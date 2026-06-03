VIN ввели - деньги получили: банк упростил выкуп авто через Jump.Finance

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

3 июня 2026, 14:38

Дилерам открыли новый способ выкупа авто у частников без залога и лишних затрат

Дилерам открыли новый способ выкупа авто у частников без залога и лишних затрат

VIN ввели - деньги получили: банк упростил выкуп авто через Jump.Finance

Дилерам открыли новый способ выкупа авто у частников без залога и лишних затрат

В России появился сервис, который меняет правила игры для автодилеров: теперь выкупать машины у частных владельцев можно без залога и долгих процедур. Эксперты отмечают, что это может увеличить объем сделок на 15-20%. Какие условия нужно выполнить, чтобы воспользоваться новым инструментом, и почему это важно именно сейчас - разбираемся подробно.

В России появился сервис, который меняет правила игры для автодилеров: теперь выкупать машины у частных владельцев можно без залога и долгих процедур. Эксперты отмечают, что это может увеличить объем сделок на 15-20%. Какие условия нужно выполнить, чтобы воспользоваться новым инструментом, и почему это важно именно сейчас - разбираемся подробно.

Российские автодилеры получили доступ к новому сервису, который позволяет выкупать автомобили у частных лиц без необходимости предоставлять залог в виде машин со склада. Это решение особенно актуально на фоне растущего спроса на подержанные авто и ограниченного предложения новых моделей. Как сообщает Autonews, инструмент разработан Т-Банком и уже начал работать на рынке.

Главная особенность сервиса - дилерам предоставляют финансирование в рамках заранее установленного лимита, при этом не требуется использовать автомобили на балансе в качестве обеспечения. Это позволяет компаниям не замораживать оборотные средства и оперативно реагировать на предложения от частных продавцов. Вся процедура - от проверки VIN до выплаты денег - проходит через платформу Jump.Finance, что минимизирует риски и ускоряет процесс.

Чтобы подключиться к сервису, дилеру нужно иметь расчетный счет в Т-Банке, подать заявку на продукт РЕПО USED для согласования лимита и зарегистрироваться в Jump.Finance через персонального менеджера. После одобрения заявки средства поступают на счет дилера, а затем переводятся продавцу. По словам Максима Романовского, отвечающего за мгновенные выплаты в Т-Банке, такой подход способен увеличить объем выкупа автомобилей у частников на 15-20%.

Процесс оформления сделки максимально автоматизирован: достаточно ввести VIN автомобиля и внести данные о продаже в личном кабинете. Обычно рассмотрение заявки занимает всего несколько минут, что особенно важно для дилеров, работающих в условиях высокой конкуренции. Отдельно стоит отметить, что сервис не требует дополнительных гарантий или сложных процедур, что снижает финансовую нагрузку на бизнес.

Интересно, что подобные инструменты становятся все более востребованными на фоне изменений в структуре российского авторынка. Как показал опыт с премиальными китайскими моделями, о котором недавно рассказывали в материале о выборе Hongqi Guoya вместо Rolls-Royce, рынок подержанных авто и альтернативных схем покупки продолжает расти. Подробнее о том, как меняются предпочтения покупателей и почему дилеры ищут новые подходы, можно узнать в разборе тенденций на рынке люксовых автомобилей.

По имеющимся данным, запуск сервиса Jump.Finance может стать важным шагом для дилеров, стремящихся увеличить оборот без лишних затрат. Важно учитывать, что условия подключения и лимиты финансирования определяются индивидуально, а скорость обработки заявок позволяет быстро реагировать на изменения спроса. В целом, появление таких решений указывает на дальнейшую цифровизацию и оптимизацию процессов на российском авторынке, что может повлиять на доступность и стоимость автомобилей для конечных покупателей.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Газонокосильщик повредил машину: как добиться компенсации и что делать
В России открыли предзаказы на новый гибридный кроссовер GAC S9: детали и особенности
Geely Monjaro после рестайлинга: новые опции, умная подвеска и спорные решения
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Полноразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Lexus RZ и еще 50 моделей
Среднеразмерные фургоны
Iveco Daily Van и еще 16 моделей
Полноразмерные кроссоверы и внедорожники
Chery Tiggo 9 и еще 90 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Ставропольский край Ярославль Симферополь
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться