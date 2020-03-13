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13 марта 2020, 12:10

Дилеры Skoda начали принимать заказы на базовый Karoq

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Фото: Skoda
До России добрался компактный кроссовер Skoda Karoq в базовой комплектации Active. Автомобиль с 1,4-литровым турбомотором (150 сил) и 8-диапазонным «автоматом» стоит от 1 387 000 рублей.
Дилеры Skoda начали принимать заказы на базовый Karoq

Фото: Skoda

Дилеры Skoda начали принимать заказы на базовый Karoq

Фото: Skoda

Дилеры Skoda начали принимать заказы на базовый Karoq

Фото: Skoda

Дилеры Skoda начали принимать заказы на базовый Karoq

Фото: Skoda

Дилеры Skoda начали принимать заказы на базовый Karoq

Фото: Skoda

Дилеры Skoda начали принимать заказы на базовый Karoq

Фото: Skoda

Дилеры Skoda начали принимать заказы на базовый Karoq
Дилеры Skoda начали принимать заказы на базовый Karoq
Дилеры Skoda начали принимать заказы на базовый Karoq
Дилеры Skoda начали принимать заказы на базовый Karoq
Дилеры Skoda начали принимать заказы на базовый Karoq
Дилеры Skoda начали принимать заказы на базовый Karoq
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Первоначально российским клиентам предложили Karoq в средней комплектации Ambition (от 1 499 000 рублей) и топовой Style (от 1 673 000 рублей). Сейчас покупатели могут заказать кроссовер в базовой версии Active по цене от 1 387 000 рублей. В список стандартного оснащения входят четыре подушки безопасности, обычный кондиционер, подогрев передних сидений, система Start/Stop, аудиосистема Swing с 8 динамиками, мульти-руль и функция Hands-free, светодиодные ДХО, 16-дюймовые штампованные колесные диски и докатка.

Первые покупатели смогут бесплатно дополнить комплектацию эксклюзивным и достаточно богатым пакетом опций First Edition. В него входит оборудование от «старших» комплектаций: двухзонный климат-контроль, задние датчики парковки, датчики света и дождя, передние «противотуманки», система автоматического управления головным светом, фотохромное салонное зеркало, поясничные опоры в спинках передних сидений с механической регулировкой и зеркала с подсветкой в солнцезащитных козырьках.

Кроме того, клиентам предлагают несколько пакетов опций. Круиз-контроль с ограничителем скорости, систему SmartLink, позволяющую подключать смартфон к медиасистеме, и Bluetooth оценили в 17 600 рублей. За пакет безопасности с коленной подушкой водителя и боковыми шторками безопасности попросят еще 21 600 рублей. Комплект 16-дюймовых легкосплавных колесных дисков обойдется еще в 27 000 рублей.


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Комментарии
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Отзывы по теме
В России стартовали продажи Skoda Karoq
Сходили с мужем, посмотрели, достойная модель. Есть о чем подумать. Учитывая, сколько новинок в этом году выйдет, аж глаза разбегаются.
nelf@mail.ru
В Нижнем Новгороде готовятся к выпуску Skoda Karoq
ГАЗ в своем репертуаре! Что то делаем, но что сами не знаем. Но зато по Европам автопробег устраивает, санкции виноваты, Европа, Трамп и США. Подумали бы головой, кому нужна шкода, когда за такие деньги можно легко Митцубиси аутлендер купить!
Петр
«Горячий» Skoda Karoq RS станет гибридным
Да нам бы хоть самый слабенький, базовый в Россию поставляли! Йети хорош, но давно уже требует смены поколений, почему в Skode считают, что для России больше подходит Кадьяк? Да, у нас много любителей больших кроссоверов, но немало и поклонников паркетников и популярность Йети тому в подтверждение.
Михаил
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Дилеры Skoda начали принимать заказы на базовый Karoq
{{material_128947}}Первоначально российским клиентам предложили Karoq в средней комплектации Ambition (от 1 499 000 рублей) и топовой Style (от 1 673 000 рублей). Сейчас покупатели могут заказать кроссовер в базовой версии Active по цене от 1 387 000 рублей. В список стандартного оснащения входят четыре подушки безопасности, обычный кондиционер, подогрев передних сидений, система Start/Stop, аудиосистема Swing с 8 динамиками, мульти-руль и функция Hands-free, светодиодные ДХО, 16-дюймовые штампованные колесные диски и докатка.Первые покупатели смогут бесплатно дополнить комплектацию эксклюзивным и достаточно богатым пакетом опций First Edition. В него входит оборудование от «старших» комплектаций: двухзонный климат-контроль, задние датчики парковки, датчики света и дождя, передние «противотуманки», система автоматического управления головным светом, фотохромное салонное зеркало, поясничные опоры в спинках передних сидений с механической регулировкой и зеркала с подсветкой в солнцезащитных козырьках.Кроме того, клиентам предлагают несколько пакетов опций. Круиз-контроль с ограничителем скорости, систему SmartLink, позволяющую подключать смартфон к медиасистеме, и Bluetooth оценили в 17 600 рублей. За пакет безопасности с коленной подушкой водителя и боковыми шторками безопасности попросят еще 21 600 рублей. Комплект 16-дюймовых легкосплавных колесных дисков обойдется еще в 27 000 рублей.
2020-03-13
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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