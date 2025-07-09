Дилеры предлагают вдвое увеличить транспортный налог на автомобили старше 15 лет
Автомобили возрастом от 15 до 20 лет составляют значительную долю отечественного авторынка, уточняет главред «За рулем» Максим Кадаков. Например, Ford Focus II 2005–2008 годов предлагают за 350–500 тысяч рублей, Opel Astra H – от 300 тысяч. Машины старше 20 лет стоят еще меньше: Kia Rio первого поколения или Lada Калина оцениваются в 100–400 тысяч рублей. Легендарная ВАЗ-2110 может стоить всего 70 тысяч рублей за «честный» пробег. При этом состояние этих автомобилей далеко не всегда соответствует требованиям безопасности, но для многих такая машина – единственный доступный вариант передвижения.
Как нельзя заставить жителей хрущевок переезжать в ЖК бизнес-класса повышением коммунальных платежей, так и владельцам старых авто не помогут налоговые санкции. Более эффективными мерами могли бы стать программы утилизации, льготного кредитования или государственных субсидий. Пока же очевидно, что инициатива РОАД столкнется с сопротивлением – как среди простых водителей, так и в органах власти. Вероятность ее принятия крайне мала, ведь в современных реалиях правительство всеми силами пытается сохранить хрупкое равновесие в обществе.
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09.07.2025, 13:48
УАЗ занял лишь третье место по продажам пикапов в России в 2025 году
За первые шесть месяцев 2025 года российский рынок пикапов сократился на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Дилерам удалось реализовать 10 072 автомобиля против 12 340 в 2024-м. В условиях общего спада неожиданным лидером стал китайский бренд JAC. Отечественный УАЗ довольствуется лишь третьим местом.Читать далее
-
09.07.2025, 08:24
«Автотор» готовится к выпуску первого собственного автомобиля и называет условия для возвращения BMW
Калининградский завод «Автотор», ранее выпускавший автомобили BMW и другие иномарки по контракту, официально заявил о начале подготовки к сборке первого собственного компактного электромобиля.Читать далее
-
09.07.2025, 08:09
Почему в России закроется каждый десятый автосалон?
По оценкам ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД), к концу 2025 года в России может закрыться около 10% дилерских центров. По словам президента РОАД Алексея Подщеколдина, в условиях падающего спроса сохранить рентабельность становится все сложнее.Читать далее
-
08.07.2025, 18:08
В России выставили на продажу Lotus Eletre R, который удивляет не только ценой
На российском авторынке появилось интересное предложение. В наличии у дилера обнаружился Lotus Eletre R, первый электрический кроссовер легендарной британской марки. Суперкар представлен в топовой модификации, которая поражает техническими характеристиками и ценой.Читать далее
-
08.07.2025, 16:28
Водитель «Приоры» заплатил штраф в 250 тысяч рублей по новой статье УК
В Волжском районе Самарской области суд вынес обвинительный приговор в отношении 30-летнего водителя автомобиля Lada Priora, который повторно сел за руль в состоянии опьянения, будучи уже лишенным прав. Согласно изменениям в Уголовный кодекс РФ, лишение прав дополнили крупным штрафом.Читать далее
-
08.07.2025, 16:04
В Беларуси рассказали о парадоксе в июньских продажах новых автомобилей
По итогам первого полугодия 2025 года рынок новых автомобилей в Беларуси показал рост на 21,3%. Дилеры смогли реализовать 24 634 машины. Но в этом заслуга рекордного первого квартала. В июне рост сменился падением во всех сегментах, кроме одного.Читать далее
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