21 марта 2018, 14:20

Дилерам АвтоВАЗа грозит дефицит Lada Vesta

АвтоВАЗ выделил на май существенно меньшие квоты для дилеров на автомобили семейства Lada Vesta. Причина – двухнедельные майские каникулы, когда автозавод в Ижевске приостановит работу. Дилеры пытаются заказать автомобили на май уже сейчас, но компания пока не принимает заявки.
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Дилерам АвтоВАЗа грозит дефицит Lada Vesta ВАЗ (Lada) Vesta
ВАЗ (Lada) Vesta СУГ Luxe Multimedia 1.6 MT
1.6 л, 106 л.с
Механическая 5-ступенчатая
0-100 - 12.9 с, 170 км/ч
4410 x 1764 x 1497 мм
передний
Газ (бензин), 6.3 л на 100 км
724 900 руб
Все характеристики
Ижевский автозавод в настоящее время сосредоточился на выпуске Lada Vesta. До недавнего времени здесь собирали лифтбеки Granta, но сейчас производство модели перенесли в Тольятти. Теперь мощности волжского предприятия полностью загружены, рабочие на конвейере трудятся в две смены. В начале мая производство приостанавливается на две недели и здесь. При этом сложностей с поставками собираемых здесь Kalina и Granta не предвидится. Дилеры без проблем заказывают эти модели на май.

Заказать на май Lada Vesta пока нельзя. Очевидно, прием заявок начнут чуть позже. Уже известны квоты для дилеров. И они в несколько раз меньше необходимых объемов. Конечно, некоторые дилеры заблаговременно сделали запас на складе. В прошлом году наблюдалась похожая ситуация. Но тогда продавали только Lada Vesta в кузове седан. Сейчас семейство пополнилось универсалом и его кросс-версией. Поэтому нехватка на рынке новых автомобилей будет ощутимее.

Lada Vesta успела завоевать популярность у россиян. В феврале продажи модели достигли рекордных показателей. Было продано на 66 процентов больше автомобилей, чем за аналогичный период 2017 года – 8 456 машин. Таким образом, Lada Vesta прочно закрепилась на позиции лидера продаж АвтоВАЗа на российском рынке.
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Комментарии
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Отзывы по теме
«Глас народа»: не «Жигули», но ещё не машина
Небось корейцы статейку заказали?;) Продажи падают, киа кое как еще держится, а солярис рухнул, значит надо ладу обосрать:) ) Только одно пожелание- тоньше работать надо, ребятишки! Троллинг на уровне начала 2000-х
Георгий
Сравниваем недовнедорожники Lada Vesta SW Cross и Kia Rio X-Line
купил весту после рафа ни жалею а карейцы пусть ездят на своем и японцы тоже.
чувак
Все в сборе: ТОП-5 автомобилей для семьи
фигня, а не статья
Максим
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Дилерам АвтоВАЗа грозит дефицит Lada Vesta
{{params_58009}}Ижевский автозавод в настоящее время сосредоточился на выпуске Lada Vesta. До недавнего времени здесь собирали лифтбеки Granta, но сейчас производство модели перенесли в Тольятти. Теперь мощности волжского предприятия полностью загружены, рабочие на конвейере трудятся в две смены. В начале мая производство приостанавливается на две недели и здесь. При этом сложностей с поставками собираемых здесь Kalina и Granta не предвидится. Дилеры без проблем заказывают эти модели на май.Заказать на май Lada Vesta пока нельзя. Очевидно, прием заявок начнут чуть позже. Уже известны квоты для дилеров. И они в несколько раз меньше необходимых объемов. Конечно, некоторые дилеры заблаговременно сделали запас на складе. В прошлом году наблюдалась похожая ситуация. Но тогда продавали только Lada Vesta в кузове седан. Сейчас семейство пополнилось универсалом и его кросс-версией. Поэтому нехватка на рынке новых автомобилей будет ощутимее.Lada Vesta успела завоевать популярность у россиян. В феврале продажи модели достигли рекордных показателей. Было продано на 66 процентов больше автомобилей, чем за аналогичный период 2017 года – 8 456 машин. Таким образом, Lada Vesta прочно закрепилась на позиции лидера продаж АвтоВАЗа на российском рынке.
2018-03-21
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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