Дилеры рассказали, можно ли купить иномарку с заводской гарантией

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Журналисты портала «Тарантас Ньюс» поговорили с менеджерами нескольких дилерских центров и узнали, можно ли сейчас купить автомобиль с заводской гарантией. Оказалось, что не все так безнадежно, как можно было предположить заранее. Как минимум у двух московских дилеров остались в наличии иномарки, ввезенные в страну еще до вступления в силу санкций.

Например, в одном автосалоне за 2,5 млн рублей продают Kia Cerato с «механикой» и 5-летней заводской гарантией. В другом от прежних времен остался абсолютно новый флагманский лифтбек Skoda Superb 2022 года выпуска с 3-летней гарантией автопроизводителя. Автомобиль продают за 4,6 млн рублей.

Еще один вариант купить машину с заводской гарантией – подержанные машины, у которых гарантийный срок еще не истек. Альтернативу им составляют новые автомобили китайских брендов, официально поставляемые в Россию или «параллельные» машины с частной гарантией от дилера.

Упомянутые модели: KIA Cerato (от 1 019 900 Р ) , Skoda Superb (от 1 386 000 Р )

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