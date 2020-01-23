23 января 2020, 09:23
Дилеры распродают последние экземпляры Mitsubishi Pajero
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Фото: Mitsubishi
Компания Mitsubishi завершает в России продажи легендарного внедорожника Pajero. Последняя партия из 500 автомобилей в версии Final Edition поступила к дилерам в ноябре 2019 года. Половина машин уже распродана.
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Продажи Mitsubishi Pajero четвертого поколения стартовали в России в 2006 году. Сейчас базовые цены приближаются к 3 млн рублей. В прошлом году отечественные дилеры реализовали чуть более 1,2 тысячи экземпляров. Перспективы появления Pajero нового поколения остаются туманными. По одной информации, новинка разделит платформу с Nissan Patrol, по другой – место Pajero займет новый семиместный кроссовер.
Пока же в планах Mitsubishi в России - вывести на рынок обновленный кроссовер ASX. Продажи должны стартовать в апреле. Ближе к концу года в дилерских шоу-румах появится рестайлинговый внедорожник Pajero Sport. Кроме того, компания анонсировала начало сотрудничества с «Яндексом». Подробности обещают рассказать в феврале.
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Отзывы по теме
Нужна левая подножка Паджеро 4 модели , 3 дверные , кто может подсказать где можно купить ?
Хочу отметить, что и новый Дефендер лишился рамы, тем самым став кроссовером повышенной проходимости, походу автор вовсе не понимает разницы в раме и несущем кузове
Автор видимо не в курсе как выглядят внедорожники и что это такое.... Кроссоверы не катят
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