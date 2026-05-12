Сколько на самом деле зарабатывает дилер на каждом новом автомобиле

12 мая 2026, 10:11
Дилеры в России зарабатывают не больше 6% с продажи авто и почему это повод поторговаться с покупателем
Мало кто знает, но наценка дилеров на новые автомобили в России не превышает 6%. Эксперты объяснили, почему ожидания покупателей часто не совпадают с реальностью, и как это отражается на скидках и итоговой цене. Что изменилось на рынке и какие риски появились для тех, кто планирует покупку - разбираемся в деталях.
Вопрос о том, сколько на самом деле зарабатывают официальные дилеры на продаже новых автомобилей, волнует многих россиян, особенно на фоне нестабильной экономической ситуации и постоянных разговоров о росте цен. Как сообщает «Российская Газета», глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин развеял популярные мифы о сверхдоходах автосалонов и рассказал, почему дилерская наценка редко превышает 5-6% от стоимости машины.
По словам Подщеколдина, большинство покупателей уверены, что дилеры получают огромную прибыль, иногда даже до 20% или половины цены автомобиля. Однако реальность куда скромнее: даже в удачные месяцы маржа едва достигает 6%. Более того, чтобы ускорить продажи и не держать автомобили на складе, дилеры вынуждены предоставлять скидки, что дополнительно снижает их доход.
Эксперт отметил, что в прошлом году стоимость денег для бизнеса составляла около 2% в месяц. Если автомобиль задерживался на складе хотя бы на два месяца, вся потенциальная прибыль уходила на покрытие издержек. В результате дилеры были вынуждены активно снижать цены и бороться за каждого клиента, чтобы не остаться в минусе. Это создало ситуацию, когда покупатели получили все козыри для торга и выбора наиболее выгодных условий.
Интересно, что подобная динамика на рынке новых автомобилей уже приводила к заметным изменениям в структуре продаж. Например, как отмечалось в недавнем материале, посвященном снижению темпов реализации новых машин, покупатели стали более избирательны и внимательны к деталям, что напрямую влияет на стратегию дилеров. Подробнее о том, как меняется поведение покупателей и почему это важно для рынка, можно узнать в обзоре о снижении продаж новых автомобилей в России.
Таким образом, несмотря на распространенные заблуждения, дилерская наценка в России остается минимальной, а конкуренция между автосалонами только усиливается. Для покупателей это означает больше возможностей для получения скидок и выбора подходящей модели, но и определенные риски, связанные с изменением рыночной конъюнктуры.
