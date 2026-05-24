Автор: Мария Степанова

24 мая 2026, 08:26

Дилеры сохраняют доверие: как меняется рынок автосервиса в США по данным JD Power

Дилеры остаются символом надежности, но проигрывают независимым сервисам в скорости и цене — обзор JD Power

Исследование JD Power показывает: американцы стали экономнее, но по-прежнему доверяют дилерам сложный ремонт. Независимые сервисы выигрывают в скорости и цене, но уступают в доверии. Почему это важно для рынка - в нашем материале.

Рынок автосервиса в США переживает перемены: владельцы автомобилей стали внимательнее относиться к расходам, но при этом хотят получить быстрый и качественный ремонт. По данным JD Power, несмотря на растущую популярность независимых сервисов, именно официальные дилеры остаются символом надежности и постоянного обращения для большинства производителей.

В последние годы дилерские центры часто критиковали за навязчивые методы продаж и дополнительные услуги, которые приводят к существенному удорожанию обслуживания. Всплеск цен, разговоры о дефиците и агрессивные предложения по кредитованию стали привычными для покупателей. Некоторые автопроизводители даже публично призывали дилеров извлечь выгоду из чрезмерных наценок.

Ситуация дошла до того, что Федеральная торговая комиссия США (FTC) попыталась ввести новые правила — CARS rule, чтобы пресечь недобросовестные практики. Однако Национальная ассоциация автомобильных дилеров (NADA) добилась отмены этих изменений в суде. Тем не менее, давление со стороны регуляторов заставило часть дилеров стать прозрачнее и пересмотреть завышенные цены.

На фоне этих изменений появились сервисы, которые берут на себя взаимодействие с дилерами за клиента. Однако в некоторых штатах, например в Северной Каролине, такие компании обязаны получать брокерскую лицензию, что усложняет их работу.

JD Power отмечает: несмотря на всю сложность ситуации, большинство американских водителей продолжают доверять дилерам, особенно когда речь идет о сложном ремонте или замене важных деталей. Официальные сервисы выигрывают за счет квалифицированных специалистов и доступа к запчастям. Однако для простых операций — замены масла, шин или технического обслуживания — чаще всего выбирают независимые мастерские. Причина проста: такие сервисы работают быстрее и дешевле, что особенно важно для владельцев автомобилей старше 10 лет.

Средний возраст автомобилей в США составляет около 13 лет, и это влияет на выбор места обслуживания. Старые машины проще ремонтировать, а их владельцы не готовы переплачивать за бренд дилера. Независимые сервисы все чаще берут на себя рутинные задачи, хотя уровень доверия к ним ниже, чем к официальным центрам.

Если дилеры смогут ускорить и удешевить базовое обслуживание, независимые мастерские могут потерять часть клиентов. Однако быстро внедрить такие изменения сложно: дилеры зависят от политики автопроизводителей и не могут резко снизить цены без согласования. Кроме того, сказываются инфляция и рост затрат на персонал и обеспечение развития новых сервисных программ.

Для российских автолюбителей, имеющих опыт в США, можно отметить: самостоятельное обслуживание — например, замена масла или колодок — становится всё более популярным благодаря доступности инструкций и программам лояльности в магазинах автозапчастей. Это позволяет экономить и лучше понимать свой автомобиль. Важно помнить, что выбор между дилером и независимым сервисом зависит от сложности работы, возраста машины и личных приоритетов владельца.

В целом, на рынке прослеживается следующая тенденция: доверие к дилерам сохраняется, но скорость и экономия всё чаще заставляют водителей искать альтернативы. Для рынка это сигнал к переменам.

