20 июня 2018, 18:08

Дилеры распродают последние Skoda Yeti

Компания Skoda постепенно выводит кроссовер Yeti с мировых рынков. В феврале была прекращена российская сборка модели, которая осуществлялась на мощностях ГАЗа. Сейчас дилеры чешской марки распродают последние экземпляры Yeti. По их словам, осталось реализовать около сотни кроссоверов.
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Дилеры распродают последние Skoda Yeti Skoda Yeti, Skoda Karoq
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В мае российские дилеры Skoda продали 252 кроссовера Yeti. Это в полтора раза меньше, чем месяцем раньше. Но в целом за первые пять месяцев 2018 года было реализовано на четверть больше экземпляров модели, чем за аналогичный период прошлого года. Это отчасти объясняется тем, что цена кроссовера не менялась с июня 2017 года - в отличие от других моделей и брендов, прайс-листы которых переписывали как в начале года, так и весной после очередного скачка курса рубля.

В Европе место в модельном ряду Skoda, освободившееся после ухода Yeti, тут же занял новый кроссовер Karoq (на втором фото). В России окончательного решения о выводе новинки на рынок пока не принято. Поэтому растянутое завершение продаж Yeti может оказаться только на руку чешской марке. Ведь модель занимает актуальную сейчас нишу компактных кроссоверов. Skoda Karoq, если и появится на российском рынке, то ближе к концу года.

Сейчас для кроссовера Yeti предлагается выбор из трех моторов (от 110 л.с. до 152 л.с.) и трех уровней оснащения. Цена базовой комплектации Active с 1,6-литровым (110 л.с.) двигателем и 5-ступенчатой «механикой» начинается от 1 069 000 рублей. В моторную гамму европейского кроссовера Skoda Karoq входят два бензиновых и два дизельных двигателя мощностью 115 л.с., 150 л.с. и 190 л.с. Цены в Европе начинаются от 27 тысяч евро (около 1,9 млн рублей по нынешнему курсу).
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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Skoda Yeti
Купил недавно Йетти 2010 года, 1,2 литра, 105 лошадок, с пробегом 73 тыс. Машину взял у знакомого, знаю всю историю этого авто, с движком было все ок, с ней все было ок, все через официального дилера и сервис. Прошла все процедуры перед продажей. Через 2 месяца стала глохнуть. Потребовался серьезный ...
Валера
Skoda: Московское досье
Не верьте, сервис, как кстати и автомобиль прекрасные! Был у них период такой - уволили добрую половину старых мастеров, а на их место набрали молодых. Вот тогда и случались косяки с ремонтом, но это было полтора года назад. А сейчас нет проблем - менял недавно передние рычаги в подвеске и рулевые наконечники ...
Кирилл
Тест Skoda Yeti: прирученный зверек
1.2 робот. 105 лошадей. неожиданно хорошее впечатление оставляет чех.
дмитрий
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Дилеры распродают последние Skoda Yeti
{{material_122813}}В мае российские дилеры Skoda продали 252 кроссовера Yeti. Это в полтора раза меньше, чем месяцем раньше. Но в целом за первые пять месяцев 2018 года было реализовано на четверть больше экземпляров модели, чем за аналогичный период прошлого года. Это отчасти объясняется тем, что цена кроссовера не менялась с июня 2017 года - в отличие от других моделей и брендов, прайс-листы которых переписывали как в начале года, так и весной после очередного скачка курса рубля.В Европе место в модельном ряду Skoda, освободившееся после ухода Yeti, тут же занял новый кроссовер Karoq (на втором фото). В России окончательного решения о выводе новинки на рынок пока не принято. Поэтому растянутое завершение продаж Yeti может оказаться только на руку чешской марке. Ведь модель занимает актуальную сейчас нишу компактных кроссоверов. Skoda Karoq, если и появится на российском рынке, то ближе к концу года.Сейчас для кроссовера Yeti предлагается выбор из трех моторов (от 110 л.с. до 152 л.с.) и трех уровней оснащения. Цена базовой комплектации Active с 1,6-литровым (110 л.с.) двигателем и 5-ступенчатой «механикой» начинается от 1 069 000 рублей. В моторную гамму европейского кроссовера Skoda Karoq входят два бензиновых и два дизельных двигателя мощностью 115 л.с., 150 л.с. и 190 л.с. Цены в Европе начинаются от 27 тысяч евро (около 1,9 млн рублей по нынешнему курсу).
2018-06-20
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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