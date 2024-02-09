Дилер рассказал всю правду об обслуживании и ремонте китайских автомобилей

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Журналисты портала «Тарантас Ньюс» поговорили с директором по сервису и запасным частям АГ «Авилон» Алексеем Шпикаловым и узнали, есть ли проблемы с ремонтом и обслуживанием китайских автомобилей. По словам топ-менеджера, компании, заключившие дилерское соглашение, никаких трудностей не испытывают. У многих китайских марок в России есть официальные представительства и склады, быстрые каналы поставок из Китая.

Сложности могут возникать по крупным запчастям. Доставка некоторых позиций занимает до 5 месяцев из-за особенностей логистики. Вместе с этим, официальные дилеры китайских брендов готовы не менять, а отремонтировать сложные агрегаты: оборудование и сотрудники с нужной квалификацией есть.

Кроме того, в «Автодоме» не заметили проблем с запчастями и для машин, ввезенных по схеме параллельного импорта. «Обслуживание автомобилей китайских брендов, в том числе, привезённых по параллельному импорту, в настоящее время производится в штатном режиме. Каких-либо изменений или новых трудностей в сфере сервиса не появилось», – подчеркнул Алексей Шпикалов.

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