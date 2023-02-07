Дилеры получили необычные «Москвичи»: интерес к ним повышенный
Фото: МАЗ "Москвич"
Опрошенные журналистами ТАСС московские дилеры отмечают повышенный интерес клиентов к электрическому «Москвичу». Посетители активно изучают автомобили в автосалоне и просят провести пробную поездку. Дилеры не сомневаются, что первую партию электрокаров раскупят быстро, особенно если заработает программа господдержки, и цена автомобиля снизится до 2,88 млн рублей
Электрический кроссовер оснащен батареей емкостью 65,7 кВт-ч, которая позволяет проехать более 400 километров без подзарядки по циклу WLTP. В реальности цифры будут чуть ниже, но не менее 300 километров. Крейсерская мощность электромотора составляет 68 л.с., пиковая достигает 192 л.с., а крутящий момент – 340 Нм. Большим недостатком электрокроссовера в России можно назвать дорожный просвет. Его величина составляет всего 145 мм или на 25 мм меньше, чем у бензинового «Москвича».
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24.01.2023, 13:32
В 2023 году «Москвич» представит еще две новые модели
Сборка автомобилей «Москвич» стартовала на бывшем столичном заводе Renault в ноябре 2022 года. Сейчас здесь выпускают две модели: бензиновый «Москвич 3» и электрический «Москвич 3е». В 2023 году компанию им составят еще две модели: с индексами 5 и 6.Читать далее
-
20.01.2023, 08:50
Более половины россиян хотят купить машину, но не готовы потратить больше миллиона
Каждый второй россиянин (51%) хотел бы купить в этом году автомобиль, выяснили эксперты «СберАвто» и «Работа.ру» в ходе совместного исследования. Кто-то уже решил окончательно, кто-то еще думает, но большинство хотели бы уложиться в 1 млн рублей.Читать далее
-
27.12.2022, 13:15
Стартовали продажи нового кроссовера «Москвич 3e»: сколько стоит и где купить
В понедельник, 26 декабря, начались официальные продажи электрических кроссоверов «Москвич 3е». Первые автомобили уже появились у дилеров. Стартовую цену низкой не назовешь, но можно получить скидку от государства почти в 1 млн рублей.Читать далее
-
23.12.2022, 14:49
Названа дата, когда в продаже появится электрический «Москвич»
Это будет грядущий понедельник, 26 декабря 2022 года, о чем журналистов проинформировал Максим Ликсутов, зам. столичного мэра. В 2023-м заводчане должны собрать 10 тыс. «электричек» - это пятая часть общего объема производства Маз «Москвич».Читать далее
-
21.12.2022, 12:36
Новый кроссовер «Москвич 3»: комплектация и цена
Сборка кроссоверов под брендом «Москвич» стартовала на бывшем московском заводе Renault в конце ноября. Скоро первые автомобили должны появиться у московских дилеров, поэтому производитель решил подробнее рассказать о комплектациях и ценах.Читать далее
-
21.12.2022, 10:15
Первые 11 дилерских центров «Москвич» откроются в Москве
МАЗ «Москвич» завершил выбор партнеров дилерской сети на самом важном для себя рынке - в Москве. На первых порах возможность продавать и обслуживать автомобили возрожденной марки «Москвич» предоставлена 11 дилерским центрам.Читать далее
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