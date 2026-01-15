Цены на новые авто снова вверх – что ждет рынок к марту?

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

15 января 2026, 00:29

Дилеры ожидают рост продаж весной 2026 года несмотря на подорожание автомобилей

Дилеры ожидают рост продаж весной 2026 года несмотря на подорожание автомобилей

Цены на новые авто снова вверх – что ждет рынок к марту?

Дилеры ожидают рост продаж весной 2026 года несмотря на подорожание автомобилей

Весной 2026 года дилеры прогнозируют оживление рынка. Однако автомобили продолжат дорожать. Причины - налоги, утильсбор и курс валют. Эксперты отмечают влияние сезонных факторов. Ситуация на складах остается напряженной.

Весной 2026 года дилеры прогнозируют оживление рынка. Однако автомобили продолжат дорожать. Причины - налоги, утильсбор и курс валют. Эксперты отмечают влияние сезонных факторов. Ситуация на складах остается напряженной.

В начале 2026 года российский рынок новых автомобилей пережил заметное снижение активности. По информации Autonews, за первые две недели января было реализовано чуть более 31 тысячи легковых машин. Такой низкий показатель не фиксировался ни разу на протяжении всего прошлого года. Однако представители дилерских сетей не склонны драматизировать ситуацию и уверены: к весне спрос начнет восстанавливаться.

Антон Новохатский, руководитель московского дивизиона крупной дилерской группы, оценивает возможные продажи в первом квартале на уровне 80–90 тысяч автомобилей ежемесячно. Это примерно соответствует прошлогодним результатам, но до рекордов 2024 и 2025 годов рынку пока далеко. Причина - ажиотажный спрос конца прошлого года, вызванный ожиданием повышения утильсбора. Сейчас же, по его мнению, возможен новый всплеск интереса, если Центробанк снизит ключевую ставку.

Андрей Терлюкевич, возглавляющий одну из крупнейших дилерских сетей, также видит предпосылки для оживления рынка. Он считает, что снижение стоимости кредитов и лизинга способно сделать покупку автомобиля более доступной. Кроме того, ослабление рубля может подтолкнуть покупателей к более активным действиям. Впрочем, сезонный фактор никто не отменял: весной традиционно наблюдается рост интереса к новым машинам.

Андрей Ольховский, генеральный директор еще одной крупной компании, отмечает, что к марту продажи действительно могут стать более динамичными. Однако он подчеркивает: без снижения стоимости владения автомобилем и уменьшения налоговой нагрузки рассчитывать на долгосрочный рост не стоит.

В компании Major считают, что к марту–апрелю рынок получит шанс на постепенное восстановление. Снижение продаж в начале года объясняется не только экономическими, но и психологическими причинами. Повышение утильсбора и ожидания понижения ключевой ставки традиционно влияют на поведение покупателей. Дополнительную поддержку рынку оказывают государственные программы и специальные предложения от производителей.

В ассоциации дилеров, напротив, не разделяют оптимизма коллег. По их мнению, оживление рынка маловероятно, а рост цен - практически неизбежен.

Что касается стоимости автомобилей, то здесь прогнозы единодушны: цены продолжат расти. Ольховский обращает внимание на структуру ценообразования: половина стоимости машины - это налоги и сборы. Только государственные меры способны повлиять на спрос, уверен он. Курс юаня и рубля также играет не последнюю роль. Возможно, часть автомобилей, ввезенных по старым ставкам утильсбора, будет реализована по более привлекательным ценам, но в целом тренд на удорожание сохранится.

Новохатский выделяет несколько ключевых факторов, влияющих на стоимость: повышение утильсбора, рост НДС до 22%, сложности с импортом, увеличение логистических расходов и колебания валют. Все это неизбежно отражается на конечной цене для потребителя.

Терлюкевич отмечает, что с января 2026 года автомобили уже подорожали на 1,5–2,5% из-за новых налоговых ставок. И это только начало: к марту ожидается очередной виток роста цен. По его оценке, отечественные и локализованные китайские модели могут прибавить в цене до 10%, а премиальные автомобили - до 25%. В среднем, новые машины подорожают на 10–20% в зависимости от бренда и комплектации.

Еще один фактор, способный повлиять на стоимость, - сокращение складских запасов. Однако, по мнению Новохатского, до весны дефицита не предвидится. Производство отечественных автомобилей постепенно увеличивается, а крупнейший производитель уже анонсировал рост выпуска на четверть.

Терлюкевич добавляет, что текущие складские запасы - 70–90 тысяч машин в месяц - не смогут покрыть резкий всплеск спроса. Во второй половине прошлого года продажи стабильно превышали 120 тысяч автомобилей ежемесячно. Ольховский подтверждает: самые популярные модели уже в дефиците, а по некоторым брендам наблюдается избыток - спрос на них минимален. Такая ситуация связана с политикой производителей.

В компании Major считают, что рынок пока сбалансирован: дефицита нет, логистика выстроена, а запасы позволяют удовлетворить текущий и ожидаемый весенний спрос. Цены корректируются постепенно, что создает предсказуемую ситуацию для покупателей. Однако расслабляться не стоит: плавный рост стоимости новых автомобилей, по всей видимости, станет нормой в ближайшие месяцы.

Упомянутые марки: Chery, Geely, Haval, Volkswagen, Toyota, Hyundai, KIA
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Чери, Джили, Хавейл, Фольксваген, Тойота, Хендай, Киа

Похожие материалы Чери, Джили, Хавейл, Фольксваген, Тойота, Хендай, Киа

Kia представила универсал K4 Sportwagon для Европы - продажи ограничены сроком
Кроссоверы Tenet впервые опередили Lada Vesta по продажам в России в декабре 2025
KGM Tivoli: тест-драйв корейского кроссовера с характером и нюансами
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Купе спортивно-представительские
Ferrari Daytona SP3 и еще 40 моделей
B
Solaris HS и еще 139 моделей
А Exclusive
Smart ForTwo и еще 3 модели
О проекте Реклама FAQ по сайту
Белгород Самара Уфа
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться