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7 февраля 2020, 09:22

Дилерам завезли 2-литровые Hyundai Sonata

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Фото: Hyundai
В салоны российских дилеров Hyundai поступили первые партии седанов Sonata восьмого поколения, оснащенных 2-литровым (MPi) 150-сильным бензиновым мотором. До сих пор, начиная со старта продаж в конце 2019 года, доступны были лишь 2,5-литровые версии.
Дилерам завезли 2 литровые Hyundai Sonata

Фото: Hyundai

Hyundai Sonata
От 2 л, 150 л.с
Новый от 1 499 000 до 1 999 000 Р
Согласно статистике московского офиса компании, в январе текущего года мы с вами сообща приобрели 195 «Сонат» - в сравнении с ближайшими конкурентами, возможно, не самый выдающийся показатель. Однако сделаем скидку на то, что автомобиль - абсолютно свежего поколения, и отечественный покупатель как бы взял тайм-аут, чтобы внимательно присмотреться к продукту.  Это нормальная практика, и выводы будем делать позднее, не раньше грядущего лета. 

Онлайн-бронирование

Из этих без малого двухсот машин 87 единиц были приобретены россиянами через систему онлайн-бронирования, которая позволяет немного сэкономить на покупке. В настоящее время на сайте для бронирования Sonata оставлена только специальная комплектация Online с черным экстерьером и интерьером и 2,5-литровым двигателем. Как отмечают в Hyundai Motor Rus, «это обусловлено внутренней политикой компании».

Hyundai
Рольф Лахта Hyundai
Санкт-Петербург, Приморский район, Савушкина, д.103
Объявлений: 218
Отзывов: 21
Указанный объем продаж, как нетрудно догадаться, исключительно 2,5-литровые модификации. Напомним, что речь идет о бензиновом двигателе фирменной серии Smartstream 2.5 MPi. Агрегат развивает максимальные 180 л.с. при 6000 об/мин и обладает неплохой пиковой тягой в 232 Нм при 4000 об/мин. Экологический класс – Euro 5, степень сжатия – 10,5, объем топливного бака – 60 литров.

Только что «приехавший» в шоу-румы 2-литровый MPi будет попроще в плане технических характеристик – у него и «лошадей» поменьше (150 л.с.), и тяговое усилие слабее (192 Нм при тех же 4000 об/мин). В этой связи у потребителей есть опасения насчет динамических подвигов «младшенькой» версии, и в соцсетях они активно делятся подобными мыслями.

Дилерам завезли 2 литровые Hyundai Sonata

Фото: Hyundai

Дилерам завезли 2 литровые Hyundai Sonata

Фото: Hyundai

Дилерам завезли 2 литровые Hyundai Sonata

Фото: Hyundai

Дилерам завезли 2 литровые Hyundai Sonata

Фото: Hyundai

Дилерам завезли 2 литровые Hyundai Sonata

Фото взято из открытых источников

Дилерам завезли 2 литровые Hyundai Sonata

Фото: Hyundai

Дилерам завезли 2 литровые Hyundai Sonata

Фото: Hyundai

Дилерам завезли 2 литровые Hyundai Sonata

Фото: Hyundai

Дилерам завезли 2 литровые Hyundai Sonata
Дилерам завезли 2 литровые Hyundai Sonata
Дилерам завезли 2 литровые Hyundai Sonata
Дилерам завезли 2 литровые Hyundai Sonata
Дилерам завезли 2 литровые Hyundai Sonata
Дилерам завезли 2 литровые Hyundai Sonata
Дилерам завезли 2 литровые Hyundai Sonata
Дилерам завезли 2 литровые Hyundai Sonata
При этом импортер в тех же социальных группах спросил потенциальных покупателей, ждали ли они модификацию 2.0 для Sonata? На момент написания данного обзора голоса распределились следующим образом: «Да, наконец-то, уже бегу на тест-драйв» - 22,1%, «Было интересно, какие опции добавят, но 2.5 привлекательнее» - 31,66%, «А какая Sonata в Hyundai Mobility?» - 8,88%, «Я больше по кроссоверам. Когда там рестайлинг Creta?» - 37,36%.

Hyundai
Максимум Руставели Hyundai
Санкт-Петербург, ул. Руставели, д. 53
Объявлений: 397
Отзывов: 1
Как видим, большинство проявило лояльность к вседорожникам Hyundai. Оно и понятно, ведь, согласно самым свежим данным, доля SUV в общих продажах марки составляет 65%. Если говорить о «Сонате», то почти каждый третий понимает превосхоство 2,5-литровой версии перед 2-литровой в плане оснащения. Это, кстати, подчеркнул в разговоре с нами менеджер отдела продаж автоцентра «Рольф Лахта Hyundai». Он, в частности, заметил, что у «младшенькой» модификации не окажется панорамной крыши, камер кругового обзора, проекции на лобовое стекло и ряда других спрашиваемых покупателями опций.

Цена вопроса

Hyundai
Авангард Пискаревский Hyundai
Санкт-Петербург, Пискарёвский пр., д.2, к.3, литера А
Объявлений: 36
Отзывов: 1
Главный козырь «Сонаты» c двигателем Nu 2.0 MPi цена – от 1 499 000 рублей. Это, пардон, на 240 тысяч дешевле 2,5-литрового аналога. Чуть дешевле обойдется плановое техническое обслуживание «младшенького» седана. По информации отдела сервиса автоцентра «Максимум Hyundai», стоимость ТО1, ТО2 и ТО3 для 150-сильного автомобиля находится на уровне 11 160 руб., 13 140 руб. и 11 160 руб. При этом обслуживание 180-сильного варианта обойдется автовладельцу в 12 380 руб., 14 380 руб. и 12 380 руб. соответственно.  

Sonata с мотором Nu 2.0 MPi предлагается в 3 комплектациях: Classic, Comfort, а также Style с пакетом Smart Sense (комплекс систем активной безопасности). Трансмиссия та же, что и у «старшенькой» машины - 6-ступенчатая гидромеханическая АКПП. Относительно возможности приобретения не самого распространенного в этом сегменте (и вообще) золотистого окраса кузова дилерская информация разнится. В том же автоцентре «Рольф Лахта Hyundai» нам заявили, мол, никаких вопросов, приезжайте, имеется такой автомобиль. А коллеги из «Авангард Пискаревского», наоборот, «порадовали» встречным вопросом: «А вы думаете, что где-то найдете в городе такую машину»?..

Дилерам завезли 2 литровые Hyundai Sonata

Фото: Hyundai

Дилерам завезли 2 литровые Hyundai Sonata

Фото: Hyundai

Дилерам завезли 2 литровые Hyundai Sonata

Фото: Hyundai

Дилерам завезли 2 литровые Hyundai Sonata

Фото: Hyundai

Дилерам завезли 2 литровые Hyundai Sonata

Фото: Hyundai

Дилерам завезли 2 литровые Hyundai Sonata

Фото: Hyundai

Дилерам завезли 2 литровые Hyundai Sonata

Фото: Hyundai

Дилерам завезли 2 литровые Hyundai Sonata

Фото: Hyundai

Дилерам завезли 2 литровые Hyundai Sonata

Фото: Hyundai

Дилерам завезли 2 литровые Hyundai Sonata
Дилерам завезли 2 литровые Hyundai Sonata
Дилерам завезли 2 литровые Hyundai Sonata
Дилерам завезли 2 литровые Hyundai Sonata
Дилерам завезли 2 литровые Hyundai Sonata
Дилерам завезли 2 литровые Hyundai Sonata
Дилерам завезли 2 литровые Hyundai Sonata
Дилерам завезли 2 литровые Hyundai Sonata
Дилерам завезли 2 литровые Hyundai Sonata

«Чувственная спортивность»

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Старые люди говорят: коли первый раз хорошо взглянется, надолго тянется. При очном знакомстве у меня не возникло ...
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Напомним, что облик «восьмой» Sonata выполнен в новом «фамильном» стиле Hyundai под названием «чувственная спортивность». Можно, конечно, спорить о дизайне, но в эффекте «четырехдверному купе» не откажешь точно. Чего только стоят оригинальные задние фонари, соединенные между собой светодиодной «перемычкой», соседствующие со скульптурным бампером.

Багажное отделение внушительное по объему – 510 литров. Складываемый несколькими секциями задний диван позволяет перевозить длинномерные предметы. В низших комплектациях «инструментарий» имеет аналоговые шкалы и вписанный между ними экран бортового компьютера, при этом основу торпедо составляют скромная магнитола плюс «крутилки» системы кондиционирования. В «топе» все на порядок роскошнее, включая цифровую панель.

«Восьмая» Sonata базируется на переднеприводной платформе, кузов цельнометаллический, состоит из обильного количества высокопрочных марок стали. «По кругу» независимые подвески со стабилизаторами поперечной устойчивости: спереди – схема типа McPherson, сзади – многорычажная конструкция с амортизаторами.


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Отзывы по теме
Форум Hyundai Sonata
Цитата:| Кому: Алексей В первый раз такое слышу...
Farion
выбор!
Цитата:| Кому: Xischnik79 Особенно надёжного ничего среди перечисленных моделей нет. Рено, по крайней мере, дешево обходится в плане сервиса и ремонта.
Bячеcлaвoвич
Помогите!
Как вариант. Датчик массового расхода воздуха ДВРМ. Если ДВРМ неисправен -- соотношение топл+воздух нарушается кол-во воздуха поступает в циллиндры - соответственно дёрганье и а\м переходит в аварийный режим, где мощность и тяга ограничены. Незаводится---вкл, зажигание, комп думает что всё исправно-- ...
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Дилерам завезли 2-литровые Hyundai Sonata
{{model_v2_no_show_547}} Согласно статистике московского офиса компании, в январе текущего года мы с вами сообща приобрели 195 «Сонат» - в сравнении с ближайшими конкурентами, возможно, не самый выдающийся показатель. Однако сделаем скидку на то, что автомобиль - абсолютно свежего поколения, и отечественный покупатель как бы взял тайм-аут, чтобы внимательно присмотреться к продукту.  Это нормальная практика, и выводы будем делать позднее, не раньше грядущего лета.  Онлайн-бронированиеИз этих без малого двухсот машин 87 единиц были приобретены россиянами через систему онлайн-бронирования, которая позволяет немного сэкономить на покупке. В настоящее время на сайте для бронирования Sonata оставлена только специальная комплектация Online с черным экстерьером и интерьером и 2,5-литровым двигателем. Как отмечают в Hyundai Motor Rus, «это обусловлено внутренней политикой компании». {{guide_7640}} Указанный объем продаж, как нетрудно догадаться, исключительно 2,5-литровые модификации. Напомним, что речь идет о бензиновом двигателе фирменной серии Smartstream 2.5 MPi. Агрегат развивает максимальные 180 л.с. при 6000 об/мин и обладает неплохой пиковой тягой в 232 Нм при 4000 об/мин. Экологический класс – Euro 5, степень сжатия – 10,5, объем топливного бака – 60 литров. Только что «приехавший» в шоу-румы 2-литровый MPi будет попроще в плане технических характеристик – у него и «лошадей» поменьше (150 л.с.), и тяговое усилие слабее (192 Нм при тех же 4000 об/мин). В этой связи у потребителей есть опасения насчет динамических подвигов «младшенькой» версии, и в соцсетях они активно делятся подобными мыслями. {{gallery_1921}} При этом импортер в тех же социальных группах спросил потенциальных покупателей, ждали ли они модификацию 2.0 для Sonata? На момент написания данного обзора голоса распределились следующим образом: «Да, наконец-то, уже бегу на тест-драйв» - 22,1%, «Было интересно, какие опции добавят, но 2.5 привлекательнее» - 31,66%, «А какая Sonata в Hyundai Mobility?» - 8,88%, «Я больше по кроссоверам. Когда там рестайлинг Creta?» - 37,36%. {{guide_124322}} Как видим, большинство проявило лояльность к вседорожникам Hyundai. Оно и понятно, ведь, согласно самым свежим данным, доля SUV в общих продажах марки составляет 65%. Если говорить о «Сонате», то почти каждый третий понимает превосхоство 2,5-литровой версии перед 2-литровой в плане оснащения. Это, кстати, подчеркнул в разговоре с нами менеджер отдела продаж автоцентра «Рольф Лахта Hyundai». Он, в частности, заметил, что у «младшенькой» модификации не окажется панорамной крыши, камер кругового обзора, проекции на лобовое стекло и ряда других спрашиваемых покупателями опций. Цена вопроса {{guide_256961}} Главный козырь «Сонаты» c двигателем Nu 2.0 MPi цена – от 1 499 000 рублей. Это, пардон, на 240 тысяч дешевле 2,5-литрового аналога. Чуть дешевле обойдется плановое техническое обслуживание «младшенького» седана. По информации отдела сервиса автоцентра «Максимум Hyundai», стоимость ТО1, ТО2 и ТО3 для 150-сильного автомобиля находится на уровне 11 160 руб., 13 140 руб. и 11 160 руб. При этом обслуживание 180-сильного варианта обойдется автовладельцу в 12 380 руб., 14 380 руб. и 12 380 руб. соответственно.   Sonata с мотором Nu 2.0 MPi предлагается в 3 комплектациях: Classic, Comfort, а также Style с пакетом Smart Sense (комплекс систем активной безопасности). Трансмиссия та же, что и у «старшенькой» машины - 6-ступенчатая гидромеханическая АКПП. Относительно возможности приобретения не самого распространенного в этом сегменте (и вообще) золотистого окраса кузова дилерская информация разнится. В том же автоцентре «Рольф Лахта Hyundai» нам заявили, мол, никаких вопросов, приезжайте, имеется такой автомобиль. А коллеги из «Авангард Пискаревского», наоборот, «порадовали» встречным вопросом: «А вы думаете, что где-то найдете в городе такую машину»?.. {{gallery_1920}} «Чувственная спортивность»{{material_128345}} Напомним, что облик «восьмой» Sonata выполнен в новом «фамильном» стиле Hyundai под названием «чувственная спортивность». Можно, конечно, спорить о дизайне, но в эффекте «четырехдверному купе» не откажешь точно. Чего только стоят оригинальные задние фонари, соединенные между собой светодиодной «перемычкой», соседствующие со скульптурным бампером.Багажное отделение внушительное по объему – 510 литров. Складываемый несколькими секциями задний диван позволяет перевозить длинномерные предметы. В низших комплектациях «инструментарий» имеет аналоговые шкалы и вписанный между ними экран бортового компьютера, при этом основу торпедо составляют скромная магнитола плюс «крутилки» системы кондиционирования. В «топе» все на порядок роскошнее, включая цифровую панель. «Восьмая» Sonata базируется на переднеприводной платформе, кузов цельнометаллический, состоит из обильного количества высокопрочных марок стали. «По кругу» независимые подвески со стабилизаторами поперечной устойчивости: спереди – схема типа McPherson, сзади – многорычажная конструкция с амортизаторами.
2020-02-07
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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