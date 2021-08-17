Дилеры говорят о дефиците Lada Granta, АвтоВАЗ не может собирать автомобили из-за нехватки запчастей
С 20 августа по той же причине должны остановить линию В0, где собирают Lada Largus и Xray, а также Renault Logan и Sandero. С начала лета это будет уже седьмая пауза в производстве из-за перебоев с поставками автоэлектроники, вызванных глобальным дефицитом чипов, о котором 110KM.RU неоднократно рассказывал.
Тем временем, Минпромторг активно работает над решением проблемы нехватки автоэлектроники, от которой страдает АвтоВАЗ. Представители ведомства сообщили, что «в курсе ситуации», находятся в постоянном контакте с АвтоВАЗом, производителями и поставщиками автоэлектроники и активно работают над тем, чтобы «обеспечить ритмичность поставок и не допустить дефицита автомобилей на рынке».
- 665 000 РВАЗ (Lada) Granta 2020 в Москве
- 466 000 РВАЗ (Lada) Granta 2017 в Москве
- 340 000 РВАЗ (Lada) Granta 2017 в Москве
- 375 000 РВАЗ (Lada) Granta 2012 в Москве
- 329 999 РВАЗ (Lada) Granta 2014 в Москве
- 579 000 РВАЗ (Lada) Granta 2018 в Москве
- 465 000 РВАЗ (Lada) Granta 2016 в Москве
- 497 000 РВАЗ (Lada) Granta 2017 в Москве
- 665 000 РВАЗ (Lada) Granta 2019 в Москве
- 525 000 РВАЗ (Lada) Granta 2017 в Москве
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