Российский авторынок сжимается: запасы машин у дилеров тают на глазах — названа причина

26 февраля 2026, 11:54
Дилеры резко сократили запасы новых авто: на складах осталось 130 тысяч машин
Дилеры резко сократили запасы новых авто: на складах осталось 130 тысяч машин
Вышло исследование: на складах дилеров почти 130 тысяч новых авто, но это на 15% меньше, чем год назад. Почему склады пустеют, а скидки становятся редкостью - мало кто знает. Какие марки рискуют уйти в минус и что ждет покупателей в ближайшие месяцы - объясняем подробно.
Российский авторынок в феврале 2026 года демонстрирует смену тренда: предложение новых машин заметно сокращается. На онлайн-площадках выставлено около 130 тысяч автомобилей, что на 15% меньше, чем год назад. Это означает, что эпоха огромных складов и щедрых скидок постепенно уходит в прошлое, хотя о тотальном дефиците речь пока не идет.
Наиболее ощутимо сократили свои запасы китайские бренды, которые еще недавно задавали тон на рынке. Haval, Geely и Changan за год уменьшили количество машин у дилеров на 35–57%. Например, у Geely на складах осталось всего около девяти тысяч автомобилей, а продажи упали до пяти тысяч в месяц. Дилеры вынуждены работать с минимальными стоками, чтобы не замораживать средства в товаре, поэтому покупателям в ближайшее время не стоит рассчитывать на крупные дисконты.
На этом фоне выделяется Chery, которая, вопреки общему движению, нарастила присутствие. На складах марки скопилось почти 20 тысяч машин, что на 5% больше прошлогоднего показателя. Благодаря поддержке дистрибьютора и скидкам, доходящим до полумиллиона рублей, автомобили Chery пока сохраняют привлекательность для потребителей, однако аналитики прогнозируют возможный пересмотр ценовой политики уже весной.
Лидером по абсолютному количеству машин остается отечественная Lada с 21,3 тысячи автомобилей в наличии. Этого объема хватит примерно на месяц продаж при текущем среднем темпе реализации в 57–58 контрактов на дилера. Неожиданный рост показала марка Solaris, увеличившая свое присутствие на агрегаторах в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом, войдя в десятку самых продаваемых.
В то же время такие бренды, как Evolute и Voyah, напротив, столкнулись с переизбытком предложения. У липецких дилеров скопилось 900 и 2600 машин соответственно, что может подтолкнуть их к распродажам, если спрос в ближайшее время не активизируется.
Эксперты связывают текущую ситуацию с оптимизацией складских запасов на фоне высоких кредитных ставок и длительных праздников в Китае. Если в марте покупательская активность не восстановится, дилеры могут пойти на точечные распродажи ниже закупочных цен. Однако в условиях общего роста стоимости автомобилей рассчитывать на возврат к масштабным скидкам прошлых лет не приходится.
-
27.02.2026, 18:27
Polaris делает ставку на эксклюзивность: представлены лимитированные версии Slingshot 2026 года
Polaris вновь удивляет поклонников трехколесных спорткаров: в 2026 году компания представила новую лимитированную версию Slingshot, но на этот раз без технических новшеств. Почему производитель делает ставку на эксклюзивность и как это повлияет на рынок - разбираемся в деталях.Читать далее
-
27.02.2026, 18:13
Два искусственных интеллекта впервые управляли одним боевым дроном одновременно — что скрывают новые технологии
Впервые в истории два независимых искусственных интеллекта одновременно управляли одним боевым дроном. Американские компании Anduril и Shield AI провели эксперимент, который может изменить подход к военным технологиям. Почему это событие вызвало такой резонанс - разбираемся в материале.Читать далее
-
27.02.2026, 17:58
Cadillac Vistiq с шестью местами и пятизонным климатом появится в России: раскрыты детали поставок
В России готовятся к старту продаж нового Cadillac Vistiq - электрического SUV с шестью местами и уникальным климат-контролем. Почему эта модель может изменить представление о премиальных авто, и какие опции удивят даже опытных водителей - разбираемся подробно.Читать далее
-
27.02.2026, 17:44
Ошибка искусственного интеллекта в Lynk & Co Z20: почему произошла ночная авария из-за сбоя фар
В Китае произошел инцидент с электрокроссовером Lynk & Co Z20: ночью система ИИ по ошибке выключила фары после голосовой команды. Водитель не смог вернуть свет, и машина врезалась в ограждение. Почему это важно для всех, кто доверяет электронике - в нашем материале.Читать далее
-
27.02.2026, 17:26
AMR 2026 в Пекине: новые стандарты диагностики и сервис для электромобилей и ДВС
В 2026 году AMR в Пекине обещает стать ключевым событием для рынка автосервиса. В центре внимания - умная диагностика, сервис для электромобилей и новые подходы к ремонту. Эксперты обсуждают, как изменится работа СТО и что ждет владельцев авто. Какие технологии станут стандартом уже завтра.Читать далее
-
27.02.2026, 15:26
Bugatti создал уникальный гиперкар La Perle Rare мощностью 1600 л.с. за более чем $5 млн
Bugatti представил редчайший гиперкар La Perle Rare, который сочетает в себе инженерное совершенство и уникальный дизайн. Автомобиль получил две эксклюзивные окраски и стал настоящим символом роскоши и технического прогресса. Почему эта новинка вызвала такой резонанс - разбираемся в деталях.Читать далее
-
27.02.2026, 15:01
Как Belgee меняет правила игры: локализация кроссоверов для России и адаптация автомобилей Geely
Завод Belgee в Белоруссии активно наращивает локализацию популярных кроссоверов для России. Новые детали, технологии и подходы к производству обещают изменить расстановку сил на рынке. Разбираемся, что это значит для покупателей и дилеров.Читать далее
-
27.02.2026, 13:04
Trek устраивает масштабную распродажу: электровелосипеды Electra дешевле на треть — в чем причина
Trek отмечает 50-летие и одновременно объявляет о закрытии большей части линейки Electra. Это событие сопровождается рекордными скидками на городские электровелосипеды, что может изменить рынок и привычки покупателей. Разбираемся, что происходит и почему это важно.Читать далее
-
27.02.2026, 12:01
ВАЗ-2101: как советская «Копейка» изменила представление о массовом автомобиле
ВАЗ-2101, известная как «Копейка», стала символом целой эпохи и до сих пор вызывает споры среди автолюбителей. Почему у этой модели сразу три даты рождения и чем она удивила даже итальянских инженеров - в нашем материале.Читать далее
-
27.02.2026, 11:57
Доля дилеров китайских автобусов в России снизилась в начале 2026 года
Вышло исследование: в первом квартале 2026 года число дилеров, продающих китайские автобусы, заметно уменьшилось. При этом общее количество авторизованных точек продаж и сервисных центров продолжает расти. Почему это происходит именно сейчас и какие последствия ждут рынок - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что за этими цифрами скрываются новые тенденции и вызовы для всей отрасли.Читать далее
