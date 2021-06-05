Дилеры Opel будут «под колпаком», и от этого выиграют клиенты
Фото: Opel
В московском офисе Opel отдают отчет в том, что результат, скажем так, скромный, и тому, говорят, есть объективные причины. Взять, например, злосчастный ковид, который сильно подрезал крылья компании на столь важном для нее стартовом этапе.
Тем не менее, уныния в стане немецкого автопроизводителя нет и в помине. Как заявил корреспонденту 110km.ru Евгений Казимирчук, бренд-менеджер региона Opel Евразия, все только начинается, и главное, что во главу угла ставится потребитель, клиент.
«Мы намерены уделять серьезное внимание сразу нескольким секторам деятельности, в том числе послепродажному обслуживанию автомобилей, - отметил Евгений Казимирчук. - Прошлый год был непростой, продажи оказались не такими большими, чтобы дилеры смогли сформировать парк автомобилей. Но с течением времени наши амбиции будут только возрастать – уверен, что будем прибавлять в объемах продаж. Важно наполнить дилерские центры автомобилями, которые придется обслуживать, а клиенты смогут получать качественный сервис у себя в городе».
Компания уже предложила клиентам ряд сервисов – «горячая» линия, помощь на дорогах и т.п. Самое же интересное кроется в другом: Opel намерен реализовать проекты по контролю дилерской сети. Это, по словам Евгения Казимирчука, коснется как продаж, так и сервисного обслуживания. «У нас есть тайный покупатель, - заявил топ-менеджер. – Поэтому дилеры, сели так можно выразиться, находятся под колпаком. Мы хотим, чтобы дилерская сеть развивалась под нашим контролем, а это, в итоге, станет гарантией качества работы с клиентами».
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