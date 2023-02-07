Дилеры получили необычные «Москвичи»: интерес к ним повышенный

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Официальные продажи электрических кроссоверов «Москвич 3е» стартовали в России 1 февраля. Новинку предложили в единственной, но довольно богатой комплектации по цене 3,5 млн рублей. Правда, скидки по госпрограмме пока нет. Производитель не успел оформить необходимые документы. Дотацию в размере 625 тысяч рублей начнут выплачивать не раньше марта.

Опрошенные журналистами ТАСС московские дилеры отмечают повышенный интерес клиентов к электрическому «Москвичу». Посетители активно изучают автомобили в автосалоне и просят провести пробную поездку. Дилеры не сомневаются, что первую партию электрокаров раскупят быстро, особенно если заработает программа господдержки, и цена автомобиля снизится до 2,88 млн рублей

Электрический кроссовер оснащен батареей емкостью 65,7 кВт-ч, которая позволяет проехать более 400 километров без подзарядки по циклу WLTP. В реальности цифры будут чуть ниже, но не менее 300 километров. Крейсерская мощность электромотора составляет 68 л.с., пиковая достигает 192 л.с., а крутящий момент – 340 Нм. Большим недостатком электрокроссовера в России можно назвать дорожный просвет. Его величина составляет всего 145 мм или на 25 мм меньше, чем у бензинового «Москвича».

Упомянутые модели: Москвич 3

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