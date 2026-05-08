Автомобили стоят без движения - что мешает обвалу цен и когда ждать перемен

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Aston Martin Audi Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Pontiac Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

8 мая 2026, 15:43

Дилеры не спешат снижать цены: почему склады авто переполнены

Дилеры не спешат снижать цены: почему склады авто переполнены

Автомобили стоят без движения - что мешает обвалу цен и когда ждать перемен

Дилеры не спешат снижать цены: почему склады авто переполнены

Российский рынок новых авто застыл. Склады переполнены, но ценники не падают. Дилеры не готовы к скидкам. Покупатели ждут перемен, но ситуация остается напряженной.

Российский рынок новых авто застыл. Склады переполнены, но ценники не падают. Дилеры не готовы к скидкам. Покупатели ждут перемен, но ситуация остается напряженной.

В последние месяцы российский рынок новых автомобилей оказался в состоянии стагнации. На складах дилеров скопилось около 400 тысяч машин, но стоимость на них остается на прежнем уровне. Такая ситуация стала следствием не только снижения спроса, но и особенностей финансовых обязательств автосалонов.

В последние два года дилеры активно закупали автомобили, рассчитывая на дальнейший рост продаж. Однако покупательская активность резко снизилась, и теперь склады заполнены машинами, которые не находят своих владельцев. Если бы выстроить все эти автомобили в одну линию, она бы протянулась от Москвы до Нижнего Новгорода. Несмотря на избыток предложения, автосалоны не спешат снижать цены, ведь большая часть машин приобретена на заемные средства под высокие проценты. Любая значительная скидка может привести к финансовым потерям и даже банкротству.

Как сообщает Pravda.Ru, дилеры вынуждены ждать, надеясь, что покупатели смирятся с новыми реалиями и согласятся на автокредит ради обновления транспорта. Однако продажи практически остановились, а запасы автомобилей сокращаются крайне медленно. Ранее дилеры устраивали акции и распродажи, чтобы избавиться от излишков, но теперь предпочитают держать оборону и не уступать в цене.

Ситуация осложняется тем, что значительная часть складских запасов - это автомобили из Китая. Даже популярные кроссоверы перестали пользоваться прежним спросом. Покупатели предпочитают ремонтировать свои старые машины, чем брать на себя новые финансовые обязательства. Сервисы по ремонту автомобилей работают на пределе, а техническое состояние автопарка вызывает опасения у специалистов.

Ожидать резкого снижения цен в ближайшее время не стоит. Дилеры продолжают учитывать в стоимости автомобилей все расходы: логистику, налоги, страхование и юридические издержки. Даже если появляются отдельные скидки или программы трейд-ин, они не способны существенно изменить общую картину. Основная надежда покупателей - точечные акции на отдельные комплектации или цвета, но глобальных распродаж не предвидится.

Пока новые автомобили остаются дорогими, вторичный рынок также держит высокие цены. Владельцы не спешат продавать свои машины, а спрос на подержанные авто остается стабильным. Ситуация может измениться только в случае роста доходов населения или при критическом затоваривании складов, когда автозаводы будут вынуждены остановить производство.

Эксперты отмечают, что дилеры оказались между двух огней: с одной стороны - кредитные обязательства, с другой - отсутствие платежеспособного спроса. Пока баланс не изменится, рынок будет оставаться в подвешенном состоянии, а покупатели - ждать лучших условий.

Упомянутые марки: Chery, Geely, Haval, Changan, Great Wall, Volkswagen
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Чери, Джили, Хавейл, Чинган, Грейт Вол, Фольксваген

Похожие материалы Чери, Джили, Хавейл, Чинган, Грейт Вол, Фольксваген

Как перевозить рассаду на дачу: главные ошибки и советы для водителей
Почему покупатели авто ошибаются: как эмоции и тренды влияют на выбор машины
JAC JS9 готовится к выходу в России: первые фото и детали нового внедорожника
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
B Exclusive
MINI One и еще 5 моделей
E
Citroen C6 и еще 48 моделей
Кабриолеты и родстеры
Bristol Speedster и еще 35 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Пермь Тула Сочи
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться