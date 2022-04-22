Дилеры распродали почти все «двухпедальные» Lada: теперь только «механика»
По статистике, покупатели предпочитали покупать автомобили Lada с механической коробкой передач. На долю «двухпедальных» версий приходилось не более 10% продаж. Например, в 2021 году из 338 тысяч проданных автомобилей Lada 305,2 тысячи были оснащены «механикой».
Напомним, Lada Granta оснащается классическим 4-диапазонным «автоматом» японской фирмы Jatco. Вариаторы того же производителя ставят на 113-сильные машины семейства Vesta и XRay Cross. Кроме того, были версии Lada Granta Cross и XRay с «роботом» (АМТ5), созданным на базе 5-ступенчатой механики c немецким актуаторами ZF.
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В 2006 г. опытные образцы автоматической коробки передач, получившей индекс KATE FT703, были установлены на стендовое оборудование для отладки работы механических и электрогидравлических систем, а также в автомобили LADA Kalina, на которых были проведены первичные работы по настройке системы управления.