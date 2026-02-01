Стоит ли покупать электромобиль Москвич 3e: эксперты раскрыли причины, которые отталкивают потенциальных покупателей

1 февраля 2026, 12:37
Дилеры предупредили о рисках при покупке электромобиля Москвич 3e с новыми батареями
Электрокроссовер Москвич 3e в недавнем времени перешел на отечественные батареи. Дилеры советуют внимательно оценить условия покупки: субсидии и кредитные программы могут не дать ожидаемой экономии.
Переход на отечественные аккумуляторы для электромобиля «Москвич 3е» стал одной из самых обсуждаемых тем среди автолюбителей и экспертов. В условиях, когда российский рынок электрокаров только формируется, любые изменения в конструкции или ценообразовании вызывают бурную реакцию. Сейчас дилеры предупреждают: покупка «Москвича 3е» с госсубсидией может обернуться невыгодной сделкой, несмотря на все обещания поддержки.
Причиной этого стала масштабная модернизация: на электрокроссоверах появились аккумуляторные батареи, произведенные в Калининграде. Раньше использовались аккумуляторы корейского производства, но теперь ставка делается на локализацию и импортозамещение. Аккумуляторы корейского производства считались более надежными.
Дилеры продают обновленный электрокроссовер по цене от 4 169 000 рублей. При этом государственная субсидия в размере 35% от стоимости автомобиля (но не более 925 тысяч рублей) приводится формально. Однако, как отмечают в дилерских центрах, реальная выгода от этой меры поддержки может оказаться значительно ниже ожидаемой.
Дело в том, что пособие предоставляется только при покупке автомобиля в кредит. Банки, в свою очередь, часто повышают процентные ставки или вводят дополнительные комиссии, что сводит на нет часть экономии. В результате покупатель сталкивается с ситуацией, когда итоговая переплата по кредиту может превысить сумму полученной субсидии. Это особенно актуально для тех, кто рассчитывает на минимальные расходы.
Еще один важный момент – ликвидность модели. Представители дилеров прямо заявляют: «Москвич 3e» не пользуется высоким спросом на вторичном рынке. Это означает, что при попытке продать автомобиль через несколько лет владелец может столкнуться с трудностями и потерять в цене больше, чем ожидалось. В сочетании с неясной политикой ценообразования и кредитными условиями покупка такого электрокара становится рискованной инвестицией.
Пока в некоторых автосалонах еще можно найти «Москвичи 3e» с прежними корейскими аккумуляторами, но их количество резко сокращается. Дилеры советуют потенциальным покупателям внимательно изучить альтернативные варианты, прежде чем принимать решение, особенно если оно строится на получении субсидий и льготных кредитных условий.
Таким образом, ситуация с «Москвичом 3e» выглядит неоднозначной: даже при государственной поддержке и локализации покупатель может столкнуться с неожиданными расходами и сложностями. Важно не только ориентироваться на рекламируемые выгоды, но и тщательно анализировать все тонкости сделки, чтобы в итоге не потерять больше, чем сэкономить.
