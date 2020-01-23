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23 января 2020, 09:23

Дилеры распродают последние экземпляры Mitsubishi Pajero

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Фото: Mitsubishi
Компания Mitsubishi завершает в России продажи легендарного внедорожника Pajero. Последняя партия из 500 автомобилей в версии Final Edition поступила к дилерам в ноябре 2019 года. Половина машин уже распродана.
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Компания Mitsubishi прекратила поставки Pajero четвертого поколения на российский рынок. Последней стала партия из 500 машин прощальной серии Final Edition. Сейчас у дилеров осталось не более 250 экземпляров, сообщает «Российская газета». Все внедорожники в исполнении Final Edition оснащены 3,0-литровым бензиновым двигателем V6 мощностью 174 л.с. и системой полного привода Super Select 4WD. Они доступны в комплектациях Instyle и Ultimate. Каждому покупателю вручают именной сертификат с указанием VIN-номера автомобиля из последней партии.

Продажи Mitsubishi Pajero четвертого поколения стартовали в России в 2006 году. Сейчас базовые цены приближаются к 3 млн рублей. В прошлом году отечественные дилеры реализовали чуть более 1,2 тысячи экземпляров. Перспективы появления Pajero нового поколения остаются туманными. По одной информации, новинка разделит платформу с Nissan Patrol, по другой – место Pajero займет новый семиместный кроссовер.

Пока же в планах Mitsubishi в России - вывести на рынок обновленный кроссовер ASX. Продажи должны стартовать в апреле. Ближе к концу года в дилерских шоу-румах появится рестайлинговый внедорожник Pajero Sport. Кроме того, компания анонсировала начало сотрудничества с «Яндексом». Подробности обещают рассказать в феврале.

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Mitsubishi Pajero IV
Нужна левая подножка Паджеро 4 модели , 3 дверные , кто может подсказать где можно купить ?
Sam
Лучшие рамные внедорожники 2019
Хочу отметить, что и новый Дефендер лишился рамы, тем самым став кроссовером повышенной проходимости, походу автор вовсе не понимает разницы в раме и несущем кузове
Жека
Самые востребованные дизельные б/у внедорожники
Автор видимо не в курсе как выглядят внедорожники и что это такое.... Кроссоверы не катят
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Дилеры распродают последние экземпляры Mitsubishi Pajero
{{material_128305}}Компания Mitsubishi прекратила поставки Pajero четвертого поколения на российский рынок. Последней стала партия из 500 машин прощальной серии Final Edition. Сейчас у дилеров осталось не более 250 экземпляров, сообщает «Российская газета». Все внедорожники в исполнении Final Edition оснащены 3,0-литровым бензиновым двигателем V6 мощностью 174 л.с. и системой полного привода Super Select 4WD. Они доступны в комплектациях Instyle и Ultimate. Каждому покупателю вручают именной сертификат с указанием VIN-номера автомобиля из последней партии.Продажи Mitsubishi Pajero четвертого поколения стартовали в России в 2006 году. Сейчас базовые цены приближаются к 3 млн рублей. В прошлом году отечественные дилеры реализовали чуть более 1,2 тысячи экземпляров. Перспективы появления Pajero нового поколения остаются туманными. По одной информации, новинка разделит платформу с Nissan Patrol, по другой – место Pajero займет новый семиместный кроссовер.Пока же в планах Mitsubishi в России - вывести на рынок обновленный кроссовер ASX. Продажи должны стартовать в апреле. Ближе к концу года в дилерских шоу-румах появится рестайлинговый внедорожник Pajero Sport. Кроме того, компания анонсировала начало сотрудничества с «Яндексом». Подробности обещают рассказать в феврале.
2020-01-23
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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