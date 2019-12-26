26 декабря 2019, 20:00
Дилеры начали принимать заказы на Audi A6 с базовым мотором на 190 сил
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Фото: Audi
Новая Audi A6 обзавелась в России двумя новыми базовыми модификациями: 40 TFSI и 40 TDI. Мощность силовой установки в обоих случаях составляет 190 лошадиных сил. Цены начинаются от 3,1 млн рублей.
Фото: Audi
Фото: Audi
Фото: Audi
Фото: Audi
Фото: Audi
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Сейчас, наконец, до нас доберутся базовые переднеприводыне седаны 40 TFSI с той же 2-литровой «турбочетверкой» дефорсированной до 190 сил (320 Нм). Но что более важно, в России появится дизельная модификация 40 TDI на основе турбомотора 2.0 мощностью 190 сил и максимальным крутящим моментом равным 400 Нм. В первом случае разгон от 0 до «сотни» занимает 7,9 секунды, во втором – 8,4 секунды. По расходу топлива дизельный агрегат традиционно экономичнее бензинового. Его средний расход в смешанном цикле равен 5,7 литра на 100 км против 6,6 литра у 190-сильного TFSI.
Покупатели могут выбирать из четырех вариантов оснащения: стандартного, Advance, Sport и Design. Седан Audi A6 40 TDI стоит от 3 055 000 рублей, а Audi A6 40 TFSI – от 3 100 000 рублей. Список штатного оборудования включает двухзонный климат-контроль, медиасистему, парктроники по кругу и парковочный ассистент, электропривод и обогрев боковых зеркал, систему Audi Drive Select, светодиодную оптику и 17-дюймовые литые колесные диски. Первые покупатели получат свои автомобили не позднее марта 2020 года.
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Тест-драйв Audi A8: пурпур на серебре
03.05.2018, 09:12
Управляем ледяным скольжением на Audi Q7 3.0 TDI
07.03.2018, 00:11
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Не вижу никаких препятствий, а почему не хотят ставить? а что если в Сис-моторс на Корчагина спроситьЮ мне там ставили и с гарантией?
Этот год богат на интересные новинки. Больше всего поразило, что крупный автопром наконец-то выпустил электрокар в массы, до этого была и есть Тесла конечно, но ее тяжко обслуживать в наших реалиях + все-таки не выглядит она полноценным доработанным авто, много сырых нюансов. Ягуар в этом плане безусловно ...
нужное дело! да еще с призами! думаю амех порадовал данный тестдрайв
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