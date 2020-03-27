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27 марта 2020, 17:39

Дилеры смогут бесплатно размещать объявления на Авто.ру

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Фото: appleinsider.ru
Портал Авто.ру разработал ряд мер, направленных на поддержку отечественного автобизнеса. С 28 марта сервис станет бесплатным для размещения дилерских объявлений.
 
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Нынешние непростые времена требуют от бизнеса сплоченности. Портал Авто.ру с 28 марта на время «нерабочей недели» запускает ряд мер для поддержки автодилеров по всей России. Особые условия для них будут действовать на размещение объявлений о продаже новых и подержанных автомобилей. Например, стоимость размещения объявлений для автомобилей с пробегом на второй и последующие дни будет почти бесплатной – за символический 1 рубль в день.

В регионах, где для объявлений с новыми автомобилями действует оплата за звонки, будут учитываться только целевые звонки. Звонки по сервису, запчастям, автомобилям с пробегом учитываться не будут и станут фактически бесплатными. В регионах, где действуют тарифы на звонки по квотам, стоимость размещения снижается до 1 рубля в день. Объявления дилеров, которые продолжают принимать звонки от клиентов, будут отмечены на сайте специальным значком.

Кроме того, если пользователь добавил объявление в «Избранное», то Авто.ру уведомит об этом дилера, чтобы он мог связаться с потенциальным клиентом после выходных и не потерять контакт с ним. Антон Забранных, генеральный директор «Яндекс.Вертикали», выразил надежду, что все эти меры помогут автодилерам выстоять, не потерять покупателей и обеспечить себе отложенный спрос.

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Дилеры смогут бесплатно размещать объявления на Авто.ру
 {{material_129471}}Нынешние непростые времена требуют от бизнеса сплоченности. Портал Авто.ру с 28 марта на время «нерабочей недели» запускает ряд мер для поддержки автодилеров по всей России. Особые условия для них будут действовать на размещение объявлений о продаже новых и подержанных автомобилей. Например, стоимость размещения объявлений для автомобилей с пробегом на второй и последующие дни будет почти бесплатной – за символический 1 рубль в день.В регионах, где для объявлений с новыми автомобилями действует оплата за звонки, будут учитываться только целевые звонки. Звонки по сервису, запчастям, автомобилям с пробегом учитываться не будут и станут фактически бесплатными. В регионах, где действуют тарифы на звонки по квотам, стоимость размещения снижается до 1 рубля в день. Объявления дилеров, которые продолжают принимать звонки от клиентов, будут отмечены на сайте специальным значком.Кроме того, если пользователь добавил объявление в «Избранное», то Авто.ру уведомит об этом дилера, чтобы он мог связаться с потенциальным клиентом после выходных и не потерять контакт с ним. Антон Забранных, генеральный директор «Яндекс.Вертикали», выразил надежду, что все эти меры помогут автодилерам выстоять, не потерять покупателей и обеспечить себе отложенный спрос.
2020-03-27
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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