VIN ввели - деньги получили: банк упростил выкуп авто через Jump.Finance

3 июня 2026, 14:38
Дилерам открыли новый способ выкупа авто у частников без залога и лишних затрат
Дилерам открыли новый способ выкупа авто у частников без залога и лишних затрат
В России появился сервис, который меняет правила игры для автодилеров: теперь выкупать машины у частных владельцев можно без залога и долгих процедур. Эксперты отмечают, что это может увеличить объем сделок на 15-20%. Какие условия нужно выполнить, чтобы воспользоваться новым инструментом, и почему это важно именно сейчас - разбираемся подробно.
Российские автодилеры получили доступ к новому сервису, который позволяет выкупать автомобили у частных лиц без необходимости предоставлять залог в виде машин со склада. Это решение особенно актуально на фоне растущего спроса на подержанные авто и ограниченного предложения новых моделей. Как сообщает Autonews, инструмент разработан Т-Банком и уже начал работать на рынке.
Главная особенность сервиса - дилерам предоставляют финансирование в рамках заранее установленного лимита, при этом не требуется использовать автомобили на балансе в качестве обеспечения. Это позволяет компаниям не замораживать оборотные средства и оперативно реагировать на предложения от частных продавцов. Вся процедура - от проверки VIN до выплаты денег - проходит через платформу Jump.Finance, что минимизирует риски и ускоряет процесс.
Чтобы подключиться к сервису, дилеру нужно иметь расчетный счет в Т-Банке, подать заявку на продукт РЕПО USED для согласования лимита и зарегистрироваться в Jump.Finance через персонального менеджера. После одобрения заявки средства поступают на счет дилера, а затем переводятся продавцу. По словам Максима Романовского, отвечающего за мгновенные выплаты в Т-Банке, такой подход способен увеличить объем выкупа автомобилей у частников на 15-20%.
Процесс оформления сделки максимально автоматизирован: достаточно ввести VIN автомобиля и внести данные о продаже в личном кабинете. Обычно рассмотрение заявки занимает всего несколько минут, что особенно важно для дилеров, работающих в условиях высокой конкуренции. Отдельно стоит отметить, что сервис не требует дополнительных гарантий или сложных процедур, что снижает финансовую нагрузку на бизнес.
Интересно, что подобные инструменты становятся все более востребованными на фоне изменений в структуре российского авторынка. Как показал опыт с премиальными китайскими моделями, о котором недавно рассказывали в материале о выборе Hongqi Guoya вместо Rolls-Royce, рынок подержанных авто и альтернативных схем покупки продолжает расти. Подробнее о том, как меняются предпочтения покупателей и почему дилеры ищут новые подходы, можно узнать в разборе тенденций на рынке люксовых автомобилей.
По имеющимся данным, запуск сервиса Jump.Finance может стать важным шагом для дилеров, стремящихся увеличить оборот без лишних затрат. Важно учитывать, что условия подключения и лимиты финансирования определяются индивидуально, а скорость обработки заявок позволяет быстро реагировать на изменения спроса. В целом, появление таких решений указывает на дальнейшую цифровизацию и оптимизацию процессов на российском авторынке, что может повлиять на доступность и стоимость автомобилей для конечных покупателей.
Похожие материалы
-
03.06.2026, 20:18
Безопасность кроссоверов и внедорожников: почему размер не всегда решает
Кроссоверы и внедорожники воспринимаются как более безопасные из-за габаритов и высокой посадки, но статистика и исследования показывают: в ряде ситуаций они уступают седанам. Разбираемся, где скрыты настоящие риски и почему важно учитывать не только ощущения за рулем.Читать далее
-
03.06.2026, 18:02
Почему красные тормозные суппорты стали символом спортивных авто и премиум-стиля
Красные тормозные суппорты давно вышли за пределы автоспорта и стали важной частью имиджа даже обычных моделей. Почему производители делают ставку на цвет и как это влияет на восприятие автомобиля - разбираемся в деталях.Читать далее
-
03.06.2026, 17:43
Сколько реально стоит проехать 100 км на бензине, газе, дизеле и электричестве в 2026 году
В 2026 году расходы на топливо и электричество для автомобилей в России заметно изменились. Мы сравнили реальные траты на 100 км для бензина, дизеля, пропан-бутана, метана и электромобилей, чтобы понять, что выгоднее сегодня и почему это важно для водителей.Читать далее
-
03.06.2026, 17:23
SpaceX заключила крупнейший военный контракт США на спутники для «Золотого купола»
SpaceX расширяет свое влияние: компания Илона Маска выиграла контракт Космических сил США на создание спутников для системы «Золотой купол». Это решение может изменить баланс сил в сфере оборонных технологий и усилить конкуренцию на рынке космических разработок.Читать далее
-
03.06.2026, 17:13
Лучшие автомобили для дачи: высокий клиренс, полный привод и вместительный багажник
Поездки на дачу порой превращаются в испытание для автомобиля. Не каждый справится с лужами, ямами и рыхлой дорогой. Эксперты выделяют ключевые параметры, которые помогут выбрать подходящую модель для российских условий.Читать далее
-
03.06.2026, 17:08
Шесть полноприводных кроссоверов до 1,7 млн руб.: что выбрать на вторичном рынке
Эксперт выделил шесть кроссоверов с полным приводом, которые можно купить на вторичном рынке за 1,5-1,7 млн рублей. В подборке - только проверенные модели с понятной историей и ресурсными моторами. Почему именно эти авто оказались в списке и на что обратить внимание при покупке - в материале.Читать далее
-
03.06.2026, 16:13
В России усилят утильсбор для защиты автопрома от схем ввоза
Власти вводят новые меры для поддержки отечественного автопрома. Ожидаются изменения в регулировании рынка. Эксперты прогнозируют рост цен на иномарки. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
03.06.2026, 15:56
Доступные новые автомобили в России: что можно купить до 2 млн рублей
В июне на российском рынке сохраняются доступные автомобили. В подборке - актуальные модели до 2 млн рублей. Узнайте, какие машины еще можно приобрести. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
03.06.2026, 15:48
ADAC обновил тесты детских автокресел: что изменилось и почему это важно
ADAC ужесточил подход к проверке детских автокресел: теперь учитывают не только аварию, но и вредные вещества в материалах. Какие модели не прошли испытания, почему старые оценки больше не актуальны и что грозит покупателям - объясняем, почему стоит внимательно читать результаты тестов.Читать далее
-
03.06.2026, 15:39
В Петербурге ограничили продажу бензина: логистика нарушена, цены держатся
В Петербурге с конца прошлой недели на ряде заправок появились лимиты на продажу бензина. Причина - сбои в логистике, а не нехватка топлива, как в Крыму. Цены пока остаются стабильными, но ситуация вызывает вопросы у автомобилистов. Какие заправки попали под ограничения и что будет дальше - разбираемся в деталях.Читать далее
Похожие материалы
-
03.06.2026, 20:18
Безопасность кроссоверов и внедорожников: почему размер не всегда решает
Кроссоверы и внедорожники воспринимаются как более безопасные из-за габаритов и высокой посадки, но статистика и исследования показывают: в ряде ситуаций они уступают седанам. Разбираемся, где скрыты настоящие риски и почему важно учитывать не только ощущения за рулем.Читать далее
-
03.06.2026, 18:02
Почему красные тормозные суппорты стали символом спортивных авто и премиум-стиля
Красные тормозные суппорты давно вышли за пределы автоспорта и стали важной частью имиджа даже обычных моделей. Почему производители делают ставку на цвет и как это влияет на восприятие автомобиля - разбираемся в деталях.Читать далее
-
03.06.2026, 17:43
Сколько реально стоит проехать 100 км на бензине, газе, дизеле и электричестве в 2026 году
В 2026 году расходы на топливо и электричество для автомобилей в России заметно изменились. Мы сравнили реальные траты на 100 км для бензина, дизеля, пропан-бутана, метана и электромобилей, чтобы понять, что выгоднее сегодня и почему это важно для водителей.Читать далее
-
03.06.2026, 17:23
SpaceX заключила крупнейший военный контракт США на спутники для «Золотого купола»
SpaceX расширяет свое влияние: компания Илона Маска выиграла контракт Космических сил США на создание спутников для системы «Золотой купол». Это решение может изменить баланс сил в сфере оборонных технологий и усилить конкуренцию на рынке космических разработок.Читать далее
-
03.06.2026, 17:13
Лучшие автомобили для дачи: высокий клиренс, полный привод и вместительный багажник
Поездки на дачу порой превращаются в испытание для автомобиля. Не каждый справится с лужами, ямами и рыхлой дорогой. Эксперты выделяют ключевые параметры, которые помогут выбрать подходящую модель для российских условий.Читать далее
-
03.06.2026, 17:08
Шесть полноприводных кроссоверов до 1,7 млн руб.: что выбрать на вторичном рынке
Эксперт выделил шесть кроссоверов с полным приводом, которые можно купить на вторичном рынке за 1,5-1,7 млн рублей. В подборке - только проверенные модели с понятной историей и ресурсными моторами. Почему именно эти авто оказались в списке и на что обратить внимание при покупке - в материале.Читать далее
-
03.06.2026, 16:13
В России усилят утильсбор для защиты автопрома от схем ввоза
Власти вводят новые меры для поддержки отечественного автопрома. Ожидаются изменения в регулировании рынка. Эксперты прогнозируют рост цен на иномарки. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
03.06.2026, 15:56
Доступные новые автомобили в России: что можно купить до 2 млн рублей
В июне на российском рынке сохраняются доступные автомобили. В подборке - актуальные модели до 2 млн рублей. Узнайте, какие машины еще можно приобрести. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
03.06.2026, 15:48
ADAC обновил тесты детских автокресел: что изменилось и почему это важно
ADAC ужесточил подход к проверке детских автокресел: теперь учитывают не только аварию, но и вредные вещества в материалах. Какие модели не прошли испытания, почему старые оценки больше не актуальны и что грозит покупателям - объясняем, почему стоит внимательно читать результаты тестов.Читать далее
-
03.06.2026, 15:39
В Петербурге ограничили продажу бензина: логистика нарушена, цены держатся
В Петербурге с конца прошлой недели на ряде заправок появились лимиты на продажу бензина. Причина - сбои в логистике, а не нехватка топлива, как в Крыму. Цены пока остаются стабильными, но ситуация вызывает вопросы у автомобилистов. Какие заправки попали под ограничения и что будет дальше - разбираемся в деталях.Читать далее