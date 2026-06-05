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Автор: Дарья Климова

5 июня 2026, 16:02

Дилеры не приняли BMW X6 40d российской сборки: проблемы с идентификацией и сервисом

Дилеры не приняли BMW X6 40d российской сборки: проблемы с идентификацией и сервисом

Непризнанные BMW: сборка X6 40d на «Автоторе» вызывает вопросы дилеров и опасения владельцев

Дилеры не приняли BMW X6 40d российской сборки: проблемы с идентификацией и сервисом

В Калининграде стартовала сборка BMW X6 40d, но дилеры не спешат их предлагать. Мало кто знает, что эти авто вызывают вопросы по обслуживанию и идентификации. Почему новые кроссоверы не признают официальные сервисы, и что ждет владельцев - объясняем, что происходит на рынке прямо сейчас.

В Калининграде стартовала сборка BMW X6 40d, но дилеры не спешат их предлагать. Мало кто знает, что эти авто вызывают вопросы по обслуживанию и идентификации. Почему новые кроссоверы не признают официальные сервисы, и что ждет владельцев - объясняем, что происходит на рынке прямо сейчас.

Российские автолюбители столкнулись с неожиданной ситуацией: на заводе «Автотор» в Калининграде началась сборка BMW X6 40d, которые ранее официально не были представлены на отечественном рынке. Это событие важно для всех, кто следит за судьбой западных брендов в России, ведь речь идет о попытке вернуть премиальные модели в условиях санкций и ограниченного импорта.

Как сообщает Autonews, сейчас на «Автоторе» собирают крупные кроссоверы BMW - X5, X6 и X7. Особое внимание привлекла версия X6 40d с системой AdBlue, ранее не продававшаяся в России даже до 2022 года. По словам Кирилла Чернова, руководителя группы АvtoRevizorro, автомобили тщательно изучались, и существенных отличий от немецких аналогов не выявлено, за исключением комплектаций. Однако дилеры относятся к этим машинам с большой осторожностью.

Чернов отмечает, что ранее сборка BMW на «Автоторе» была крупноузловой: большинство деталей поступали из Германии и США, а российских компонентов почти не использовалось. Перед уходом бренда в 2022 году обсуждалась более глубокая локализация, включая сварку и окраску кузовов, но проект был заморожен. Сейчас, в 2026 году, процесс локализации возобновляется, и часть мелких деталей начали окрашивать прямо на заводе. Это связано с трудностями поставок комплектующих из-за санкций, что вынудило организовать производство некоторых элементов внутри страны.

Однако представители дилерских сетей подчеркивают, что объемы выпуска BMW X6 40d крайне малы, а сами автомобили вызывают вопросы по идентификации и дальнейшему обслуживанию. В продаже сейчас доступны только X6 30d по цене от 11,9 до 14,2 млн рублей, а модификации 40d пока нет. Дилеры предполагают, что речь идет о сборке из оставшихся кузовов и машинокомплектов, которые могли храниться на предприятии с 2021-2022 годов.

В дилерском центре «АвтоАвангард» пояснили, что подобных машин у них нет, а собранные экземпляры могут отличаться по комплектациям от европейских аналогов. Основная проблема - невозможность получить по VIN-номеру полную информацию о комплектации и истории автомобиля. Это затрудняет подбор запчастей и обслуживание в фирменных сервисах BMW. Представитель «Автопорт» выразился еще жестче: по его мнению, такие машины не имеют ничего общего с полноценными BMW, а сама марка не признает их производство. Владельцы рискуют столкнуться с трудностями при ремонте, обновлении программного обеспечения и поиске деталей.

Ситуация с российской сборкой BMW X6 40d напоминает о сложностях, с которыми сталкиваются западные бренды на отечественном рынке. Как показывает опыт других моделей, например, недавнего появления полноприводного BMW M2, локализация и адаптация техники к российским условиям часто сопровождаются неожиданными нюансами - подробнее об этом можно узнать в материале о новых версиях BMW M2 на нашем сайте. Важно помнить, что покупка таких автомобилей требует особого внимания: отсутствие официальной поддержки, сложная идентификация и возможные проблемы с сервисом могут стать серьезным препятствием для будущих владельцев.

Для справки: BMW X6 30d российской сборки оснащается трехлитровым дизельным мотором мощностью 249 л.с. и полным приводом. Версия 40d пока официально не продается. По мнению экспертов, ситуация с локализацией может измениться, если поставки комплектующих стабилизируются и завод получит доступ к современным технологиям. Пока же дилеры советуют внимательно изучать историю и происхождение каждого автомобиля, чтобы избежать неприятных сюрпризов при эксплуатации.

Упомянутые модели: BMW X6 (от 4 550 000 Р)
Упомянутые марки: BMW
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