Какие проблемы начинаются у китайских машин уже на 30 тысячах пробега и почему дилеры не спешат с ремонтом

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Aston Martin Audi Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Pontiac Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

13 мая 2026, 09:23

Дилеры китайских авто массово отказывают в гарантийном ремонте: названы причины

Дилеры китайских авто массово отказывают в гарантийном ремонте: названы причины

Какие проблемы начинаются у китайских машин уже на 30 тысячах пробега и почему дилеры не спешат с ремонтом

Дилеры китайских авто массово отказывают в гарантийном ремонте: названы причины

Владельцы китайских автомобилей в России все чаще сталкиваются с отказами дилеров в гарантийном ремонте. Эксперты отмечают, что проблемы начинаются уже после 30 000 км пробега, а слабым местом остается электроника. Почему дилеры не берут на себя обязательства и что грозит автовладельцам - разбираемся в деталях.

Владельцы китайских автомобилей в России все чаще сталкиваются с отказами дилеров в гарантийном ремонте. Эксперты отмечают, что проблемы начинаются уже после 30 000 км пробега, а слабым местом остается электроника. Почему дилеры не берут на себя обязательства и что грозит автовладельцам - разбираемся в деталях.

Российские автомобилисты, выбравшие машины китайских марок, неожиданно для себя сталкиваются с серьезными трудностями при обращении за гарантийным ремонтом. Эта проблема становится все более актуальной на фоне роста популярности китайских авто в стране. Как отмечают специалисты, последствия могут быть ощутимыми для кошелька и нервов владельцев, ведь многие неисправности дилеры не спешат устранять за свой счет.

По информации «Автовзгляда», большинство проблем с современными китайскими автомобилями проявляются после прохождения рубежа в 30-40 тысяч километров. Наиболее уязвимым местом остается электроника: сбои в работе экранов, медиацентров, климат-контроля, а также систем кругового обзора и парктроников особенно часто фиксируются в холодное время года. По словам Александра Петрова, директора департамента по работе с партнерами СТО Uremont, именно эти элементы чаще всего выходят из строя, а их ремонт может оказаться непростым делом.

Менеджер компании Marshall Евгений Матвеев добавляет, что зимой у некоторых моделей китайских авто самопроизвольно опускаются стекла, а система экстренного торможения может неожиданно сработать без причины. Кроме того, на приборной панели нередко загораются индикаторы ошибок, которые затем исчезают сами по себе, оставляя владельцев в недоумении.

Однако самой острой проблемой становится не столько сам факт поломки, сколько реакция официальных дилеров. По словам экспертов, дилеры часто отказывают в гарантийном ремонте, ссылаясь на «некритичность» неисправностей или обвиняя владельцев в неправильной эксплуатации. В результате автовладельцы вынуждены устранять дефекты за свой счет, что вызывает справедливое возмущение.

Еще один неприятный момент - коррозия кузова. Следы ржавчины чаще всего появляются на колесных арках и над лобовым стеклом уже в первые год-два эксплуатации. Причина - отсутствие оцинковки на ряде элементов, особенно на капоте, стойках и крыше. По мнению специалистов, современные китайские автомобили начинают ржаветь быстрее, чем их корейские конкуренты аналогичного возраста.

Стоит отметить, что проблемы с гарантийным обслуживанием китайских авто - не единственная головная боль для их владельцев. Ранее эксперты уже обращали внимание на массовые сбои аккумуляторов в новых моделях из КНР, что также приводит к отказам дилеров выполнять ремонт по гарантии. Подробнее о том, как российские дилеры реагируют на массовые проблемы с батареями, можно узнать в материале о том, почему новые китайские авто требуют срочной замены аккумулятора - подробности по ссылке.

В целом, ситуация с гарантийным ремонтом китайских автомобилей в России остается напряженной. Владельцам стоит быть готовыми к тому, что не все неисправности будут признаны гарантийными, а спорить с дилерами зачастую приходится долго и без гарантии успеха. Как показывает практика, при выборе китайского авто важно заранее изучить условия гарантии и быть готовым к возможным трудностям.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

ADAC выявил скрытую опасность: как химия в новых авто влияет на здоровье
Как перевозить рассаду на дачу: главные ошибки и советы для водителей
Почему покупатели авто ошибаются: как эмоции и тренды влияют на выбор машины
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Электромобили Premium
Xiaomi SU7 и еще 37 моделей
Купе спортивно-представительские
Ferrari Daytona SP3 и еще 40 моделей
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Cadillac SRX и еще 45 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Симферополь Ставрополь Ижевск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться