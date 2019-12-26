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26 декабря 2019, 20:00

Дилеры начали принимать заказы на Audi A6 с базовым мотором на 190 сил

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Фото: Audi
Новая Audi A6 обзавелась в России двумя новыми базовыми модификациями: 40 TFSI и 40 TDI. Мощность силовой установки в обоих случаях составляет 190 лошадиных сил. Цены начинаются от 3,1 млн рублей.
Дилеры начали принимать заказы на Audi A6 с базовым мотором на 190 сил

Фото: Audi

Дилеры начали принимать заказы на Audi A6 с базовым мотором на 190 сил

Фото: Audi

Дилеры начали принимать заказы на Audi A6 с базовым мотором на 190 сил

Фото: Audi

Дилеры начали принимать заказы на Audi A6 с базовым мотором на 190 сил

Фото: Audi

Дилеры начали принимать заказы на Audi A6 с базовым мотором на 190 сил

Фото: Audi

Дилеры начали принимать заказы на Audi A6 с базовым мотором на 190 сил
Дилеры начали принимать заказы на Audi A6 с базовым мотором на 190 сил
Дилеры начали принимать заказы на Audi A6 с базовым мотором на 190 сил
Дилеры начали принимать заказы на Audi A6 с базовым мотором на 190 сил
Дилеры начали принимать заказы на Audi A6 с базовым мотором на 190 сил
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Продажи Audi A6 нового поколения начались в России осенью 2018 года. Первой на рынок вышла полноприводная версия 55 TFSI quattro с 3,0-литровым бензиновым мотором мощностью 340 л.с., «роботом» S tronic и полным приводом. Стоила она минимум 3 900 000 рублей. В июне 2019-го покупателям предложили «младшую» 45 TFSI quattro по цене от 3 305 000 рублей. Под капотом здесь трудится 2,0-литровый агрегат мощностью 245 л.с. 

Сейчас, наконец, до нас доберутся базовые переднеприводыне седаны 40 TFSI с той же 2-литровой «турбочетверкой» дефорсированной до 190 сил (320 Нм). Но что более важно, в России появится дизельная модификация 40 TDI на основе турбомотора 2.0 мощностью 190 сил и максимальным крутящим моментом равным 400 Нм. В первом случае разгон от 0 до «сотни» занимает 7,9 секунды, во втором – 8,4 секунды. По расходу топлива дизельный агрегат традиционно экономичнее бензинового. Его средний расход в смешанном цикле равен 5,7 литра на 100 км против 6,6 литра у 190-сильного TFSI.

Покупатели могут выбирать из четырех вариантов оснащения: стандартного, Advance, Sport и Design. Седан Audi A6 40 TDI стоит от 3 055 000 рублей, а Audi A6 40 TFSI – от 3 100 000 рублей. Список штатного оборудования включает двухзонный климат-контроль, медиасистему, парктроники по кругу и парковочный ассистент, электропривод и обогрев боковых зеркал, систему Audi Drive Select, светодиодную оптику и 17-дюймовые литые колесные диски. Первые покупатели получат свои автомобили не позднее марта 2020 года.

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Audi A6
Не вижу никаких препятствий, а почему не хотят ставить? а что если в Сис-моторс на Корчагина спроситьЮ мне там ставили и с гарантией?
AlexKuzmin
Звезды Женевы. ТОП-5 новинок, которые приедут в Россию
Этот год богат на интересные новинки. Больше всего поразило, что крупный автопром наконец-то выпустил электрокар в массы, до этого была и есть Тесла конечно, но ее тяжко обслуживать в наших реалиях + все-таки не выглядит она полноценным доработанным авто, много сырых нюансов. Ягуар в этом плане безусловно ...
Andrey
Audi показали Ленину, кто «живее всех живых»!
нужное дело! да еще с призами! думаю амех порадовал данный тестдрайв
psyhofreak
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Дилеры начали принимать заказы на Audi A6 с базовым мотором на 190 сил
{{material_128070}}Продажи Audi A6 нового поколения начались в России осенью 2018 года. Первой на рынок вышла полноприводная версия 55 TFSI quattro с 3,0-литровым бензиновым мотором мощностью 340 л.с., «роботом» S tronic и полным приводом. Стоила она минимум 3 900 000 рублей. В июне 2019-го покупателям предложили «младшую» 45 TFSI quattro по цене от 3 305 000 рублей. Под капотом здесь трудится 2,0-литровый агрегат мощностью 245 л.с. Сейчас, наконец, до нас доберутся базовые переднеприводыне седаны 40 TFSI с той же 2-литровой «турбочетверкой» дефорсированной до 190 сил (320 Нм). Но что более важно, в России появится дизельная модификация 40 TDI на основе турбомотора 2.0 мощностью 190 сил и максимальным крутящим моментом равным 400 Нм. В первом случае разгон от 0 до «сотни» занимает 7,9 секунды, во втором – 8,4 секунды. По расходу топлива дизельный агрегат традиционно экономичнее бензинового. Его средний расход в смешанном цикле равен 5,7 литра на 100 км против 6,6 литра у 190-сильного TFSI.Покупатели могут выбирать из четырех вариантов оснащения: стандартного, Advance, Sport и Design. Седан Audi A6 40 TDI стоит от 3 055 000 рублей, а Audi A6 40 TFSI – от 3 100 000 рублей. Список штатного оборудования включает двухзонный климат-контроль, медиасистему, парктроники по кругу и парковочный ассистент, электропривод и обогрев боковых зеркал, систему Audi Drive Select, светодиодную оптику и 17-дюймовые литые колесные диски. Первые покупатели получат свои автомобили не позднее марта 2020 года.
2019-12-26
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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