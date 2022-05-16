Дилеры продолжают накручивать цены несмотря на угрозы автопроизводителей
Фото: Ford
Фото: Ford
Фото: Ford
Фото: Ford
Фото: Ford
Фото: Ford
Фото: Ford
Однако кризис на рынке полупроводников долгое время не позволял запустить полноценное серийное производство. Только сейчас дилерам начинают отгружать первые автомобили. Правда многие предприимчивые автосалоны умудрились распродать даже демонстрационные машины. Теперь им грозит штраф в 25 000 долларов и обязанность заменить машину. Но как выяснили журналисты Carscoops, на каждом проданном Ford F-150 Lightning дилеры зарабатывают значительно больше.
При рекомендованной автопроизводителем цене в 90 000 – 94 000 долларов некоторые особенно жадные дилеры продают машины по 135 000 – 145 000 долларов. Глава компании Ford Джим Фарли уже осудил подобную практику и заявил, что обязательно учтут ее при распределении поставок.
Зарабатывать подобным образом пытаются и другие дилеры в США. Например, за новенький Chevrolet Corvette Z06 дилер попросил на 100 000 долларов больше. Официальные цены еще не объявлены, но ожидается, что в зависимости от комплектации спорткар будет стоить от 100 000 до 200 000 долларов.
- 4 800 000 РFord F-150 2019 в Москве
- 4 650 000 РFord F-150 2019 в Москве
- 13 991 669 РChevrolet Corvette 2022 в Москве
- 13 440 000 РFord F-150 2021 в Москве
- 12 480 000 РFord F-150 2021 в Москве
- 13 350 000 РFord F-150 2021 в Москве
- 12 560 000 РFord F-150 2021 в Москве
- 5 650 000 РFord F-150, XIII Рестайлинг 2020 в Москве
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