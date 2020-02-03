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3 февраля 2020, 17:17

Дилеры активно осваивают сегмент автомобилей с пробегом

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В 2019 году российские дилеры реализовали 689 тысяч подержанных автомобилей. По сравнению с предыдущим годом объемы увеличились на 20%. Особенно рост заметен по контрасту с падением продаж новых машин.
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Официальные дилеры активно развивают новые форматы бизнеса. На фоне падения продаж новых автомобилей, вторичный рынок характеризуется большей емкостью и относительной стабильностью. Освоение этого сегмента сулит хорошие перспективы. По данным аналитического агентства «Автостат», в 2019 году дилеры реализовали на 20% больше подержанных автомобилей, чем годом ранее. Дилерские сети 60 брендов продали 689 тысяч машин с пробегом.

Доля официальных дилеров на вторичном авторынке за год увеличилась с 10,5 до 12,7 процентов. Дилеры преимущественно имеют дело с машинами не старше 7 лет. На долю таких машин у них приходится половина всех перепродаж. В целом по рынку подержанных авто, сегмент до 7 лет занимает чуть более 25%. В общероссийском объеме перепродаж машин такого возраста доля дилеров выросла до 27%. Если говорить о соотношении новых и подержанных автомобилей в дилерских продажах, то оно сейчас находится на уровне 2 к 1.

В минувшем году в России было продано 5,4 млн подержанных автомобилей, что примерно соответствует уровню 2018 года (-0,4%). В пятерке самых востребованных марок изменений не произошло. С большим отрывом лидирует Lada. За ней идут два японских бренда – Toyota и Nissan. Замыкают ТОП-5 два стабильно растущих «корейца» - Hyundai и Kia.


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Дилеры активно осваивают сегмент автомобилей с пробегом
{{material_128649}}Официальные дилеры активно развивают новые форматы бизнеса. На фоне падения продаж новых автомобилей, вторичный рынок характеризуется большей емкостью и относительной стабильностью. Освоение этого сегмента сулит хорошие перспективы. По данным аналитического агентства «Автостат», в 2019 году дилеры реализовали на 20% больше подержанных автомобилей, чем годом ранее. Дилерские сети 60 брендов продали 689 тысяч машин с пробегом.Доля официальных дилеров на вторичном авторынке за год увеличилась с 10,5 до 12,7 процентов. Дилеры преимущественно имеют дело с машинами не старше 7 лет. На долю таких машин у них приходится половина всех перепродаж. В целом по рынку подержанных авто, сегмент до 7 лет занимает чуть более 25%. В общероссийском объеме перепродаж машин такого возраста доля дилеров выросла до 27%. Если говорить о соотношении новых и подержанных автомобилей в дилерских продажах, то оно сейчас находится на уровне 2 к 1.В минувшем году в России было продано 5,4 млн подержанных автомобилей, что примерно соответствует уровню 2018 года (-0,4%). В пятерке самых востребованных марок изменений не произошло. С большим отрывом лидирует Lada. За ней идут два японских бренда – Toyota и Nissan. Замыкают ТОП-5 два стабильно растущих «корейца» - Hyundai и Kia.
2020-02-03
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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