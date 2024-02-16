Дилеры готовятся к «ценовым войнам». Прогноз авторынка России на 2024 год

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На состоявшемся недавно форуме «Автомобильный рынок России. Тренды и прогнозы», организованном агентством «Автостат», проблема ценовых войн стала лейтмотивом нескольких дискуссионных панелей. Эксперты говорили о сложившейся на российском авторынке непростой ситуации. С одной стороны, склады дилеров затоварены новыми китайскими автомобилями. С другой – обеспечивать большие объемы продаж непросто в условиях охлаждения клиентского спроса и высокой ключевой ставки. Нужны «бесконечные трейд-ины по 500 – 600 тыс. рублей, всевозможные кредитные и лизинговые программы», – цитирует издание «Тарантас Ньюс» директора по развитию «Рольфа» Владимира Мирошникова.

По словам директора по развитию ГК «Автополе» Сергея Вайнера, в 2022 и 2023 годы была война директоров по развитию и логистов дилерских центров. Выиграли те, кто привез больше машин. Сейчас же начинается война отделов продаж и эффективности бизнеса. Руководители автоцентров снова начнут оценивать качество работы своих сотрудников с клиентами, эффективность продажников и бюджетов, выделяемых на маркетинг. Объемы продаж вырастут незначительно, в пределах 5 – 15 процентов. Зачастую рост продаж у одних будет обусловлен снижением у других. Ценовая война развернется не между производителями, а между дилерами. Расслоение автобизнеса усилится: «сильные лидеры станут ещё сильнее, а отстающие, наоборот, слабее».

Фото: unsplash.com

Дилерам придется зарабатывать не столько на продажах автомобилей, сколько на чем-то другом. Многие сосредоточатся на сервисном обслуживании. Чего точно следует ожидать, уверены эксперты, так это ценовой войны «большой китайской тройки», Chery, Haval и Geely. Заявленные ими объемы продаж на текущий год никто корректировать не будет.

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