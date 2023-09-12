Дилеры рассказали, можно ли купить иномарку с заводской гарантией
Например, в одном автосалоне за 2,5 млн рублей продают Kia Cerato с «механикой» и 5-летней заводской гарантией. В другом от прежних времен остался абсолютно новый флагманский лифтбек Skoda Superb 2022 года выпуска с 3-летней гарантией автопроизводителя. Автомобиль продают за 4,6 млн рублей.
Еще один вариант купить машину с заводской гарантией – подержанные машины, у которых гарантийный срок еще не истек. Альтернативу им составляют новые автомобили китайских брендов, официально поставляемые в Россию или «параллельные» машины с частной гарантией от дилера.
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-
12.05.2023, 08:02
Skoda рассказала, когда выйдет новый Kodiaq (и новый Superb тоже)
Skoda сообщила, что новые Kodiaq и Superb дошли до финальной стадии дорожных испытаний и практически готовы к выходу на рынок. Компания назвала сроки премьеры.Читать далее
-
11.03.2023, 23:05
5 интересных иномарок, появившихся в России в марте 2023 года
Март 2023 года ознаменовался появлением в нашей стране сразу нескольких интересных новинок. По схеме параллельного импорта начали поступать иномарки, относящиеся к бюджетному сегменту.Читать далее
-
23.01.2023, 00:01
Автомобили Kia теперь собирают в Казахстане
С конвейера завода Allur в Костанае сошли первые кроссоверы Kia Sportage. В торжественной церемонии запуска производства принял участие лично президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.Читать далее
-
03.11.2022, 11:30
На фоне всем понятных проблем Skoda Auto радуется успехам на рынке Индии
Несмотря на сложную конъюнктуру рынка, Skoda Auto за первые три квартала 2022 года получила операционную прибыль в размере 856 млн евро (-4,9% по сравнению с предыдущим годом). Читать далее
-
19.10.2022, 17:38
Škoda Auto передала полиции Чехии 40 новых автомобилей Superb Combi
Компания Škoda передала полиции города Млада-Болеслав 40 автомобилей Superb Combi, которые будут осуществлять контроль за автомобильным движением на чешских автомагистралях. Все они оснащены специальным оборудованием для «охоты» на неправильно передвигающиеся автомобили.Читать далее
- 6 640 000 РKIA Cerato 2021 в Москве
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