Дилеры Lada приглашают в гости, обещая «Сервис легких дорог»

В рамках акции предусмотрено несколько пакетов услуг:

1. Бесплатная проверка автомобиля по 30 пунктам: диагностика двигателя, подвески, технических жидкостей, тормозной системы, электрооборудования. Контроль автомобиля бесплатный при последующем проведении работ, а без оформленного заказ-наряда стоимость услуги составит 699 руб.

2. Выгодное ТО: при прохождении регламентного техобслуживания клиенту вручается карта программы «Помощь на дороге +»:



ТО-0-3 – карта на 1 услугу в год;

ТО-4 – карта на 3 услуги в год;

ТО-5 и далее – карта на 5 услуг в год.

3. Кузовные работы и запчасти с выгодой до 20%. Программа предусматривает скидку 20% на капоты, бамперы, крылья, двери, крышки багажника, а также скидку 5% на кузовные работы.

4. «Приветствуем в семье LADA» - акция для тех, кто приобрел автомобиль Lada на вторичном рынке, и еще ни разу не пользовался услугами официального ДЦ Lada. Предложение действует в течение 3 месяцев с момента смены владельца автомобиля и включает бесплатную замену масла и фильтра (при покупке в ДЦ), бесплатную диагностику и скидку на запчасти от 10 до 20%, в зависимости от возраста автомобиля.

5. Пакет «Сезонное предложение» предусматривает выгодные условия на работы по чистке радиатора, антибактериальной обработке салона автомобиля, обслуживанию системы кондиционирования.

6. Выгода в размере 20% на аксессуары. На таких условиях можно приобрести ковры салона и багажника, а также багажные системы, солнцезащитные шторки, щетки стеклоочистителя, ящики-органайзеры, фаркопы. Предложение распространяется и на защитные элементы и покрытия автомобиля: керамические и гидрофобные покрытия, антигравийные пленки, подкрылки, антикор, защиты картера, решетки и защиты радиатора.

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