Дилеры ждут 6 апреля, а пока работают с клиентами удаленно
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Фото: Петровский
«Рольф»
По 5 апреля салоны компании, работающие с самыми различными автомобильными брендами, переведены в режим дистанционной работы. Все вопросы потребители могут задать по телефону горячей линии с 10 до 19 часов.
При этом доступными услугами являются: онлайн бронирование и предоплата новых автомобилей и машин с пробегом; бесконтактная доставка заказанного автомобиля, запись на сервис, онлайн продление страховых полисов.
«Петровский»
«В текущей ситуации здоровье сотрудников, клиентов, партнеров — приоритет для «Петровского». Мы принимаем все необходимые меры, руководствуемся требованиями и рекомендациями органов власти и здравым смыслом», - говорится в официальном обращении.
Задать любой интересующий вас вопрос можно по телефону горячей линии. В течение данного периода доступны все преимущества онлайн-сервисов компании, включая выбор и бронирование новых автомобилей, автомобилей с пробегом, продление страховых полисов и запись на сервис. При этом физический визит в дилерский центр рекомендуется запланировать на первый рабочий день.
«Аларм-Моторс»
Чтобы не растерять «движуху», компания рекомендует клиентам пройти антибактериальную очистку систем кондиционирования. «Сейчас эта процедура особенно важна, т.к. снизит риск заражения вирусными заболеваниями, в том числе гриппом и коронавирусом, - сообщает портал компании. - В условиях повышенной эпидемиологической ситуации важно не только очищать все поверхности в вашем автомобиле, но и дезинфицировать его изнутри, тем самым убивая микроорганизмы, размножающиеся в системе кондиционирования».
Стоимость услуги - 1 499 рублей. За эти деньги сервисмены проверят систему кондиционирования, проведут ультразвуковую антибактериальную обработку кондиционера и салона автомобиля, снимут и установят салонный фильтр.
Wagner
На сайте указаны номера телефонов, по которым клиенты могут связаться с автоцентрами, дан адрес электронной почты на также, а также предлагается заполнить любую форму обратной связи.
«Вишенка на торте» - телефон бесплатной круглосуточной службы технической поддержки и эвакуации для автомобилей Volkswagen, находящихся на гарантии.
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