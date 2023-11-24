Дилеры распродают электрокары с огромными скидками, но спрос все равно падает
Привлечь к электрокарам внимание частных покупателей производители пытаются скидками. Команда тайных покупателей британского издания What Car? прошлась по дилерским центрам и обнаружила, что за последний год, с ноября 2022-го по октябрь 2023-го, скидки на бензиновые и дизельные автомобили выросли на 123%, а на электрокары – на 323%. Но это в среднем. На некоторые модели размер скидки увеличился почти в 10 раз.
Рекордсменом по размеру скидки стал электрический кроссовер Vauxhall (Opel) Mokka GS Line мощностью 134 л.с. и батареей на 50 кВт-ч. Дилеры снизили рекомендованную розничную цену в 38 985 фунтов стерлингов (4,3 млн рублей по курсу) на 23,3% (9 087 фунтов стерлингов или 1 млн рублей), доведя цену до 29 898 фунтов стерлингов (3,3 млн рублей). Другими словами, оказалась на 386% больше, чем годом ранее. Скидки на Mercedes-Benz EQC и Volkswagen ID.3 выросли за год в 9,5 и 8 раз соответственно.
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10.07.2023, 09:03
Эксперты назвали рекордсменов по снижению цен среди подержанных автомобилей
Британские журналисты сравнили цены на трехлетние подержанные автомобили в начале 2023 года и шесть месяцев спустя. Выяснилось, что цены на некоторые модели рухнули на 30% и больше.Читать далее
-
31.05.2023, 14:50
В Россию привезли новый кроссовер Mercedes-Benz EQC: сколько он стоит?
Один из официальных дилеров Mercedes-Benz привез в Россию по схеме параллельного импорта кроссовер Mercedes-Benz EQC. Покупателям предложили версию с полным приводом и силовой установкой мощностью 286 лошадиных сил.Читать далее
-
13.01.2023, 09:15
Mercedes-Benz может отказаться от аббревиатуры EQ: а что взамен?
Mercedes-Benz, видимо, хочет обойтись без дополнительного обозначения EQ для своих электрических моделей после 2024 года. По данным немецких СМИ, автоконцерн рассматривает возможность вывести будущие поколения машин под своими старыми названиями, вроде E-Class, вне зависимости от типа привода.Читать далее
-
15.12.2022, 12:33
Главная «болячка» электрических Volkswagen - программное обеспечение: что не так?
В течение года, пока ему принадлежал Volkswagen ID.4 2021 года, Брэнден Флаш пришел к выводу, что электрический кроссовер – вещь хорошая, но.... Когда дело дошло до программных функций автомобиля - информационно-развлекательной системы, органов управления, интеграции смартфонов и т.п. – оптимизм автовладельца заканчивался. Читать далее
-
11.12.2022, 00:06
Стоит ли Renault Mégane E-Tech своих 39 000 евро? И как на его фоне выглядят конкуренты?
Полностью электрический Renault Mégane E-Tech выступает на том же поле, что его главные конкуренты - Volkswagen ID.3, его двоюродный брат Cupra Born или знаменитый китайский MG4. Читать далее
-
02.12.2022, 15:49
Обновленный Volkswagen ID.3 появится весной 2023 года
Volkswagen подтвердил премьеру обновленного ID.3, запланированную на весну 2023 года. В течение следующего года модель будет производиться не только на заводах компании в Цвиккау и Дрездене, но также на главном предприятии в Нижней Саксонии.Читать далее
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