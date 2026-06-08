Почему подержанные машины у дилеров стали выгоднее - новые тенденции рынка

8 июня 2026, 17:33
Дилеры увеличили скидки на авто с пробегом: до 35% предложений со снижением цены
Дилеры увеличили скидки на авто с пробегом: до 35% предложений со снижением цены
В России растет число авто с пробегом со скидками. Дилеры предлагают больше выгодных условий. Средний размер скидки увеличился. Узнайте, что изменилось на рынке подержанных машин с начала года.
В 2026 году российский рынок автомобилей с пробегом заметно изменился: дилеры стали активнее предлагать скидки на подержанные машины. По информации Авто.ру Бизнес, за первые пять месяцев года доля объявлений со сниженной ценой выросла до 35%, а средний размер скидки достиг 4,5%. Это связано с тем, что крупные автосалоны нарастили запасы и стремятся быстрее реализовать автомобили.
С января по май 2026 года на фоне уменьшения числа частных продавцов доля дилерских предложений увеличилась с 13 до 16%. В результате покупатели получили больше возможностей выбрать машину с выгодными условиями. Особенно заметно это в крупных городах: в Москве, Санкт-Петербурге и области средний размер скидки на подержанные авто достиг 6%. В других регионах, например, в Приволжском и Уральском округах, скидки составляют около 3%, а на юге страны - 3,5%.
Дилеры делают акцент на автомобилях не старше 10 лет: такие машины составляют 70% их ассортимента, тогда как у частных продавцов преобладают более возрастные экземпляры. Средняя стоимость подержанного авто у дилера сейчас составляет 2,27 млн рублей. Кроме того, примерно треть объявлений сопровождается дополнительными скидками при оформлении трейд-ин, страховки или кредита. Обычно такие предложения позволяют сэкономить от 2 до 5%, но иногда скидки достигают 10%.
Эксперты отмечают, что активность дилеров на вторичном рынке поддерживается снижением ставки рефинансирования и изменениями валютных курсов. Это, в сочетании с ростом спроса, стимулирует появление новых выгодных предложений. Теперь для поиска подходящего варианта не требуется посещать множество автосалонов - современные онлайн-сервисы позволяют быстро сравнить условия и выбрать оптимальный автомобиль.
Рынок подержанных легковых автомобилей в России продолжает расти четвертый год подряд. За январь-апрель 2026 года объем продаж на вторичном рынке достиг почти 1,87 млн машин, что на 5% больше, чем годом ранее. Как пишет Автоновости дня, эксперты также подсчитали, сколько стоит содержание автомобиля с пробегом не старше 10 лет, учитывая расходы на топливо, страховку, транспортный налог и ежегодное техническое обслуживание.
Похожие материалы
-
10.06.2026, 20:37
Rivian R2 получит автопилот 4 уровня к 2030 году - амбиции и риски для рынка
Rivian делает ставку на собственные технологии автономного вождения: глава компании RJ Scaringe пообещал вывести на рынок автомобили с Level-3 уже к 2028 году, а к 2030 - довести их до Level-4. Это может изменить баланс сил среди производителей электромобилей и усилить конкуренцию с Tesla.Читать далее
-
10.06.2026, 20:20
Lada Azimut выходит на рынок: новые моторы для Vesta и Niva Legend в 2026 году
АвтоВАЗ готовит масштабное обновление модельного ряда: в 2026 году появится кроссовер Lada Azimut, а Vesta и Niva Legend получат новые двигатели и расширенные опции. Компания делает ставку на экспорт и развитие дилерской сети, чтобы сохранить лидерство на рынке.Читать далее
-
10.06.2026, 20:01
Lada Iskra SW Cross и Vesta SW Cross: разница в комплектациях, моторах и цене
В 2026 году на российском рынке появились сразу два кросс-универсала от Лады: Iskra SW Cross и Vesta SW Cross. Мы разобрали их оснащение, технические параметры и стоимость, чтобы понять, какая модель лучше отвечает современным требованиям водителей.Читать далее
-
10.06.2026, 19:22
В Москве разрешат самозанятым таксистам работать без столичной регистрации
Власти Москвы готовят изменения для таксистов: самозанятые смогут официально работать без местной регистрации. Это решение может повлиять на дефицит водителей и сделать профессию доступнее, что особенно актуально на фоне роста спроса на такси.Читать далее
-
10.06.2026, 16:53
Belgee X50 исчез с российского сайта: что происходит с популярным кроссовером
Самый востребованный кроссовер Belgee X50 неожиданно пропал с официального сайта бренда в России. Теперь на портале представлены только три модели, а сам X50 остается доступен лишь в Беларуси. Почему это важно для покупателей и что может ждать рынок - разбираемся в деталях. Читать далее
-
10.06.2026, 16:36
Какие марки такси чаще всего попадают в аварии: свежие данные страховых
Страховые компании раскрыли неожиданные детали: именно бюджетные автомобили такси чаще оказываются участниками аварий. Эксперты объяснили, почему массовые модели попадают в статистику чаще остальных, и какие марки лидируют в антирейтинге. Что это значит для водителей и пассажиров - разбираемся, почему ситуация может измениться уже в ближайшее время.Читать далее
-
10.06.2026, 15:51
Российские автосалоны снижают цены: склады переполнены, скидки возвращаются
В 2026 году автосалоны удивили покупателей новыми предложениями. Ситуация на рынке изменилась резко. Скидки и рассрочки снова в моде. Что происходит с ценами и спросом - читайте в материале.Читать далее
-
10.06.2026, 15:02
Toyota RAV4 2026: новый дизайн, прежние размеры и обновленная платформа
Toyota RAV4 2026 сохранила свои габариты, но получила заметно более выразительный внешний вид и модернизированную платформу. Это важный шаг на фоне растущей конкуренции среди кроссоверов и меняющихся ожиданий покупателей.Читать далее
-
10.06.2026, 14:51
На заводе «Тонар» представили обновленный полуприцеп для лесовозов с усиленной защитой
Российский завод «Тонар» выпустил обновленную версию полуприцепа для перевозки сортиментов. Новая модель Тонар L3 теперь оснащается специальными системами защиты от захвата, что должно повысить безопасность при транспортировке древесины. Эксперты отмечают, что такие решения редко встречаются на рынке. Почему производитель решил внедрить эти технологии именно сейчас - разбираемся в материале.Читать далее
-
10.06.2026, 14:02
В США готовят полный запрет на китайские автомобили и комплектующие
В Конгрессе США обсуждают закон, который может полностью перекрыть путь китайским автомобилям и запчастям на американский рынок. В чем суть инициативы, какие последствия ждут производителей и покупателей, и почему этот вопрос стал особенно острым именно сейчас - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что ограничения могут коснуться даже временного ввоза машин.Читать далее
Похожие материалы
-
10.06.2026, 20:37
Rivian R2 получит автопилот 4 уровня к 2030 году - амбиции и риски для рынка
Rivian делает ставку на собственные технологии автономного вождения: глава компании RJ Scaringe пообещал вывести на рынок автомобили с Level-3 уже к 2028 году, а к 2030 - довести их до Level-4. Это может изменить баланс сил среди производителей электромобилей и усилить конкуренцию с Tesla.Читать далее
-
10.06.2026, 20:20
Lada Azimut выходит на рынок: новые моторы для Vesta и Niva Legend в 2026 году
АвтоВАЗ готовит масштабное обновление модельного ряда: в 2026 году появится кроссовер Lada Azimut, а Vesta и Niva Legend получат новые двигатели и расширенные опции. Компания делает ставку на экспорт и развитие дилерской сети, чтобы сохранить лидерство на рынке.Читать далее
-
10.06.2026, 20:01
Lada Iskra SW Cross и Vesta SW Cross: разница в комплектациях, моторах и цене
В 2026 году на российском рынке появились сразу два кросс-универсала от Лады: Iskra SW Cross и Vesta SW Cross. Мы разобрали их оснащение, технические параметры и стоимость, чтобы понять, какая модель лучше отвечает современным требованиям водителей.Читать далее
-
10.06.2026, 19:22
В Москве разрешат самозанятым таксистам работать без столичной регистрации
Власти Москвы готовят изменения для таксистов: самозанятые смогут официально работать без местной регистрации. Это решение может повлиять на дефицит водителей и сделать профессию доступнее, что особенно актуально на фоне роста спроса на такси.Читать далее
-
10.06.2026, 16:53
Belgee X50 исчез с российского сайта: что происходит с популярным кроссовером
Самый востребованный кроссовер Belgee X50 неожиданно пропал с официального сайта бренда в России. Теперь на портале представлены только три модели, а сам X50 остается доступен лишь в Беларуси. Почему это важно для покупателей и что может ждать рынок - разбираемся в деталях. Читать далее
-
10.06.2026, 16:36
Какие марки такси чаще всего попадают в аварии: свежие данные страховых
Страховые компании раскрыли неожиданные детали: именно бюджетные автомобили такси чаще оказываются участниками аварий. Эксперты объяснили, почему массовые модели попадают в статистику чаще остальных, и какие марки лидируют в антирейтинге. Что это значит для водителей и пассажиров - разбираемся, почему ситуация может измениться уже в ближайшее время.Читать далее
-
10.06.2026, 15:51
Российские автосалоны снижают цены: склады переполнены, скидки возвращаются
В 2026 году автосалоны удивили покупателей новыми предложениями. Ситуация на рынке изменилась резко. Скидки и рассрочки снова в моде. Что происходит с ценами и спросом - читайте в материале.Читать далее
-
10.06.2026, 15:02
Toyota RAV4 2026: новый дизайн, прежние размеры и обновленная платформа
Toyota RAV4 2026 сохранила свои габариты, но получила заметно более выразительный внешний вид и модернизированную платформу. Это важный шаг на фоне растущей конкуренции среди кроссоверов и меняющихся ожиданий покупателей.Читать далее
-
10.06.2026, 14:51
На заводе «Тонар» представили обновленный полуприцеп для лесовозов с усиленной защитой
Российский завод «Тонар» выпустил обновленную версию полуприцепа для перевозки сортиментов. Новая модель Тонар L3 теперь оснащается специальными системами защиты от захвата, что должно повысить безопасность при транспортировке древесины. Эксперты отмечают, что такие решения редко встречаются на рынке. Почему производитель решил внедрить эти технологии именно сейчас - разбираемся в материале.Читать далее
-
10.06.2026, 14:02
В США готовят полный запрет на китайские автомобили и комплектующие
В Конгрессе США обсуждают закон, который может полностью перекрыть путь китайским автомобилям и запчастям на американский рынок. В чем суть инициативы, какие последствия ждут производителей и покупателей, и почему этот вопрос стал особенно острым именно сейчас - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что ограничения могут коснуться даже временного ввоза машин.Читать далее