Российский авторынок сжимается: запасы машин у дилеров тают на глазах — названа причина

Дилеры резко сократили запасы новых авто: на складах осталось 130 тысяч машин

Вышло исследование: на складах дилеров почти 130 тысяч новых авто, но это на 15% меньше, чем год назад. Почему склады пустеют, а скидки становятся редкостью - мало кто знает. Какие марки рискуют уйти в минус и что ждет покупателей в ближайшие месяцы - объясняем подробно.

Российский авторынок в феврале 2026 года демонстрирует смену тренда: предложение новых машин заметно сокращается. На онлайн-площадках выставлено около 130 тысяч автомобилей, что на 15% меньше, чем год назад. Это означает, что эпоха огромных складов и щедрых скидок постепенно уходит в прошлое, хотя о тотальном дефиците речь пока не идет.

Наиболее ощутимо сократили свои запасы китайские бренды, которые еще недавно задавали тон на рынке. Haval, Geely и Changan за год уменьшили количество машин у дилеров на 35–57%. Например, у Geely на складах осталось всего около девяти тысяч автомобилей, а продажи упали до пяти тысяч в месяц. Дилеры вынуждены работать с минимальными стоками, чтобы не замораживать средства в товаре, поэтому покупателям в ближайшее время не стоит рассчитывать на крупные дисконты.

На этом фоне выделяется Chery, которая, вопреки общему движению, нарастила присутствие. На складах марки скопилось почти 20 тысяч машин, что на 5% больше прошлогоднего показателя. Благодаря поддержке дистрибьютора и скидкам, доходящим до полумиллиона рублей, автомобили Chery пока сохраняют привлекательность для потребителей, однако аналитики прогнозируют возможный пересмотр ценовой политики уже весной.

Лидером по абсолютному количеству машин остается отечественная Lada с 21,3 тысячи автомобилей в наличии. Этого объема хватит примерно на месяц продаж при текущем среднем темпе реализации в 57–58 контрактов на дилера. Неожиданный рост показала марка Solaris, увеличившая свое присутствие на агрегаторах в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом, войдя в десятку самых продаваемых.

В то же время такие бренды, как Evolute и Voyah, напротив, столкнулись с переизбытком предложения. У липецких дилеров скопилось 900 и 2600 машин соответственно, что может подтолкнуть их к распродажам, если спрос в ближайшее время не активизируется.

Эксперты связывают текущую ситуацию с оптимизацией складских запасов на фоне высоких кредитных ставок и длительных праздников в Китае. Если в марте покупательская активность не восстановится, дилеры могут пойти на точечные распродажи ниже закупочных цен. Однако в условиях общего роста стоимости автомобилей рассчитывать на возврат к масштабным скидкам прошлых лет не приходится.