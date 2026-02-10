Дилеры не стали скрывать: почему некоторые бренды могут исчезнуть с российского авторынка в 2026 году

10 февраля 2026, 10:37
Дилеры предупредили о риске ухода некоторых автопроизводителей из России в 2026 году
Вышло исследование: эксперты рынка отмечают, что после повышения утильсбора в России возможен уход ряда автомобильных брендов уже в 2026 году. Какие марки окажутся под угрозой, почему ситуация меняется именно сейчас и что это значит для покупателей - разбираемся в деталях. Мало кто знает, как быстро может измениться привычный ассортимент автосалонов.
В российском автомобильном бизнесе наметились тревожные тенденции: после недавнего увеличения утилизационного сбора дилеры прогнозируют возможный уход с рынка некоторых брендов уже в 2026 году. Как сообщает Автостат, коммерческий директор сети дилерских центров «Прагматика» Александр Шапринский считает, что в первую очередь под ударом окажутся марки с неразвитой дистрибуцией, слабой локализацией производства и неудачной маркетинговой стратегией. Кроме того, особое внимание уделяется качеству автомобилей и выполнению гарантийных обязательств - те, кто не справится с этими задачами, рискуют потерять позиции.
По мнению Шапринского, после повышения утильсбора на мощные автомобили именно этот сегмент может заметно сократиться. В то же время компактные и малолитражные модели, напротив, продолжат поступать на рынок в прежних объемах. Это связано с тем, что новые экономические условия делают поставки крупных и дорогих машин менее выгодными для производителей и дилеров.
Директор департамента продаж новых автомобилей компании «РОЛЬФ» Николай Иванов также отмечает, что ситуация на рынке остается крайне неопределенной. Он подчеркивает: решение о сохранении или уходе бренда с российского рынка будет зависеть исключительно от его конкурентоспособности и экономической эффективности. Если бизнес-модель окажется невыгодной, производители могут принять решение о сворачивании деятельности в России.
В то же время Иванов не исключает, что в ближайшие годы на российском рынке появятся 2–3 новых автомобильных бренда. По его словам, расширение модельного ряда и приход новых игроков способны оживить рынок и предложить покупателям больше выбора. Однако эксперты сходятся во мнении: только те компании, которые смогут адаптироваться к новым условиям и предложить качественный продукт, смогут закрепиться на российском рынке.
К слову, в недавнем исследовании подробно рассматривались изменения в структуре импорта легковых автомобилей в Россию. В январе 2026 года объем ввоза новых и подержанных машин достиг минимальных значений за год, что стало неожиданностью для многих участников рынка. Аналитики отмечали, что новые правила утильсбора существенно повлияли на расстановку сил между брендами и странами-поставщиками. Подробнее о том, какие марки сохранили свои позиции, а кто оказался в числе аутсайдеров, можно узнать в материале по ссылке.
