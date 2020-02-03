3 февраля 2020, 17:17
Дилеры активно осваивают сегмент автомобилей с пробегом
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В 2019 году российские дилеры реализовали 689 тысяч подержанных автомобилей. По сравнению с предыдущим годом объемы увеличились на 20%. Особенно рост заметен по контрасту с падением продаж новых машин.
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Доля официальных дилеров на вторичном авторынке за год увеличилась с 10,5 до 12,7 процентов. Дилеры преимущественно имеют дело с машинами не старше 7 лет. На долю таких машин у них приходится половина всех перепродаж. В целом по рынку подержанных авто, сегмент до 7 лет занимает чуть более 25%. В общероссийском объеме перепродаж машин такого возраста доля дилеров выросла до 27%. Если говорить о соотношении новых и подержанных автомобилей в дилерских продажах, то оно сейчас находится на уровне 2 к 1.
В минувшем году в России было продано 5,4 млн подержанных автомобилей, что примерно соответствует уровню 2018 года (-0,4%). В пятерке самых востребованных марок изменений не произошло. С большим отрывом лидирует Lada. За ней идут два японских бренда – Toyota и Nissan. Замыкают ТОП-5 два стабильно растущих «корейца» - Hyundai и Kia.
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