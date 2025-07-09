Дилеры предлагают вдвое увеличить транспортный налог на автомобили старше 15 лет

Ранее мы писали Почему в России закроется каждый десятый автосалон? По оценкам ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД), к концу 2025 года в России может закрыться ... Читать далее

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Авторы инициативы говорят о стремлении повысить безопасность дорожного движения и экологический уровень автопарка страны. Все совпадения с катастрофическим снижением продаж новых автомобилей можно считать случайными. Тем не менее, предлагаемые меры серьезно ударят по кошелькам автовладельцев, что неминуемо приведет к росту социальной напряженности.Автомобили возрастом от 15 до 20 лет составляют значительную долю отечественного авторынка, уточняет главред «За рулем» Максим Кадаков . Например, Ford Focus II 2005–2008 годов предлагают за 350–500 тысяч рублей, Opel Astra H – от 300 тысяч. Машины старше 20 лет стоят еще меньше: Kia Rio первого поколения или Lada Калина оцениваются в 100–400 тысяч рублей. Легендарная ВАЗ-2110 может стоить всего 70 тысяч рублей за «честный» пробег. При этом состояние этих автомобилей далеко не всегда соответствует требованиям безопасности, но для многих такая машина – единственный доступный вариант передвижения.

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Введение обязательного техосмотра (да еще дважды в год) и повышение транспортного налога лишь усугубит ситуацию. Стоимость дополнительных проверок вместе с налогом потребуют еще по 15 – 20 тысяч рублей в год – сумма, сравнимая с половиной стоимости самого автомобиля. Если человек не может позволить себе новый автомобиль, то налоговые поборы не заставят его покупать машину, а лишь сделают жизнь сложнее.Как нельзя заставить жителей хрущевок переезжать в ЖК бизнес-класса повышением коммунальных платежей, так и владельцам старых авто не помогут налоговые санкции. Более эффективными мерами могли бы стать программы утилизации, льготного кредитования или государственных субсидий. Пока же очевидно, что инициатива РОАД столкнется с сопротивлением – как среди простых водителей, так и в органах власти. Вероятность ее принятия крайне мала, ведь в современных реалиях правительство всеми силами пытается сохранить хрупкое равновесие в обществе.