13 марта 2020, 12:10
Дилеры Skoda начали принимать заказы на базовый Karoq
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Фото: Skoda
До России добрался компактный кроссовер Skoda Karoq в базовой комплектации Active. Автомобиль с 1,4-литровым турбомотором (150 сил) и 8-диапазонным «автоматом» стоит от 1 387 000 рублей.
Фото: Skoda
Фото: Skoda
Фото: Skoda
Фото: Skoda
Фото: Skoda
Фото: Skoda
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Первые покупатели смогут бесплатно дополнить комплектацию эксклюзивным и достаточно богатым пакетом опций First Edition. В него входит оборудование от «старших» комплектаций: двухзонный климат-контроль, задние датчики парковки, датчики света и дождя, передние «противотуманки», система автоматического управления головным светом, фотохромное салонное зеркало, поясничные опоры в спинках передних сидений с механической регулировкой и зеркала с подсветкой в солнцезащитных козырьках.
Кроме того, клиентам предлагают несколько пакетов опций. Круиз-контроль с ограничителем скорости, систему SmartLink, позволяющую подключать смартфон к медиасистеме, и Bluetooth оценили в 17 600 рублей. За пакет безопасности с коленной подушкой водителя и боковыми шторками безопасности попросят еще 21 600 рублей. Комплект 16-дюймовых легкосплавных колесных дисков обойдется еще в 27 000 рублей.
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Тест-драйв Skoda Superb 1.8 TSI: в центре внимания
28.09.2018, 07:58
Тест-драйв Skoda Kodiaq 2.0 TSI: берем лучшее
21.08.2018, 14:43
Тест-драйв Skoda Kodiaq 1.4 4x4: медвежья хватка
19.11.2017, 17:11
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Сходили с мужем, посмотрели, достойная модель. Есть о чем подумать. Учитывая, сколько новинок в этом году выйдет, аж глаза разбегаются.
ГАЗ в своем репертуаре! Что то делаем, но что сами не знаем. Но зато по Европам автопробег устраивает, санкции виноваты, Европа, Трамп и США. Подумали бы головой, кому нужна шкода, когда за такие деньги можно легко Митцубиси аутлендер купить!
Да нам бы хоть самый слабенький, базовый в Россию поставляли! Йети хорош, но давно уже требует смены поколений, почему в Skode считают, что для России больше подходит Кадьяк? Да, у нас много любителей больших кроссоверов, но немало и поклонников паркетников и популярность Йети тому в подтверждение.
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