять автомобилем в очках смешанной реальности.Читать далее
-
09.02.2024, 07:46
Cултан Малайзии признался послу, что хотел бы купить российский автомобиль
Новый султан Малайзии недавно принял присягу. В беседе с послом РФ он рассказал об интересе к российским автомобиля и выразил желание поставить в свой гараж один из них.Читать далее
-
08.02.2024, 17:49
Лимит скорости на новой платной трассе М-12 «Восток» снизили до 70 км/ч
Автодор предупредил водителей об изменении скоростного режима на участке платной автомагистрали М-12 «Восток», проходящей по территории Республики Татарстан. Лимит понизили со 110 до 70 км/ч.Читать далее
-
08.02.2024, 17:12
Поездка на АЗС закончилась для водителя штрафом 200 000 рублей и конфискацией машины
Ночной визит на заправку дорого обошелся владельцу Audi A4 из Набережных Челнов. Судья не поверил в искренность его раскаяния и наказал нарушителя по всей строгости закона.Читать далее
- 12 400 000 РMercedes AMG GT 2019 в Москве
- 7 800 000 РKIA K9 2022 в Москве
- 3 200 000 РLexus IS300 2016 в Москве
- 17 900 000 РPorsche Cayenne 2023 в Москве
- 3 130 000 РHyundai Sonata 2021 в Москве
- 4 090 000 РBMW 3-series 2020 в Москве
- 3 200 000 РBMW 3-series 2020 в Москве
- 13 699 000 РMercedes S-Class 2021 в Москве
- 24 590 000 РPorsche Cayenne 2023 в Москве
- 43 000 000 РBentley Bentayga 2023 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий