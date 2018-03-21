21 марта 2018, 14:20
Дилерам АвтоВАЗа грозит дефицит Lada Vesta
АвтоВАЗ выделил на май существенно меньшие квоты для дилеров на автомобили семейства Lada Vesta. Причина – двухнедельные майские каникулы, когда автозавод в Ижевске приостановит работу. Дилеры пытаются заказать автомобили на май уже сейчас, но компания пока не принимает заявки.
|ВАЗ (Lada) Vesta СУГ Luxe Multimedia 1.6 MT
|1.6 л, 106 л.с
|Механическая 5-ступенчатая
|0-100 - 12.9 с, 170 км/ч
|4410 x 1764 x 1497 мм
|передний
|Газ (бензин), 6.3 л на 100 км
|724 900 руб
|Все характеристики
Заказать на май Lada Vesta пока нельзя. Очевидно, прием заявок начнут чуть позже. Уже известны квоты для дилеров. И они в несколько раз меньше необходимых объемов. Конечно, некоторые дилеры заблаговременно сделали запас на складе. В прошлом году наблюдалась похожая ситуация. Но тогда продавали только Lada Vesta в кузове седан. Сейчас семейство пополнилось универсалом и его кросс-версией. Поэтому нехватка на рынке новых автомобилей будет ощутимее.
Lada Vesta успела завоевать популярность у россиян. В феврале продажи модели достигли рекордных показателей. Было продано на 66 процентов больше автомобилей, чем за аналогичный период 2017 года – 8 456 машин. Таким образом, Lada Vesta прочно закрепилась на позиции лидера продаж АвтоВАЗа на российском рынке.
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Комментарии пользователей
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Небось корейцы статейку заказали?;) Продажи падают, киа кое как еще держится, а солярис рухнул, значит надо ладу обосрать:) ) Только одно пожелание- тоньше работать надо, ребятишки! Троллинг на уровне начала 2000-х
купил весту после рафа ни жалею а карейцы пусть ездят на своем и японцы тоже.
фигня, а не статья
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