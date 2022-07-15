Дилеры Lada приглашают в гости, обещая «Сервис легких дорог»
В рамках акции предусмотрено несколько пакетов услуг:
1. Бесплатная проверка автомобиля по 30 пунктам: диагностика двигателя, подвески, технических жидкостей, тормозной системы, электрооборудования. Контроль автомобиля бесплатный при последующем проведении работ, а без оформленного заказ-наряда стоимость услуги составит 699 руб.
2. Выгодное ТО: при прохождении регламентного техобслуживания клиенту вручается карта программы «Помощь на дороге +»:
ТО-0-3 – карта на 1 услугу в год;
ТО-4 – карта на 3 услуги в год;
ТО-5 и далее – карта на 5 услуг в год.
3. Кузовные работы и запчасти с выгодой до 20%. Программа предусматривает скидку 20% на капоты, бамперы, крылья, двери, крышки багажника, а также скидку 5% на кузовные работы.
4. «Приветствуем в семье LADA» - акция для тех, кто приобрел автомобиль Lada на вторичном рынке, и еще ни разу не пользовался услугами официального ДЦ Lada. Предложение действует в течение 3 месяцев с момента смены владельца автомобиля и включает бесплатную замену масла и фильтра (при покупке в ДЦ), бесплатную диагностику и скидку на запчасти от 10 до 20%, в зависимости от возраста автомобиля.
5. Пакет «Сезонное предложение» предусматривает выгодные условия на работы по чистке радиатора, антибактериальной обработке салона автомобиля, обслуживанию системы кондиционирования.
6. Выгода в размере 20% на аксессуары. На таких условиях можно приобрести ковры салона и багажника, а также багажные системы, солнцезащитные шторки, щетки стеклоочистителя, ящики-органайзеры, фаркопы. Предложение распространяется и на защитные элементы и покрытия автомобиля: керамические и гидрофобные покрытия, антигравийные пленки, подкрылки, антикор, защиты картера, решетки и защиты радиатора.
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13.07.2022, 17:13
Как можно провести бесплатную диагностику Chery у дилера?
В рамках акции «С заботой о Вашем Chery» до 31 августа 2022 года владельцы автомобилей марки Chery имеют возможность провести диагностику своего ТС у официального дилера на безвозмездных условиях.Читать далее
-
11.07.2022, 18:07
Автовладельцы стали экономить на запчастях. Это временно или уже навсегда?
Так называемая возобновляемость автомобилей в России, в силу всем известных причин, сегодня низкая. По этой самой причине средний возраст отечественного автопарка автоматически увеличивается - это приводит к росту спроса на сервисное обслуживание. Читать далее
-
06.07.2022, 14:19
Как надо обслуживать автомобиль, если на улице жара
В одних регионах температура «за тридцать» сошла на нет, в других, наоборот, только-только установилась. Жаркое лето - испытание не только для людей, но и для автомобильной техники. Как живем, коллеги-автомобилисты?Читать далее
-
05.07.2022, 17:44
Как слить отработавшее моторное масло до последней капли?
Без масла автомобильный двигатель проживет крайне недолго. Масло, как известно, выполняет роль смазки, и не только: оно еще очищает поверхности внутренних деталей и охлаждает их. Читать далее
-
01.07.2022, 13:45
Параллельный импорт хорош как временная мера, и почему он не решает проблему в целом?
В настоящее время на отечественном автомобильном рынке наблюдается дефицит автомобилей. Дилерских складских запасов хватит до конца 2022 года. И это с учетом того, что в ДЦ еще останутся машины, без учета альтернативных каналов доставки.Читать далее
-
30.06.2022, 08:25
Эксперт назвал автомобили, которым не страшен дефицит запчастей
Ряд зарубежных производителей прекратили поставлять в Россию комплектующие и расходные материалы для автомобилей. Некоторые автомобилисты уже сейчас начинают ощущать дефицит необходимых для ремонта запчастей.Читать далее
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