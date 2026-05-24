Дилеры остаются символом надежности, но проигрывают независимым сервисам в скорости и цене — обзор JD Power

24 мая 2026, 08:26
Дилеры сохраняют доверие: как меняется рынок автосервиса в США по данным JD Power
Дилеры сохраняют доверие: как меняется рынок автосервиса в США по данным JD Power
Исследование JD Power показывает: американцы стали экономнее, но по-прежнему доверяют дилерам сложный ремонт. Независимые сервисы выигрывают в скорости и цене, но уступают в доверии. Почему это важно для рынка - в нашем материале.
Рынок автосервиса в США переживает перемены: владельцы автомобилей стали внимательнее относиться к расходам, но при этом хотят получить быстрый и качественный ремонт. По данным JD Power, несмотря на растущую популярность независимых сервисов, именно официальные дилеры остаются символом надежности и постоянного обращения для большинства производителей.
В последние годы дилерские центры часто критиковали за навязчивые методы продаж и дополнительные услуги, которые приводят к существенному удорожанию обслуживания. Всплеск цен, разговоры о дефиците и агрессивные предложения по кредитованию стали привычными для покупателей. Некоторые автопроизводители даже публично призывали дилеров извлечь выгоду из чрезмерных наценок.
Ситуация дошла до того, что Федеральная торговая комиссия США (FTC) попыталась ввести новые правила — CARS rule, чтобы пресечь недобросовестные практики. Однако Национальная ассоциация автомобильных дилеров (NADA) добилась отмены этих изменений в суде. Тем не менее, давление со стороны регуляторов заставило часть дилеров стать прозрачнее и пересмотреть завышенные цены.
На фоне этих изменений появились сервисы, которые берут на себя взаимодействие с дилерами за клиента. Однако в некоторых штатах, например в Северной Каролине, такие компании обязаны получать брокерскую лицензию, что усложняет их работу.
JD Power отмечает: несмотря на всю сложность ситуации, большинство американских водителей продолжают доверять дилерам, особенно когда речь идет о сложном ремонте или замене важных деталей. Официальные сервисы выигрывают за счет квалифицированных специалистов и доступа к запчастям. Однако для простых операций — замены масла, шин или технического обслуживания — чаще всего выбирают независимые мастерские. Причина проста: такие сервисы работают быстрее и дешевле, что особенно важно для владельцев автомобилей старше 10 лет.
Средний возраст автомобилей в США составляет около 13 лет, и это влияет на выбор места обслуживания. Старые машины проще ремонтировать, а их владельцы не готовы переплачивать за бренд дилера. Независимые сервисы все чаще берут на себя рутинные задачи, хотя уровень доверия к ним ниже, чем к официальным центрам.
Если дилеры смогут ускорить и удешевить базовое обслуживание, независимые мастерские могут потерять часть клиентов. Однако быстро внедрить такие изменения сложно: дилеры зависят от политики автопроизводителей и не могут резко снизить цены без согласования. Кроме того, сказываются инфляция и рост затрат на персонал и обеспечение развития новых сервисных программ.
Для российских автолюбителей, имеющих опыт в США, можно отметить: самостоятельное обслуживание — например, замена масла или колодок — становится всё более популярным благодаря доступности инструкций и программам лояльности в магазинах автозапчастей. Это позволяет экономить и лучше понимать свой автомобиль. Важно помнить, что выбор между дилером и независимым сервисом зависит от сложности работы, возраста машины и личных приоритетов владельца.
В целом, на рынке прослеживается следующая тенденция: доверие к дилерам сохраняется, но скорость и экономия всё чаще заставляют водителей искать альтернативы. Для рынка это сигнал к переменам.
Похожие материалы
-
24.05.2026, 16:39
Пять самых доступных российских кроссоверов: цены до 2,5 млн рублей
В России появились новые бюджетные кроссоверы. Эксперты выбрали пять самых доступных моделей. Узнайте, что входит в базовые комплектации. Сравните характеристики и цены.Читать далее
-
24.05.2026, 13:29
Как заработать на б/у авто в 2026 году: инсайды форума АСП-АВТОСТАТ, которые нельзя пропустить
Секреты прибыльного автобизнеса в эпоху перемен. Как заработать на пробеге, сервисе и дилерстве, когда правила игры меняются? Инсайды, которые определят будущее вторичного рынка. Узнайте первыми.Читать далее
-
24.05.2026, 13:08
Надежность китайских автомобилей в 2026: неожиданные лидеры и новые тренды рынка
Рынок автомобилей в России меняется: новые бренды занимают лидирующие позиции в рейтинге надежности. Четыре модели из топа уже доступны у дилеров, а спрос на них растет. Почему это важно для покупателей - в нашем материале.Читать далее
-
24.05.2026, 12:58
Двукратный чемпион NASCAR Кайл Буш скончался после резкого ухудшения здоровья
Смерть Кайла Буша стала неожиданной для мира автоспорта. За последние недели его состояние резко ухудшилось, а причины трагедии до сих пор не раскрыты. В материале - детали последних дней гонщика и возможные версии развития событий.Читать далее
-
24.05.2026, 06:44
Цены на новые авто в России: неожиданные снижения и резкие подорожания
В первом квартале 2026 года сразу десять автопроизводителей изменили цены на новые автомобили в России. Семь брендов повысили стоимость, а три - снизили, что стало неожиданным сигналом для рынка. Разбираемся, как это повлияет на выбор покупателей и динамику цен.Читать далее
-
24.05.2026, 06:38
Lada Niva Travel и Renault Duster: сравнение комфорта, оснащения и проходимости
Lada Niva Travel с обновленным мотором и Renault Duster второго поколения оказались в одной ценовой категории. Сравнение этих внедорожников выявило важные различия в комфорте, оснащении и возможностях на бездорожье, что особенно актуально для российских покупателей в 2026 году.Читать далее
-
24.05.2026, 06:07
Скоростные штрафы: что реально изменилось и почему водителям стоит быть внимательнее
В сети активно обсуждают слухи о снижении нештрафуемого порога превышения скорости до 10 км/ч. Официально правила не менялись, но камеры стали фиксировать нарушения точнее. Разбираемся, что это значит для водителей и как изменились штрафы.Читать далее
-
24.05.2026, 05:50
Кто и как зарабатывает на штрафах с дорожных камер в России: схема, цифры, интересы
В России дорожные камеры - не только инструмент безопасности, но и источник дохода для частных компаний. Разбираемся, кто владеет комплексами фиксации нарушений, как формируются выплаты и почему эта система вызывает вопросы у автомобилистов именно сейчас.Читать далее
-
24.05.2026, 05:21
РЖД запускает капсульные вагоны: индивидуальные места, новая эргономика и приватность
В 2026 году на российских железных дорогах появятся капсульные вагоны с индивидуальными спальными местами, шумоизоляцией и персональными удобствами. Это решение может изменить привычный формат поездок и задать новые стандарты комфорта для пассажиров, ценящих личное пространство.Читать далее
-
24.05.2026, 05:13
Почему Haval M6 стал драйвером роста выручки завода в Калуге в 29 раз
Завод «ПСМА Рус» в Калуге смог увеличил выручку в 29 раз благодаря запуску производства Haval M6. Модель быстро стала самой доступной в своем классе, несмотря на компромиссную комплектацию. Почему россияне выбирают именно этот кроссовер - в нашем материале.Читать далее
Похожие материалы
-
24.05.2026, 16:39
Пять самых доступных российских кроссоверов: цены до 2,5 млн рублей
В России появились новые бюджетные кроссоверы. Эксперты выбрали пять самых доступных моделей. Узнайте, что входит в базовые комплектации. Сравните характеристики и цены.Читать далее
-
24.05.2026, 13:29
Как заработать на б/у авто в 2026 году: инсайды форума АСП-АВТОСТАТ, которые нельзя пропустить
Секреты прибыльного автобизнеса в эпоху перемен. Как заработать на пробеге, сервисе и дилерстве, когда правила игры меняются? Инсайды, которые определят будущее вторичного рынка. Узнайте первыми.Читать далее
-
24.05.2026, 13:08
Надежность китайских автомобилей в 2026: неожиданные лидеры и новые тренды рынка
Рынок автомобилей в России меняется: новые бренды занимают лидирующие позиции в рейтинге надежности. Четыре модели из топа уже доступны у дилеров, а спрос на них растет. Почему это важно для покупателей - в нашем материале.Читать далее
-
24.05.2026, 12:58
Двукратный чемпион NASCAR Кайл Буш скончался после резкого ухудшения здоровья
Смерть Кайла Буша стала неожиданной для мира автоспорта. За последние недели его состояние резко ухудшилось, а причины трагедии до сих пор не раскрыты. В материале - детали последних дней гонщика и возможные версии развития событий.Читать далее
-
24.05.2026, 06:44
Цены на новые авто в России: неожиданные снижения и резкие подорожания
В первом квартале 2026 года сразу десять автопроизводителей изменили цены на новые автомобили в России. Семь брендов повысили стоимость, а три - снизили, что стало неожиданным сигналом для рынка. Разбираемся, как это повлияет на выбор покупателей и динамику цен.Читать далее
-
24.05.2026, 06:38
Lada Niva Travel и Renault Duster: сравнение комфорта, оснащения и проходимости
Lada Niva Travel с обновленным мотором и Renault Duster второго поколения оказались в одной ценовой категории. Сравнение этих внедорожников выявило важные различия в комфорте, оснащении и возможностях на бездорожье, что особенно актуально для российских покупателей в 2026 году.Читать далее
-
24.05.2026, 06:07
Скоростные штрафы: что реально изменилось и почему водителям стоит быть внимательнее
В сети активно обсуждают слухи о снижении нештрафуемого порога превышения скорости до 10 км/ч. Официально правила не менялись, но камеры стали фиксировать нарушения точнее. Разбираемся, что это значит для водителей и как изменились штрафы.Читать далее
-
24.05.2026, 05:50
Кто и как зарабатывает на штрафах с дорожных камер в России: схема, цифры, интересы
В России дорожные камеры - не только инструмент безопасности, но и источник дохода для частных компаний. Разбираемся, кто владеет комплексами фиксации нарушений, как формируются выплаты и почему эта система вызывает вопросы у автомобилистов именно сейчас.Читать далее
-
24.05.2026, 05:21
РЖД запускает капсульные вагоны: индивидуальные места, новая эргономика и приватность
В 2026 году на российских железных дорогах появятся капсульные вагоны с индивидуальными спальными местами, шумоизоляцией и персональными удобствами. Это решение может изменить привычный формат поездок и задать новые стандарты комфорта для пассажиров, ценящих личное пространство.Читать далее
-
24.05.2026, 05:13
Почему Haval M6 стал драйвером роста выручки завода в Калуге в 29 раз
Завод «ПСМА Рус» в Калуге смог увеличил выручку в 29 раз благодаря запуску производства Haval M6. Модель быстро стала самой доступной в своем классе, несмотря на компромиссную комплектацию. Почему россияне выбирают именно этот кроссовер - в нашем материале.Читать далее