Цены на новые авто снова вверх – что ждет рынок к марту?

15 января 2026, 00:29
Дилеры ожидают рост продаж весной 2026 года несмотря на подорожание автомобилей
Весной 2026 года дилеры прогнозируют оживление рынка. Однако автомобили продолжат дорожать. Причины - налоги, утильсбор и курс валют. Эксперты отмечают влияние сезонных факторов. Ситуация на складах остается напряженной.
В начале 2026 года российский рынок новых автомобилей пережил заметное снижение активности. По информации Autonews, за первые две недели января было реализовано чуть более 31 тысячи легковых машин. Такой низкий показатель не фиксировался ни разу на протяжении всего прошлого года. Однако представители дилерских сетей не склонны драматизировать ситуацию и уверены: к весне спрос начнет восстанавливаться.
Антон Новохатский, руководитель московского дивизиона крупной дилерской группы, оценивает возможные продажи в первом квартале на уровне 80–90 тысяч автомобилей ежемесячно. Это примерно соответствует прошлогодним результатам, но до рекордов 2024 и 2025 годов рынку пока далеко. Причина - ажиотажный спрос конца прошлого года, вызванный ожиданием повышения утильсбора. Сейчас же, по его мнению, возможен новый всплеск интереса, если Центробанк снизит ключевую ставку.
Андрей Терлюкевич, возглавляющий одну из крупнейших дилерских сетей, также видит предпосылки для оживления рынка. Он считает, что снижение стоимости кредитов и лизинга способно сделать покупку автомобиля более доступной. Кроме того, ослабление рубля может подтолкнуть покупателей к более активным действиям. Впрочем, сезонный фактор никто не отменял: весной традиционно наблюдается рост интереса к новым машинам.
Андрей Ольховский, генеральный директор еще одной крупной компании, отмечает, что к марту продажи действительно могут стать более динамичными. Однако он подчеркивает: без снижения стоимости владения автомобилем и уменьшения налоговой нагрузки рассчитывать на долгосрочный рост не стоит.
В компании Major считают, что к марту–апрелю рынок получит шанс на постепенное восстановление. Снижение продаж в начале года объясняется не только экономическими, но и психологическими причинами. Повышение утильсбора и ожидания понижения ключевой ставки традиционно влияют на поведение покупателей. Дополнительную поддержку рынку оказывают государственные программы и специальные предложения от производителей.
В ассоциации дилеров, напротив, не разделяют оптимизма коллег. По их мнению, оживление рынка маловероятно, а рост цен - практически неизбежен.
Что касается стоимости автомобилей, то здесь прогнозы единодушны: цены продолжат расти. Ольховский обращает внимание на структуру ценообразования: половина стоимости машины - это налоги и сборы. Только государственные меры способны повлиять на спрос, уверен он. Курс юаня и рубля также играет не последнюю роль. Возможно, часть автомобилей, ввезенных по старым ставкам утильсбора, будет реализована по более привлекательным ценам, но в целом тренд на удорожание сохранится.
Новохатский выделяет несколько ключевых факторов, влияющих на стоимость: повышение утильсбора, рост НДС до 22%, сложности с импортом, увеличение логистических расходов и колебания валют. Все это неизбежно отражается на конечной цене для потребителя.
Терлюкевич отмечает, что с января 2026 года автомобили уже подорожали на 1,5–2,5% из-за новых налоговых ставок. И это только начало: к марту ожидается очередной виток роста цен. По его оценке, отечественные и локализованные китайские модели могут прибавить в цене до 10%, а премиальные автомобили - до 25%. В среднем, новые машины подорожают на 10–20% в зависимости от бренда и комплектации.
Еще один фактор, способный повлиять на стоимость, - сокращение складских запасов. Однако, по мнению Новохатского, до весны дефицита не предвидится. Производство отечественных автомобилей постепенно увеличивается, а крупнейший производитель уже анонсировал рост выпуска на четверть.
Терлюкевич добавляет, что текущие складские запасы - 70–90 тысяч машин в месяц - не смогут покрыть резкий всплеск спроса. Во второй половине прошлого года продажи стабильно превышали 120 тысяч автомобилей ежемесячно. Ольховский подтверждает: самые популярные модели уже в дефиците, а по некоторым брендам наблюдается избыток - спрос на них минимален. Такая ситуация связана с политикой производителей.
В компании Major считают, что рынок пока сбалансирован: дефицита нет, логистика выстроена, а запасы позволяют удовлетворить текущий и ожидаемый весенний спрос. Цены корректируются постепенно, что создает предсказуемую ситуацию для покупателей. Однако расслабляться не стоит: плавный рост стоимости новых автомобилей, по всей видимости, станет нормой в ближайшие месяцы.
Похожие материалы Чери, Джили, Хавейл, Фольксваген, Тойота, Хендай, Киа
-
15.01.2026, 01:17
Skoda раскрыла название нового семиместного электрокроссовера для Европы
Skoda готовит к выходу крупный электрокроссовер. Название модели держали в секрете до последнего. Ожидается премьера уже этим летом. Подробности о технических характеристиках пока не раскрыты. Интрига вокруг новинки только нарастает.Читать далее
-
15.01.2026, 00:51
Детройтский автосалон 2026 удивил дерзкими новинками от Ford, Ram и Chrysler
В Детройте показали неожиданные автомобили. Новые внедорожники и пикапы удивили публику. Некоторые концепты вызвали споры среди экспертов. Не все подробности раскрыты - интрига сохраняется.Читать далее
-
15.01.2026, 00:12
В Челябинске продают уникальный Volkswagen Polo 2018 с минимальным пробегом и топовой комплектацией
В Челябинске выставлен на продажу Volkswagen Polo 2018 года с пробегом 2500 км. Автомобиль сохранил заводское состояние и богатое оснащение. Цена заметно выше рынка, но предложение интригует. Подробности и детали сделки - в нашем материале.Читать далее
-
14.01.2026, 19:40
Два полноценных лофта и огромные ниши для хранения в доме на колесах 7 метров
Surf Bay из Польши ломает стереотипы о компактных домах на колесах. Внутри - две отдельные спальни и места для хранения больше, чем в некоторых квартирах. Минимализм здесь не про жертвы, а про комфорт. Почему этот дом не для коротких поездок? Узнайте, что скрывает его лаконичный фасад.Читать далее
-
14.01.2026, 19:25
Kia раскрыла цены и новые детали для обновленного электрокроссовера EV6 2026 года
Kia представила стоимость и ключевые обновления EV6 2026 года для Австралии. Модель получила увеличенную батарею и свежие опции. В линейке четыре версии, включая полноприводные. Новые технологии и улучшенная управляемость уже на старте продаж.Читать далее
-
14.01.2026, 19:18
Сравнение дизайна Mercedes, BMW и Audi в 2026 году глазами автолюбителя
Дизайн немецких автомобилей меняется быстрее, чем ожидали даже эксперты. Mercedes, BMW и Audi в 2026 году уже не те, что были раньше. Что происходит с их стилем? Почему одни решения вызывают восторг, а другие - недоумение? В этом материале - личный взгляд на перемены.Читать далее
-
14.01.2026, 18:31
Желтый Ford Mustang GTD впервые примерил легкосплавные диски ANRKY XR-01
Ford Mustang GTD получил уникальные диски от ANRKY Wheels. Впервые их показали на треке в Техасе. Новинка вызвала бурю обсуждений среди поклонников. Неожиданный спрос на GTD удивил даже сам Ford.Читать далее
-
14.01.2026, 18:19
Как «Ковровец» стал легендой: спортивные мотоциклы СССР, о которых забыли
Мотоциклы «Ковровец» когда-то были мечтой спортсменов. Их история полна неожиданных поворотов. Почему эти байки стали предшественниками «Восхода»? Коллекционеры до сих пор охотятся за ними. В материале - малоизвестные факты и детали.Читать далее
-
14.01.2026, 18:11
Chevrolet Corvette ZR1 2019 года ушел с молотка за рекордные 340 тысяч долларов
В США на аукционе продан уникальный Chevrolet Corvette ZR1 2019 года. Автомобиль с минимальным пробегом ушел за сумму, втрое превышающую его цену новым. Почему коллекционеры готовы платить такие деньги? В чем секрет этой машины? Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
14.01.2026, 18:04
Какие моторы выберут команды Формулы-1 в сезоне 2026 года
В марте Формула-1 стартует с новыми правилами. Команды готовят свежие шасси и моторы. Никто не знает, кто окажется фаворитом. Средний класс может преподнести сюрпризы. Грядет самая непредсказуемая борьба за последние годы.Читать далее
