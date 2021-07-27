Дилеры не желают продавать по прайсу и навязывают допы. Кому такое понравится!?
Фото: foxnews
«А кому не навязали»!
Anzhelika Trubaychuk: «Не корректно поставлен поиск. Точнее будет так: «Ищу человека, которому не навязали допы, в автосалоне». Он будет уникален на 100%».
Олег Жуков: «Автор! Найдите того, кому не навязали данную услугу, и мы всем миром на него посмотрим».
Александр Вайтович: «Автодилеры просто нагло пользуются ситуацией и наворачивают по 150-200% от аналогичных услуг других специализирующихся предприятий. Я это почувствовал в начале 2021 года».
IGor Privalov: «Встаньте у выхода ЛЮБОГО автосалона, и каждый, кто купил автомобиль, имеет допы».
Елена Терлецкая: «Найдите человека, которому не навязали! И покажите его по телевизору».
Игорь Макушенко: «Во... Друг мой Hyundai Santa Fe покупал. После подписания договора цена на 230 000 рублей увеличилась».
Petrov Alexander: «Без допов сейчас автомобиль не купить»!
Юрий Власов: «Да всем навязывают. Я машину в 2010-м покупал. Навязали антикор на оцинкованной «тачке», типа «уже сделан». Навязали «сигналку» и механическую блокировку».
Допуслуги как подарок
Александр Бугреев: «А я в салоне согласился купить именно у них, если они мне допуслуги в качестве подарка предоставят. И ведь согласились».
Константин Мелешко: «7 лет назад эти допы были подарками к новому автомобилю»...
Владимир Шпиньков: «Мне пытались навязать менеджера по продажам - девушку, недавно приехавшую в Москву и решающую с переменным успехом жилищный вопрос».
Алексей Галкин: «В 2012 году, декабрь, двадцатые числа приобретал автомобиль в салоне. Часть в кредит. Банк навязали. ОСАГО, КАСКО пришлось брать в той компании, которая непосредственно сотрудничает с салоном. Было значительно дороже. За коврики умолчу. Не могу точно сказать, было ли это допуслуги, но осадочек остался».
Марина Семёнова: «А слова менеджера: «Ну, хоть что-то возьмите» - подойдут? В итоге, карта на техпомощь за 16 000 рублей, хотела вернуть, но в итоге толку – ноль».
Татьяна Козловская: «До сих пор впаривают? Тысячу лет назад уже были схемы для посыла, вплоть до полиции».
Julia Botsu: «Навязали страховку, а вернуть ее невозможно, так как в договоре мелким шрифтом было указано, что при отказе от страховки я должна возместить автосалону все допоборудование».
Ксения Ободовская: «Страховочку «втюхали» и пункт в договоре: «откажетесь - цена будет другая».
Дмитрий Малютин: «Я требовал допы, хотел люк и панорамную крышу – отказали».
Мнение специалистов
Дмитрий Кудинов, компания «Мазда Мотор Рус»: «Сейчас рынок, если так можно выразиться, ненормальный. Дилеры почти всех марок, за исключением премиальных, накручивают, в среднем, 10% к рекомендованной импортером цене. В этот 10-процентный объем вкладывается максимум опций, которые дилер самостоятельно устанавливает и продает. При этом он сможет каким-то образом обосновать свои действия. Такова реальность сегодняшнего дня. Думаю, что это закончится к концу года».
Георгий Вихров, независимый автоэксперт: «Наряженные», как говорят в автосалонах, версии продавались и раньше. Просто сегодня, в условиях определенного дефицита моделей, это приняло более массовый характер. Выбор у клиента невелик: либо ты берешь машину с опциями, которые тебе не особо-то и нужны, либо запасаешься терпением и питаешь себя надеждой, что через несколько месяцев получишь то, что заказал. Правда, никто не гарантирует, что та машина будет отпущена тебе по оговоренной сегодня цене. В стране инфляция, а в мире дефицит чипов. Вот и вся «химия».
Типичные нарушения
В Роспотребнадзоре знают о ситуации и говорят о росте количества обращений граждан, столкнувшихся с обманом и навязыванием дополнительных товаров и услуг при покупке новых и подержанных автомобилей в автосалонах. Специалисты Федеральной службы обращают внимание на типичные нарушения прав потребителей в указанной сфере:
В рекламе и при обращении по телефонам недобросовестные продавцы указывают недостоверную (заниженную) стоимость автомобиля (для привлечения клиентов непосредственно в автосалон). До показа автомобиля или заключения договора-купли продажи продавец настаивает на подписании предварительного договора с передачей первоначального взноса (аванса, предоплаты, залога, задатка и т.п.). В договоре содержатся условия об удержании всей суммы указанного взноса или его части.
При заключении договора купли-продажи автомобиля за счет кредитных средств потребителям предоставляется недостоверная информация о размере процентной ставки (в рекламе в Интернете, на сайте или в рекламных буклетах указывается процентная ставка существенно ниже той, которая указывается в договоре). Навязывание различных товаров, работ, услуг при покупке автомобиля (предлагается более дорогая комплектация автомобиля, установка дополнительного оборудования, страхование, сервисные работы и т.п.).
На противозаконные действия автосалонов Роспотребнадзор рекомендует жаловаться автопроизводителю или в уполномоченную им организацию: «В случае, если потребители столкнулись с ситуацией ущемления своих прав, в том числе имущественных, т.е. понесли незапланированные расходы, были лишены возможности отказа от оплаты ненужных опций (в т.ч. дополнительных товаров, работ, услуг) следует обращаться к виновному лицу (в данном случае - к продавцу товара) с соответствующей претензией».
Так-то оно так, но действенных рычагов воздействия на продавцов у импортеров немного, и в частных беседах представители автокомпаний недвусмысленно об этом говорят. С нескрываемым сожалением...
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