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Автор: Дарья Климова

8 июня 2026, 17:33

Дилеры увеличили скидки на авто с пробегом: до 35% предложений со снижением цены

Дилеры увеличили скидки на авто с пробегом: до 35% предложений со снижением цены

Почему подержанные машины у дилеров стали выгоднее - новые тенденции рынка

Дилеры увеличили скидки на авто с пробегом: до 35% предложений со снижением цены

В России растет число авто с пробегом со скидками. Дилеры предлагают больше выгодных условий. Средний размер скидки увеличился. Узнайте, что изменилось на рынке подержанных машин с начала года.

В России растет число авто с пробегом со скидками. Дилеры предлагают больше выгодных условий. Средний размер скидки увеличился. Узнайте, что изменилось на рынке подержанных машин с начала года.

В 2026 году российский рынок автомобилей с пробегом заметно изменился: дилеры стали активнее предлагать скидки на подержанные машины. По информации Авто.ру Бизнес, за первые пять месяцев года доля объявлений со сниженной ценой выросла до 35%, а средний размер скидки достиг 4,5%. Это связано с тем, что крупные автосалоны нарастили запасы и стремятся быстрее реализовать автомобили.

С января по май 2026 года на фоне уменьшения числа частных продавцов доля дилерских предложений увеличилась с 13 до 16%. В результате покупатели получили больше возможностей выбрать машину с выгодными условиями. Особенно заметно это в крупных городах: в Москве, Санкт-Петербурге и области средний размер скидки на подержанные авто достиг 6%. В других регионах, например, в Приволжском и Уральском округах, скидки составляют около 3%, а на юге страны - 3,5%.

Дилеры делают акцент на автомобилях не старше 10 лет: такие машины составляют 70% их ассортимента, тогда как у частных продавцов преобладают более возрастные экземпляры. Средняя стоимость подержанного авто у дилера сейчас составляет 2,27 млн рублей. Кроме того, примерно треть объявлений сопровождается дополнительными скидками при оформлении трейд-ин, страховки или кредита. Обычно такие предложения позволяют сэкономить от 2 до 5%, но иногда скидки достигают 10%.

Эксперты отмечают, что активность дилеров на вторичном рынке поддерживается снижением ставки рефинансирования и изменениями валютных курсов. Это, в сочетании с ростом спроса, стимулирует появление новых выгодных предложений. Теперь для поиска подходящего варианта не требуется посещать множество автосалонов - современные онлайн-сервисы позволяют быстро сравнить условия и выбрать оптимальный автомобиль.

Рынок подержанных легковых автомобилей в России продолжает расти четвертый год подряд. За январь-апрель 2026 года объем продаж на вторичном рынке достиг почти 1,87 млн машин, что на 5% больше, чем годом ранее. Как пишет Автоновости дня, эксперты также подсчитали, сколько стоит содержание автомобиля с пробегом не старше 10 лет, учитывая расходы на топливо, страховку, транспортный налог и ежегодное техническое обслуживание.

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