VIN ввели - деньги получили: банк упростил выкуп авто через Jump.Finance

Дилерам открыли новый способ выкупа авто у частников без залога и лишних затрат

В России появился сервис, который меняет правила игры для автодилеров: теперь выкупать машины у частных владельцев можно без залога и долгих процедур. Эксперты отмечают, что это может увеличить объем сделок на 15-20%. Какие условия нужно выполнить, чтобы воспользоваться новым инструментом, и почему это важно именно сейчас - разбираемся подробно.

В России появился сервис, который меняет правила игры для автодилеров: теперь выкупать машины у частных владельцев можно без залога и долгих процедур. Эксперты отмечают, что это может увеличить объем сделок на 15-20%. Какие условия нужно выполнить, чтобы воспользоваться новым инструментом, и почему это важно именно сейчас - разбираемся подробно.

Российские автодилеры получили доступ к новому сервису, который позволяет выкупать автомобили у частных лиц без необходимости предоставлять залог в виде машин со склада. Это решение особенно актуально на фоне растущего спроса на подержанные авто и ограниченного предложения новых моделей. Как сообщает Autonews, инструмент разработан Т-Банком и уже начал работать на рынке.

Главная особенность сервиса - дилерам предоставляют финансирование в рамках заранее установленного лимита, при этом не требуется использовать автомобили на балансе в качестве обеспечения. Это позволяет компаниям не замораживать оборотные средства и оперативно реагировать на предложения от частных продавцов. Вся процедура - от проверки VIN до выплаты денег - проходит через платформу Jump.Finance, что минимизирует риски и ускоряет процесс.

Чтобы подключиться к сервису, дилеру нужно иметь расчетный счет в Т-Банке, подать заявку на продукт РЕПО USED для согласования лимита и зарегистрироваться в Jump.Finance через персонального менеджера. После одобрения заявки средства поступают на счет дилера, а затем переводятся продавцу. По словам Максима Романовского, отвечающего за мгновенные выплаты в Т-Банке, такой подход способен увеличить объем выкупа автомобилей у частников на 15-20%.

Процесс оформления сделки максимально автоматизирован: достаточно ввести VIN автомобиля и внести данные о продаже в личном кабинете. Обычно рассмотрение заявки занимает всего несколько минут, что особенно важно для дилеров, работающих в условиях высокой конкуренции. Отдельно стоит отметить, что сервис не требует дополнительных гарантий или сложных процедур, что снижает финансовую нагрузку на бизнес.

Интересно, что подобные инструменты становятся все более востребованными на фоне изменений в структуре российского авторынка. Как показал опыт с премиальными китайскими моделями, о котором недавно рассказывали в материале о выборе Hongqi Guoya вместо Rolls-Royce, рынок подержанных авто и альтернативных схем покупки продолжает расти. Подробнее о том, как меняются предпочтения покупателей и почему дилеры ищут новые подходы, можно узнать в разборе тенденций на рынке люксовых автомобилей.

По имеющимся данным, запуск сервиса Jump.Finance может стать важным шагом для дилеров, стремящихся увеличить оборот без лишних затрат. Важно учитывать, что условия подключения и лимиты финансирования определяются индивидуально, а скорость обработки заявок позволяет быстро реагировать на изменения спроса. В целом, появление таких решений указывает на дальнейшую цифровизацию и оптимизацию процессов на российском авторынке, что может повлиять на доступность и стоимость автомобилей для конечных покупателей.