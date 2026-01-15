Цены на новые авто снова вверх – что ждет рынок к марту?

Дилеры ожидают рост продаж весной 2026 года несмотря на подорожание автомобилей

Весной 2026 года дилеры прогнозируют оживление рынка. Однако автомобили продолжат дорожать. Причины - налоги, утильсбор и курс валют. Эксперты отмечают влияние сезонных факторов. Ситуация на складах остается напряженной.

В начале 2026 года российский рынок новых автомобилей пережил заметное снижение активности. По информации Autonews, за первые две недели января было реализовано чуть более 31 тысячи легковых машин. Такой низкий показатель не фиксировался ни разу на протяжении всего прошлого года. Однако представители дилерских сетей не склонны драматизировать ситуацию и уверены: к весне спрос начнет восстанавливаться.

Антон Новохатский, руководитель московского дивизиона крупной дилерской группы, оценивает возможные продажи в первом квартале на уровне 80–90 тысяч автомобилей ежемесячно. Это примерно соответствует прошлогодним результатам, но до рекордов 2024 и 2025 годов рынку пока далеко. Причина - ажиотажный спрос конца прошлого года, вызванный ожиданием повышения утильсбора. Сейчас же, по его мнению, возможен новый всплеск интереса, если Центробанк снизит ключевую ставку.

Андрей Терлюкевич, возглавляющий одну из крупнейших дилерских сетей, также видит предпосылки для оживления рынка. Он считает, что снижение стоимости кредитов и лизинга способно сделать покупку автомобиля более доступной. Кроме того, ослабление рубля может подтолкнуть покупателей к более активным действиям. Впрочем, сезонный фактор никто не отменял: весной традиционно наблюдается рост интереса к новым машинам.

Андрей Ольховский, генеральный директор еще одной крупной компании, отмечает, что к марту продажи действительно могут стать более динамичными. Однако он подчеркивает: без снижения стоимости владения автомобилем и уменьшения налоговой нагрузки рассчитывать на долгосрочный рост не стоит.

В компании Major считают, что к марту–апрелю рынок получит шанс на постепенное восстановление. Снижение продаж в начале года объясняется не только экономическими, но и психологическими причинами. Повышение утильсбора и ожидания понижения ключевой ставки традиционно влияют на поведение покупателей. Дополнительную поддержку рынку оказывают государственные программы и специальные предложения от производителей.

В ассоциации дилеров, напротив, не разделяют оптимизма коллег. По их мнению, оживление рынка маловероятно, а рост цен - практически неизбежен.

Что касается стоимости автомобилей, то здесь прогнозы единодушны: цены продолжат расти. Ольховский обращает внимание на структуру ценообразования: половина стоимости машины - это налоги и сборы. Только государственные меры способны повлиять на спрос, уверен он. Курс юаня и рубля также играет не последнюю роль. Возможно, часть автомобилей, ввезенных по старым ставкам утильсбора, будет реализована по более привлекательным ценам, но в целом тренд на удорожание сохранится.

Новохатский выделяет несколько ключевых факторов, влияющих на стоимость: повышение утильсбора, рост НДС до 22%, сложности с импортом, увеличение логистических расходов и колебания валют. Все это неизбежно отражается на конечной цене для потребителя.

Терлюкевич отмечает, что с января 2026 года автомобили уже подорожали на 1,5–2,5% из-за новых налоговых ставок. И это только начало: к марту ожидается очередной виток роста цен. По его оценке, отечественные и локализованные китайские модели могут прибавить в цене до 10%, а премиальные автомобили - до 25%. В среднем, новые машины подорожают на 10–20% в зависимости от бренда и комплектации.

Еще один фактор, способный повлиять на стоимость, - сокращение складских запасов. Однако, по мнению Новохатского, до весны дефицита не предвидится. Производство отечественных автомобилей постепенно увеличивается, а крупнейший производитель уже анонсировал рост выпуска на четверть.

Терлюкевич добавляет, что текущие складские запасы - 70–90 тысяч машин в месяц - не смогут покрыть резкий всплеск спроса. Во второй половине прошлого года продажи стабильно превышали 120 тысяч автомобилей ежемесячно. Ольховский подтверждает: самые популярные модели уже в дефиците, а по некоторым брендам наблюдается избыток - спрос на них минимален. Такая ситуация связана с политикой производителей.

В компании Major считают, что рынок пока сбалансирован: дефицита нет, логистика выстроена, а запасы позволяют удовлетворить текущий и ожидаемый весенний спрос. Цены корректируются постепенно, что создает предсказуемую ситуацию для покупателей. Однако расслабляться не стоит: плавный рост стоимости новых автомобилей, по всей видимости, станет нормой в ближайшие месяцы.