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2 апреля 2020, 01:06

Дилеры ждут 6 апреля, а пока работают с клиентами удаленно

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Дилерам тяжело, но в подавляющем своем большинстве они услышали воззвание Президента сделать неделю с 28 марта по 5 апреля 2020 включительно нерабочей. Все эти дни автоцентры работают удаленно и с нетерпением ожидают 6 апреля. А пока…
Дилеры ждут 6 апреля а пока работают с клиентами удаленно

Фото: Петровский

«Рольф»

По 5 апреля салоны компании, работающие с самыми различными автомобильными брендами, переведены в режим дистанционной работы. Все вопросы потребители могут задать по телефону горячей линии с 10 до 19 часов.

При этом доступными услугами являются: онлайн бронирование и предоплата новых автомобилей и машин с пробегом; бесконтактная доставка заказанного автомобиля, запись на сервис, онлайн продление страховых полисов.

«Петровский»

Renault
Петровский автоцентр (Рено на Софийской)
Санкт-Петербург, ул. Софийская, 87
Объявлений: 18
Отзывов: 2
Компания также сочла своим долгом проинформировать клиентов о вынужденных ограничениях в работе всех дилерских центров в период с 28 марта по 5 апреля включительно.

«В текущей ситуации здоровье сотрудников, клиентов, партнеров — приоритет для «Петровского». Мы принимаем все необходимые меры, руководствуемся требованиями и рекомендациями органов власти и здравым смыслом», - говорится в официальном обращении.

Задать любой интересующий вас вопрос можно по телефону горячей линии. В течение данного периода доступны все преимущества онлайн-сервисов компании, включая выбор и бронирование новых автомобилей, автомобилей с пробегом, продление страховых полисов и запись на сервис. При этом физический визит в дилерский центр рекомендуется запланировать на первый рабочий день.

«Аларм-Моторс»

Аларм-Моторс Юго-Запад Ford
Аларм-Моторс Юго-Запад Ford
Санкт-Петербург, Красносельский район, пр. Маршала Жукова, д. 51
Объявлений: 35
Отзывов: 25
Сеть дилерских центров данной компании возобновит свою привычную работу 6 апреля. А пока они, как и написано на официальном портале, недоступны для посещения. При этом указан номер телефона, по которому можно узнать любую информацию.

Чтобы не растерять «движуху», компания рекомендует клиентам пройти антибактериальную очистку систем кондиционирования. «Сейчас эта процедура особенно важна, т.к. снизит риск заражения вирусными заболеваниями, в том числе гриппом и коронавирусом, - сообщает портал компании. - В условиях повышенной эпидемиологической ситуации важно не только очищать все поверхности в вашем автомобиле, но и дезинфицировать его изнутри, тем самым убивая микроорганизмы, размножающиеся в системе кондиционирования».

Стоимость услуги - 1 499 рублей. За эти деньги сервисмены проверят систему кондиционирования, проведут ультразвуковую антибактериальную обработку кондиционера и салона автомобиля, снимут и установят салонный фильтр.

Wagner

Фольксваген Центр Пулково
Фольксваген Центр Пулково
Санкт-Петербург, Московский район, ул. Стартовая, д.5
Объявлений: 74
Отзывов: 63
Сеть и 8 автоцентров, расположенных в СПБ, работает с 5-ю марками и располагает базой данных на 206 000 клиентов. Компания предлагает «посмотреть любой, заинтересовавший Вас автомобиль со склада дилера, не выходя из дома. Всю необходимую информацию, прайс-лист и каталог по модели Вам может прислать менеджер в рамках диалога».

На сайте указаны номера телефонов, по которым клиенты могут связаться с автоцентрами, дан адрес электронной почты на также, а также предлагается заполнить любую форму обратной связи.

«Вишенка на торте» - телефон бесплатной круглосуточной службы технической поддержки и эвакуации для автомобилей Volkswagen, находящихся на гарантии.


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Дилеры ждут 6 апреля, а пока работают с клиентами удаленно
«Рольф»По 5 апреля салоны компании, работающие с самыми различными автомобильными брендами, переведены в режим дистанционной работы. Все вопросы потребители могут задать по телефону горячей линии с 10 до 19 часов. При этом доступными услугами являются: онлайн бронирование и предоплата новых автомобилей и машин с пробегом; бесконтактная доставка заказанного автомобиля, запись на сервис, онлайн продление страховых полисов.«Петровский»{{guide_123943}} Компания также сочла своим долгом проинформировать клиентов о вынужденных ограничениях в работе всех дилерских центров в период с 28 марта по 5 апреля включительно.«В текущей ситуации здоровье сотрудников, клиентов, партнеров — приоритет для «Петровского». Мы принимаем все необходимые меры, руководствуемся требованиями и рекомендациями органов власти и здравым смыслом», - говорится в официальном обращении.Задать любой интересующий вас вопрос можно по телефону горячей линии. В течение данного периода доступны все преимущества онлайн-сервисов компании, включая выбор и бронирование новых автомобилей, автомобилей с пробегом, продление страховых полисов и запись на сервис. При этом физический визит в дилерский центр рекомендуется запланировать на первый рабочий день. «Аларм-Моторс»{{guide_1068}} Сеть дилерских центров данной компании возобновит свою привычную работу 6 апреля. А пока они, как и написано на официальном портале, недоступны для посещения. При этом указан номер телефона, по которому можно узнать любую информацию. Чтобы не растерять «движуху», компания рекомендует клиентам пройти антибактериальную очистку систем кондиционирования. «Сейчас эта процедура особенно важна, т.к. снизит риск заражения вирусными заболеваниями, в том числе гриппом и коронавирусом, - сообщает портал компании. - В условиях повышенной эпидемиологической ситуации важно не только очищать все поверхности в вашем автомобиле, но и дезинфицировать его изнутри, тем самым убивая микроорганизмы, размножающиеся в системе кондиционирования».Стоимость услуги - 1 499 рублей. За эти деньги сервисмены проверят систему кондиционирования, проведут ультразвуковую антибактериальную обработку кондиционера и салона автомобиля, снимут и установят салонный фильтр. Wagner{{guide_4}} Сеть и 8 автоцентров, расположенных в СПБ, работает с 5-ю марками и располагает базой данных на 206 000 клиентов. Компания предлагает «посмотреть любой, заинтересовавший Вас автомобиль со склада дилера, не выходя из дома. Всю необходимую информацию, прайс-лист и каталог по модели Вам может прислать менеджер в рамках диалога». На сайте указаны номера телефонов, по которым клиенты могут связаться с автоцентрами, дан адрес электронной почты на также, а также предлагается заполнить любую форму обратной связи. «Вишенка на торте» - телефон бесплатной круглосуточной службы технической поддержки и эвакуации для автомобилей Volkswagen, находящихся на гарантии.
2020-04-02
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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