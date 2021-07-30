30 июля 2021, 16:33
Дилеры предрекают очередное подорожание автомобилей
В третьем квартале автомобили в России вновь подорожают, причем на фоне дефицита новых машин у дилеров цены на подержанные будут расти даже быстрее. По прогнозами экспертов, прибавка составит до 5 – 10%.
Дарья Климова Фото: РИА Новости
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При этом все опрошенные дилеры сошлись во мнении, что вслед за новыми дорожают и подержанные автомобили. На фоне сложившегося в автосалонах дефицита по отдельным наиболее востребованным моделям и комплектациям, спрос на машины с пробегом растет, а вслед за ним продавцы увеличивают и цены. Особенно это касается относительно «молодых» автомобилей с небольшим пробегом.
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