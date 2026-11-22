Заменит ли новый кроссовер LADA Azimut ушедшие иномарки и в чем он уступает Niva

Дилеры ждут интереса к LADA Azimut от владельцев Vesta и Niva. Среди потенциальных покупателей называют и владельцев Renault и Nissan. Продажи в большинстве центров начнутся 1 декабря 2026 года. Выпуск пока отстает от цели на 2027-й.

Дилеры ждут интереса к LADA Azimut от владельцев Vesta и Niva. Среди потенциальных покупателей называют и владельцев Renault и Nissan. Продажи в большинстве центров начнутся 1 декабря 2026 года. Выпуск пока отстает от цели на 2027-й.

У стартовых версий LADA Azimut будет передний привод. Для владельцев Niva, которым нужна машина для сложных покрытий, это важное ограничение. Дорожный просвет кроссовера составляет 208 мм, но сам по себе клиренс не заменяет полный привод. Серийное производство среднеразмерной модели началось 25 сентября 2026 года в Тольятти.

Коммерческий директор сети «Прагматика» Александр Шапринский сообщил «Российской газете», что обращений по новинке уже немало. Потенциальных покупателей он видит среди нынешних владельцев LADA и владельцев Renault и Nissan. В числе возможной аудитории он назвал и покупателей китайских компактных SUV. Интерес к этому сегменту дилеры обсуждали и вокруг Changan UNI-Z.

Для владельца Vesta переход на Azimut означает смену седана или универсала на более высокий автомобиль. У покупателей Niva другой критерий: передний привод начальных версий может ограничить выбор для поездок по сложным покрытиям. Для стартовых версий заявлены два атмосферных бензиновых двигателя. Первый, объемом 1,6 литра и мощностью 120 л.с., работает с механической коробкой передач. Второй, объемом 1,8 литра и мощностью 132 л.с., сочетается с бесступенчатой трансмиссией. В 2027 году гамму планируют дополнить 1,5-литровым турбомотором примерно на 150 л.с. и классической автоматической коробкой передач.

Интерес владельцев Renault и Nissan Шапринский связывает с поиском замены автомобилям ушедших брендов. Сколько обращений приходится на каждую группу и какова доля будущих заказчиков, дилер не раскрыл. В оснащении Azimut заявлены панорамная крыша и двухзонный климат-контроль. Также предусмотрен электропривод двери багажника. Задний ряд складывается в пропорции 60:40 и образует ровную погрузочную площадку.

У плана АвтоВАЗа есть и производственная сторона. Президент предприятия Максим Соколов сообщил, что сейчас выпускается около 50 Azimut в сутки, или примерно 250 в неделю. Если сохранять подобный недельный темп 52 недели подряд, получится около 13 тыс. машин. План на 2027 год - произвести и реализовать не менее 20 тыс. кроссоверов. Для этого понадобится выпускать в среднем около 385 машин еженедельно, на 54% больше нынешнего темпа. Как сообщил Максим Соколов, АвтоВАЗ намерен постепенно наращивать выпуск до конца 2026 года и после новогодних каникул, ориентируясь на фактический спрос. Максимальная мощность линии оценивается в 70 тыс. автомобилей в год.

Продажи в большинстве дилерских центров начнутся 1 декабря 2026 года. Автомобили уже направляются дилерам автовозами. О начале продаж заявил президент АвтоВАЗа. Цена пока не опубликована. Ориентир - примерно на 10% ниже сопоставимых комплектаций конкурентов.