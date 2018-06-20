20 июня 2018, 18:08
Дилеры распродают последние Skoda Yeti
Компания Skoda постепенно выводит кроссовер Yeti с мировых рынков. В феврале была прекращена российская сборка модели, которая осуществлялась на мощностях ГАЗа. Сейчас дилеры чешской марки распродают последние экземпляры Yeti. По их словам, осталось реализовать около сотни кроссоверов.
Ранее мы писали
Российские перспективы нового вседорожника Skoda Karoq в России пока туманны. При этом на заметно более слабом ...Читать далее
В Европе место в модельном ряду Skoda, освободившееся после ухода Yeti, тут же занял новый кроссовер Karoq (на втором фото). В России окончательного решения о выводе новинки на рынок пока не принято. Поэтому растянутое завершение продаж Yeti может оказаться только на руку чешской марке. Ведь модель занимает актуальную сейчас нишу компактных кроссоверов. Skoda Karoq, если и появится на российском рынке, то ближе к концу года.
Сейчас для кроссовера Yeti предлагается выбор из трех моторов (от 110 л.с. до 152 л.с.) и трех уровней оснащения. Цена базовой комплектации Active с 1,6-литровым (110 л.с.) двигателем и 5-ступенчатой «механикой» начинается от 1 069 000 рублей. В моторную гамму европейского кроссовера Skoda Karoq входят два бензиновых и два дизельных двигателя мощностью 115 л.с., 150 л.с. и 190 л.с. Цены в Европе начинаются от 27 тысяч евро (около 1,9 млн рублей по нынешнему курсу).
Новости и статьи по теме
Сделано для России: ТОП-5 седанов с высоким клиренсом
06.04.2018, 01:27
«Еврокар» начинает собирать Skoda Karoq и грезит электромобилями
18.03.2018, 09:33
Skoda Octavia доступна в стартовых комплектациях
18.02.2018, 21:14
По медвежьей земле на «медвежьем» Skoda Kodiaq
03.11.2017, 09:27
Золотая эра Skoda: модели Favorit исполнилось 30 лет
19.09.2017, 13:00
Вместо тысячи SUV: ТОП-5 вседорожных универсалов
21.07.2017, 20:47
Новости и статьи по теме
Сделано для России: ТОП-5 седанов с высоким клиренсом
06.04.2018, 01:27
«Еврокар» начинает собирать Skoda Karoq и грезит электромобилями
18.03.2018, 09:33
Skoda Octavia доступна в стартовых комплектациях
18.02.2018, 21:14
По медвежьей земле на «медвежьем» Skoda Kodiaq
03.11.2017, 09:27
Золотая эра Skoda: модели Favorit исполнилось 30 лет
19.09.2017, 13:00
Вместо тысячи SUV: ТОП-5 вседорожных универсалов
21.07.2017, 20:47
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Купил недавно Йетти 2010 года, 1,2 литра, 105 лошадок, с пробегом 73 тыс. Машину взял у знакомого, знаю всю историю этого авто, с движком было все ок, с ней все было ок, все через официального дилера и сервис. Прошла все процедуры перед продажей. Через 2 месяца стала глохнуть. Потребовался серьезный ...
Не верьте, сервис, как кстати и автомобиль прекрасные! Был у них период такой - уволили добрую половину старых мастеров, а на их место набрали молодых. Вот тогда и случались косяки с ремонтом, но это было полтора года назад. А сейчас нет проблем - менял недавно передние рычаги в подвеске и рулевые наконечники ...
1.2 робот. 105 лошадей. неожиданно хорошее впечатление оставляет чех.
Интересные разделы
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве
В избранное