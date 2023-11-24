Дилеры распродают электрокары с огромными скидками, но спрос все равно падает

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Официальные данные показывают, что количество проданных электромобилей растет год от года, но британское Общество автопроизводителей (SMM) утверждает, что частные автовладельцы покупают только каждый четвертый электрокар. Рост продаж обеспечивают корпоративные парки, которым обещают льготы по налогам, делающие электрокары более выгодной покупкой, чем обычные автомобили с ДВС.

Привлечь к электрокарам внимание частных покупателей производители пытаются скидками. Команда тайных покупателей британского издания What Car? прошлась по дилерским центрам и обнаружила, что за последний год, с ноября 2022-го по октябрь 2023-го, скидки на бензиновые и дизельные автомобили выросли на 123%, а на электрокары – на 323%. Но это в среднем. На некоторые модели размер скидки увеличился почти в 10 раз.

Рекордсменом по размеру скидки стал электрический кроссовер Vauxhall (Opel) Mokka GS Line мощностью 134 л.с. и батареей на 50 кВт-ч. Дилеры снизили рекомендованную розничную цену в 38 985 фунтов стерлингов (4,3 млн рублей по курсу) на 23,3% (9 087 фунтов стерлингов или 1 млн рублей), доведя цену до 29 898 фунтов стерлингов (3,3 млн рублей). Другими словами, оказалась на 386% больше, чем годом ранее. Скидки на Mercedes-Benz EQC и Volkswagen ID.3 выросли за год в 9,5 и 8 раз соответственно.

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