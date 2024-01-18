Дилеры пожаловалось на огромные запасы китайских автомобилей

18.01.2024, 09:21

Взгляните на заброшенный автозавод: он выглядит так, будто конвейер остановили только вчера, а не 13 лет назад

Блогеры побывали на заброшенном автозаводе, где некогда выпускали Fiat 500 и Panda. Производство остановили в 2011 году, но цеха не выглядят обветшалыми. Кажется, конвейер вот-вот оживет снова.Читать далее