Дилеры продолжают накручивать цены несмотря на угрозы автопроизводителей

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Речь в первую очередь идет о долгожданном электрическом пикапе Ford F-150 Lightning. Модели Ford F-Series давно удерживают первые места в рейтингах продаж, каждый год в США продают порядка 1 млн новых пикапов. Выход электрической версии привлек внимание многих автолюбителей. А после того, как новинку лично протестировал президент Джо Байден и остался очень доволен автомобилем, к дилерам выстроились очереди потенциальных покупателей. Уже принято порядка 200 тысяч предзаказов.

Однако кризис на рынке полупроводников долгое время не позволял запустить полноценное серийное производство. Только сейчас дилерам начинают отгружать первые автомобили. Правда многие предприимчивые автосалоны умудрились распродать даже демонстрационные машины. Теперь им грозит штраф в 25 000 долларов и обязанность заменить машину. Но как выяснили журналисты Carscoops, на каждом проданном Ford F-150 Lightning дилеры зарабатывают значительно больше.

При рекомендованной автопроизводителем цене в 90 000 – 94 000 долларов некоторые особенно жадные дилеры продают машины по 135 000 – 145 000 долларов. Глава компании Ford Джим Фарли уже осудил подобную практику и заявил, что обязательно учтут ее при распределении поставок.

Зарабатывать подобным образом пытаются и другие дилеры в США. Например, за новенький Chevrolet Corvette Z06 дилер попросил на 100 000 долларов больше. Официальные цены еще не объявлены, но ожидается, что в зависимости от комплектации спорткар будет стоить от 100 000 до 200 000 долларов.

Упомянутые модели: Ford F-150 , Chevrolet Corvette (от 6 200 000 Р )

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