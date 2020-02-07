Дилерам завезли 2-литровые Hyundai Sonata
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Фото: Hyundai
Онлайн-бронирование
Из этих без малого двухсот машин 87 единиц были приобретены россиянами через систему онлайн-бронирования, которая позволяет немного сэкономить на покупке. В настоящее время на сайте для бронирования Sonata оставлена только специальная комплектация Online с черным экстерьером и интерьером и 2,5-литровым двигателем. Как отмечают в Hyundai Motor Rus, «это обусловлено внутренней политикой компании».
Только что «приехавший» в шоу-румы 2-литровый MPi будет попроще в плане технических характеристик – у него и «лошадей» поменьше (150 л.с.), и тяговое усилие слабее (192 Нм при тех же 4000 об/мин). В этой связи у потребителей есть опасения насчет динамических подвигов «младшенькой» версии, и в соцсетях они активно делятся подобными мыслями.
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Цена вопроса
Sonata с мотором Nu 2.0 MPi предлагается в 3 комплектациях: Classic, Comfort, а также Style с пакетом Smart Sense (комплекс систем активной безопасности). Трансмиссия та же, что и у «старшенькой» машины - 6-ступенчатая гидромеханическая АКПП. Относительно возможности приобретения не самого распространенного в этом сегменте (и вообще) золотистого окраса кузова дилерская информация разнится. В том же автоцентре «Рольф Лахта Hyundai» нам заявили, мол, никаких вопросов, приезжайте, имеется такой автомобиль. А коллеги из «Авангард Пискаревского», наоборот, «порадовали» встречным вопросом: «А вы думаете, что где-то найдете в городе такую машину»?..
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
«Чувственная спортивность»
Багажное отделение внушительное по объему – 510 литров. Складываемый несколькими секциями задний диван позволяет перевозить длинномерные предметы. В низших комплектациях «инструментарий» имеет аналоговые шкалы и вписанный между ними экран бортового компьютера, при этом основу торпедо составляют скромная магнитола плюс «крутилки» системы кондиционирования. В «топе» все на порядок роскошнее, включая цифровую панель.
«Восьмая» Sonata базируется на переднеприводной платформе, кузов цельнометаллический, состоит из обильного количества высокопрочных марок стали. «По кругу» независимые подвески со стабилизаторами поперечной устойчивости: спереди – схема типа McPherson, сзади – многорычажная конструкция с амортизаторами.
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