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Автор: Дарья Климова

1 сентября 2026, 13:53

Дилерские центры в России меняют формат: число контрактов выросло на 50%

Дилерские центры в России меняют формат: число контрактов выросло на 50%

Почему автосалоны стали работать с разными брендами и что думают эксперты

Дилерские центры в России меняют формат: число контрактов выросло на 50%

На российском рынке дилерские центры все чаще превращаются в «коммунальные» шоурумы, объединяя под одной крышей сразу несколько марок. Мало кто знает, что за последние пять лет число дилерских соглашений выросло в полтора раза, а сами точки продаж почти не изменились. Какие перемены ждут покупателей и почему это важно именно сейчас - объясняем с опорой на свежие данные и мнение специалистов.

На российском рынке дилерские центры все чаще превращаются в «коммунальные» шоурумы, объединяя под одной крышей сразу несколько марок. Мало кто знает, что за последние пять лет число дилерских соглашений выросло в полтора раза, а сами точки продаж почти не изменились. Какие перемены ждут покупателей и почему это важно именно сейчас - объясняем с опорой на свежие данные и мнение специалистов.

Российские автолюбители сталкиваются с заметными изменениями на рынке: привычные автосалоны все чаще становятся площадками для сразу нескольких брендов. Это не просто новый тренд, а вынужденная мера, которая влияет на выбор и доступность автомобилей для покупателей. Как рассказал глава агентства «Автостат» Сергей Целиков, за последние пять лет количество дилерских соглашений в стране увеличилось в полтора раза, хотя число самих дилерских центров практически не изменилось. Такой сдвиг отражает глубокие перемены в структуре автомобильного бизнеса.

По оценкам аналитиков, к середине 2026 года в России действовало 4,79 тысячи дилерских контрактов, тогда как в конце 2021 года их было лишь 3,2 тысячи. При этом физическая сеть автосалонов сократилась всего на 2-3%. Теперь на один дилерский центр приходится в среднем 1,63 соглашения, хотя еще недавно каждый салон представлял только одну марку. Это означает, что покупатели все чаще видят в одном шоуруме сразу несколько брендов, что расширяет выбор, но одновременно создает новые вызовы для обслуживания и логистики.

Эксперты отмечают, что основной причиной такого роста стала активная экспансия китайских производителей. Их требования к инфраструктуре заметно мягче, чем у западных компаний, что позволяет быстро заключать новые контракты и запускать продажи на уже существующих площадках. Кроме того, на рынке появляются новые отечественные марки, которые также предпочитают использовать готовые дилерские сети, а не строить собственные с нуля. Это позволяет им быстрее выходить к покупателю и снижать издержки.

Только за первые шесть месяцев 2026 года количество дилерских соглашений увеличилось на 219: было подписано 618 новых контрактов, а расторгнуто - 399. Такая динамика говорит о высокой конкуренции между брендами и постоянной перестройке рынка. Для сравнения, похожие процессы происходят и в других сегментах: например, снижение импорта автомобилей из Южной Кореи также связано с изменением условий работы и появлением новых игроков.

Для покупателей эти перемены означают не только больший выбор, но и новые форматы обслуживания. В одном салоне теперь можно сравнить сразу несколько моделей разных марок, что экономит время и упрощает процесс покупки. Однако эксперты предупреждают: при таком подходе дилеры могут уделять меньше внимания отдельным брендам, а сервис становится менее индивидуальным. Важно учитывать, что условия гарантии и обслуживания могут отличаться даже в рамках одного шоурума.

Если исходить из представленной информации, тенденция к объединению брендов под одной крышей может указывать на дальнейшее укрупнение дилерских сетей и усиление позиций тех компаний, которые готовы гибко адаптироваться к новым реалиям. Для рынка это создает условия для появления новых форматов продаж и сервисов, а для покупателей - возможность выбирать из большего числа предложений, не тратя время на поездки по разным адресам. Важно помнить, что такие изменения требуют от автолюбителей большей внимательности при выборе и оформлении покупки, чтобы не столкнуться с неожиданными нюансами обслуживания.

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