Дилеры не стали скрывать: почему некоторые бренды могут исчезнуть с российского авторынка в 2026 году

Дилеры предупредили о риске ухода некоторых автопроизводителей из России в 2026 году

Вышло исследование: эксперты рынка отмечают, что после повышения утильсбора в России возможен уход ряда автомобильных брендов уже в 2026 году. Какие марки окажутся под угрозой, почему ситуация меняется именно сейчас и что это значит для покупателей - разбираемся в деталях. Мало кто знает, как быстро может измениться привычный ассортимент автосалонов.

В российском автомобильном бизнесе наметились тревожные тенденции: после недавнего увеличения утилизационного сбора дилеры прогнозируют возможный уход с рынка некоторых брендов уже в 2026 году. Как сообщает Автостат, коммерческий директор сети дилерских центров «Прагматика» Александр Шапринский считает, что в первую очередь под ударом окажутся марки с неразвитой дистрибуцией, слабой локализацией производства и неудачной маркетинговой стратегией. Кроме того, особое внимание уделяется качеству автомобилей и выполнению гарантийных обязательств - те, кто не справится с этими задачами, рискуют потерять позиции.

По мнению Шапринского, после повышения утильсбора на мощные автомобили именно этот сегмент может заметно сократиться. В то же время компактные и малолитражные модели, напротив, продолжат поступать на рынок в прежних объемах. Это связано с тем, что новые экономические условия делают поставки крупных и дорогих машин менее выгодными для производителей и дилеров.

Директор департамента продаж новых автомобилей компании «РОЛЬФ» Николай Иванов также отмечает, что ситуация на рынке остается крайне неопределенной. Он подчеркивает: решение о сохранении или уходе бренда с российского рынка будет зависеть исключительно от его конкурентоспособности и экономической эффективности. Если бизнес-модель окажется невыгодной, производители могут принять решение о сворачивании деятельности в России.

В то же время Иванов не исключает, что в ближайшие годы на российском рынке появятся 2–3 новых автомобильных бренда. По его словам, расширение модельного ряда и приход новых игроков способны оживить рынок и предложить покупателям больше выбора. Однако эксперты сходятся во мнении: только те компании, которые смогут адаптироваться к новым условиям и предложить качественный продукт, смогут закрепиться на российском рынке.

